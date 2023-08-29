الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

الإنجاز التاريخي مبالغ فيه

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم
 أرئيل كهانا

في أيام العاب الوعي سبق أن اعتدنا على أن يعرض الإنجاز كفشل ويلون الأبيض بالاسود. وعليه فليس مفاجئا ان يكون هذا هو مصير اللقاء التاريخي بين وزير خارجية إسرائيل ايلي كوهن وبين نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية. فقد جرى اللقاء في روما يوم الأربعاء الماضي برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. تمثل المنقوش الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والتي تعترف بها الدول الغربية وتسيطر على الجانب الغربي من ليبيا. ولما كان مندوبو الحكومة الشرقية، التي تستقر في بنغازي التقوا في الماضي مع مندوبين إسرائيليين بل وزاروا البلاد، فإن المعنى هو أن الجناحين المسيطرين في ليبيا يعترفان بإسرائيل، يقدرانها ويريدان العلاقة معها.اضافة اعلان
كوهن ووزارة الخارجية لم يخرقا أي اتفاق مع الليبيين. فقد تقرر معهم مسبقا بان ينشر أمر انعقاد اللقاء. الفجوة الوحيدة هي تبكير لبضع ساعات بعد أن تسربت القصة. فضلا عن ذلك، تم كل شيء حسب الكتاب والقواعد المهنية. وبمراعاة الأبعاد التاريخية للقاء، فإن بضع ساعات هي مسألة هامشية.
تحت حكم القذافي كانت ليبيا بين الأعداء الالداء لإسرائيل. وحتى بدون تطوير النووي الذي عمل عليه، استضافت بلاده ودربت مخربي م.ت.ف، والقذافي نفسه عمل حتى يومه الأخير على منع قبول إسرائيل لدى دول افريقيا. وتجدر الإشارة الى موقع ليبيا الجغرافي عظيم الأهمية وحجمها الهائل. وها هي، دول كبيرة أخرى، كانت رمزا للعداء العربي الخالد لإسرائيل تريد بفصيليها العلاقة مع إسرائيل. كل من يتدفق فيه قليل الوطنية الإسرائيلية عليه أن ينفعل بهذا التطور. لبنة أخرى في سور النزاع الإسرائيلي العربي تسقط.
لم يأت هذا التطور صدفة. فوزير الخارجية ايلي كون، رجل العمل الصعب، حدد هدفا واضحا لكبار مسؤولي وزارة الخارجية لدى تسلمه المنصب. "تطورات خارقة للطريق"، طلب منه. هكذا تحقق اتفاق سلام مع السودان (وان كان في هذه اللحظة غير قابل للتطبيق لاسباب ليست متعلقة بنا). وكذلك رحلات جوية إسرائيلية تجتاز سماء عمان وتصل بسرعة اكبر الى الشرق. والان علاقة رسمية وعلنية مع ليبيا. من كان يصدق.
غير أنه في مطارحنا الأنباء الطيبة ليست أنباء، والحسابات الداخلية – سواء في داخل الحكومة أم بينها وبين المعارضة - تجعل الطيب يعرض كسيئ. بهذه الروح، العناوين الرئيسة والاحاطات حددت اللقاء ونتائجه كـ "حرج"، واشتكت من فرار المنقوش الى تركيا. اذهبوا وافهموا. لو ان هؤلاء الذين اطلعوا على الحدث فحصوا لاكتشفوا ان في ليبيا المترنحة توجد اضطرابات كل اثنين وخميس، وان الوزيرة الشجاعة اضطرت في الماضي أيضا لان تهرب في ظروف مشابهة، ودون صلة بنا. لكن حسنا، إذهب وافحص. لقد سيطرت على حياتنا الضحالة والفئوية.
وبالفعل، فلمن ما يزال معنيا بالحقائق، هاكم السطر الأخير: وزارة الخارجية برئاسة الوزير كوهن سجلت إنجازا تاريخيا. كل الخطوات كانت منسقة مع الليبيين، بما في ذلك نشر اللقاء. ليبيا لن تعود لتكون ما كانت عليه في كل ما يتعلق بإسرائيل. وعليه، فبدلا من الشتم، تجدر التهنئة.
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