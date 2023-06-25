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الإرهاب اليهودي

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نيران تتصاعد من سيارات الفلسطينيين في ترمسعيا بعدما أحرقها مستوطنون مؤخرا-(وكالات)
معاريف
من تل ليف رام وآخرين
 25/6/2023

رئيس الأركان الفريق هرتسي هليفي، رئيس الشاباك رونين بار ومفتش عام الشرطة الفريق شرطة كوبي شبتاي، نشروا، أمس، بيانا مشتركا وفيه انتقاد شاذ على سلوك المستوطنين.اضافة اعلان
وجاء في البيان: "في الأيام الأخيرة تنفذ في مناطق الضفة الغربية اعتداءات عنيفة من مواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين أبرياء. هذه الاعتداءات تتعارض مع كل قيمة أخلاقية يهودية، وهي أيضا إرهاب قومجي بكل المعنى الكلمة، ونحن ملزمون بالقتال ضدها".
قوات الأمن تعمل حيال أولئك المشاغبين في ظل تعريض حياة جنود الجيش، أفراد شرطة إسرائيل والعاملين في جهاز الأمن العام للخطر، كما جاء في البيان الذي أضاف "أن هذا العنف يزيد العنف الفلسطيني، يمس بدولة إسرائيل وبالشرعية الدولية لقوات الأمن لمكافحة العنف الفلسطيني، ويحرف قوات الأمن عن مهامها المركزية ضد العنف الفلسطيني. الجيش، الشاباك وشرطة إسرائيل ملتزمون بمواصلة العمل بتصميم وبكل الوسائل التي تحت تصرفهم للحفاظ على الأمن والقانون في الضفة الغربية. سيصرف الجيش ويعزز قوات لمنع إحداث من هذا النوع في الضفة الغربية كما سيوسع الشاباك الاعتقالات، بما فيها الاعتقالات الإدارية ضد المشاغبين الذين يعملون بشكل عنيف ومتطرف في داخل القرى الفلسطينية".
وبالتوازي، تنتقد محافل سياسية تصريحات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في أنه يجب الخروج بحملة عسكرية في الضفة الغربية، وإسقاط مبان وتصفية مخربين ليس حملة واحدة، على حد قوله، بل "عشرات، مئات وإذا كانت حاجة- آلاف".
"من الأفضل لبن غفير أن يهتم بانشغالاته في وزارته ويتوقف عن نثر شعارات شعبوية في مواضيع ليس له فيها أي فكرة"، قالت المحافل. "بن غفير لم يستوعب بعد الانتقال من الاستفزازي الى وزير كبير في حكومة إسرائيل، ويجب أن يأخذ بالحسبان المصالح الواسعة للدولة".
موقف بن غفير يتعارض وموقف جهاز الأمن والقيادة السياسية، وبموجبه لن يتخذ القرار للخروج الى حملة محدودة في شمال الضفة إلا بعد استنفاد خطوات أخرى، وذلك انطلاقا من الفهم بأن لمثل هذه الحملة يوجد ثمن، وهي ستصرف الاهتمام عن ساحات أخرى يتعين على الجيش أن يعنى بها.
وبالنسبة لتصريح بن غفير في افيتار -"اهرعوا الى التلال، استوطنوا. أنا أعطيكم إسنادا كاملا ومطلقا، لكني أريد أكثر بكثير من المستوطنة هنا"- قالت مصادر في جهاز الأمن إنه عندما يلمح وزير في إسرائيل بشكل واضح بأنه لا معنى للغة القانون، فإنه يمس بقدرة قوات الأمن على إنفاذ القانون وعلى شرعيتها حيال المستوطنين في الميدان. وقال مصدر أمني "إن هذا وضع غير مسبوق يدعو فيه ممثلو الحكومة المواطنين المرة تلو الأخرى ليعملوا خلافا القانون، ويمسون بقدرة محافل إنفاذ القانون على العمل".
فضلا عن سلوك بن غفير، في جهاز الأمن يشعرون بعدم الارتياح تجاه سلوك الحكومة في أفيتار وفي بؤر استيطانية أخرى في ظل غض نظر الحكومة. وبزعم مصادر في جهاز الأمن، فإن الحكومة تدفع محافل إنفاذ القانون في الضفة الغربية للعمل بخلاف القانون وغض النظر بشكل واع عن خروقات القانون.
في القيادة السياسية، قدروا بأن إعطاء الإذن للصعود الى أفيتار سيحرر صمامات ضغط وسيقلص العنف من جانب المستوطنين ضد الفلسطينيين. أما عمليا فمستوى العنف عال جدا وفي جهاز الأمن قلقون جدا من حدث مع إصابات يشعل المنطقة.
في نهاية الأسبوع، أقيمت سبع بؤر استيطانية غير قانونية لم يمنع الجيش الإسرائيلي إقامتها. والأمر يؤدي الى انتقاد في العالم وإلى توتر مع الأميركيين أيضا.
تقول مصادر في جهاز الأمن "إن الحكومة تمتنع عن ترتيب الوضع وفقا للقانون، وبعد وقوع عملية تعطي الأذن لمواطنين إسرائيليين بالعمل بخلاف القانون، بالغمز وتدخل الجيش في فخ ما في أنه لا يفرض القانون كصاحب السيادة في المنطقة".
في هذه الأثناء، فإن أحداث تدفيع الثمن التي وقعت بعد ساعات من العملية الإجرامية في عيليه أدت الى إثارة الخواطر وإلى تصعيد خطير.
قوات مشتركة من الشاباك والشرطة، عملت في محاولة لملاحقة المشاركين في إحراق عشرات السيارات والمباني أدت الى اعتقال ثلاثة مواطنين شبان. في هذه الأثناء، يحل عليهم حظر التشاور مع المحامين. غير أن هذا الاعتقال لم يردع أولئك المتطرفين الغاضبين الذين وفقا للتقرير الذي وصل الى الشرطة والجيش دخلوا الى قرية أم صفا وعلقوا في احتكاك عنيف وخطير مع سكان القرية، وذلك بعد أن أحرقوا ممتلكات الفلسطينيين.
قوات كبيرة من حرس الحدود والجيش هرعت الى القرية للتفريق بين المشاركين واستخدام وسائل تفريق المظاهرات. مواطن إسرائيلي واحد أوقف للتحقيق من قبل القوات في المكان ونقل لاحقا لمعالجة الشرطة. مقاتل في الجيش الإسرائيلي أصيب بحجر رشق نحوه وتلقى علاجا طبيا أوليا.
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