الاحتفالات في القدس تخفي إمكانيات اشتعال كامنة

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: نير حسونمثلما في كل عيد المظلة، أيضا شوهدت أمس صور احتفالية لعشرات آلاف اليهود وهم يرتدون الشالات الدينية التقليدية ويحملون أغصان اللولب والخشخاش ويشاركون في مراسم مباركة الكهنة في ساحة حائط المبكى في القدس. الأحداث الكبيرة مرت بهدوء، لكن في البلدة القديمة وحول الساحة ومظاهر الاحتفال كانت توجد أصوات أخرى.في باب الساهرة، غير بعيد عن حائط المبكى، تم، مؤخرا، توثيق عشرات اليهود وهم يبصقون على المسلمين وعلى الكنائس. في باب السلسلة، بالضبط فوق ساحة حائط المبكى، تم توثيق شرطية من حرس الحدود وهي تدفع امرأتين فلسطينيتين، وفي الحرم تم توقيف يهود حاولوا السجود وتأدية الصلاة. وفي الأسبوع الماضي، في إطار جولة حول أبواب الحرم، شوهد أبناء شبيبة يهود وهم ينشدون ويصلون ويدوسون على القبور في مقبرة باب الرحمة القريبة من باب الرحمة، أحد أبواب الحرم. هذه يمكن أن تكون إشارات أولية على الوضع الذي يمكن أن يتدهور في الواقع المتوتر أصلا، حيث وزير الأمن الوطني، ايتمار بن غفير، يستمر في تولي منصبه وكأن مهمته هي إشعال المنطقة وليس تهدئتها.باب السلسلة هو إحدى نقاط الاحتكاك الكثيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في البلدة القديمة. وهو باب الخروج الرئيسي للزوار اليهود في الحرم. هناك تنتظر النساء المرابطات، وهن نساء مسلمات يعتبرن أنفسهن كمدافعات عن الحرم. منظمة المرابطين التي تنظم عملية النقل للدفاع عن الحرم تم إخراجها خارج القانون، لكن النساء، ولا سيما المقدسيات، يواصلون القدوم. هن يقفن على المدخل ويحملن القرآن ويطلقن نداءات التكبير نحو اليهود الخارجين من الحرم. وعندما تخرج مجموعة يهود، فإن رجال الشرطة يقومون بالفصل بين النساء وبينهم ويحاولون إخلاء الطريق أمام اليهود.في هذا الوضع، تم، أول من أمس، توثيق شرطية من حرس الحدود وهي تقوم بدفع امرأتين فلسطينيتين وتسقطهما على الأرض. في الشبكات الاجتماعية الفلسطينية، نشرت أفلام فيديو عدة ظهر فيها رجال شرطة من حرس الحدود وهم يدفعون المرابطات. المتحدثون الفلسطينيون تحدثوا عن دافعين أساسيين يشكلان الحافز للشباب من أجل تنفيذ العمليات -المس أو الاشتباه بالمس بالمسجد الأقصى، أو المس بالنساء وإهانتهن. بهذا المعنى، فإن الأفلام، أمس، هي أنباء سيئة.أيضا الحافز الثاني يمكن أن يكون ناجعا. منظمات الهيكل نجحت في أن تجلب أمس، حسب ادعائها، 1800 يهودي لزيارة الحرم بهدف العبادة. الأوقاف الإسلامية تحدثت عن عدد أقل بقليل، 1500 شخص. ومهما كان العدد، فإن الأمر يتعلق بإنجاز. قبل العيد قامت الشرطة بإبعاد عشرات النشطاء الفلسطينيين عن الحرم. وفي الأيام الأخيرة يمنع رجال الشرطة دخول الشباب الفلسطينيين تحت سن 40 سنة الى الحرم. في الأسابيع الأخيرة، منع أيضا دخول سكان الضفة الغربية الذين يأتون الى القدس بهدف العمل أو العلاج.هذه القيود أدت في السابق وبشكل فوري الى زيادة التوتر في الشوارع القريبة من بوابات الحرم. في هذه المرة بسبب حقيقة أنه لا يوجد عيد للمسلمين يوازي في هذه الأثناء الروزنامة اليهودية، باستثناء المرابطات وعدد من النشطاء المتعصبين لم يسجل أي احتجاج جماهيري على بوابات الحرم. مع ذلك، استمرار الاستفزاز والضغط يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف الى رد من قبل الفلسطينيين.أنباء سيئة أخرى وفرها كالعادة الوزير بن غفير. ففي رسالة أرسلها قبل يومين لأعضاء الكنيست من اليمين الذين احتجوا على معاملة الشرطة للزوار اليهود في الحرم، دافع وقال إن الشرطة التي تخضع له قد غيرت أسلوبها مع الزوار اليهود. وقد كتب "أنا أنوي الاستمرار في التقدم نحو الحرم، وسأواصل بإخلاص العمل على ذلك... أنا أؤيد جلسة للكابنت على الفور وعقد جلسة حول فتح الحرم سبعة أيام في الأسبوع أمام اليهود، مع إعطاء الإمكانية للصلوات المعتادة وما شابه". بن غفير أنهى الرسالة بالأمل في أن "وزراء الصهيونية الدينية ووزراء الليكود في الكابنت سيؤيدون هذه الإجراءات، رغم أنهم هم أنفسهم يعارضون الزيارات في الحرم".في هذه الأثناء، الوضع الراهن في المسجد الأقصى لا يوجد في يد ايتمار بن غفير. المحاولة السابقة تدل على أن احتمالية تغييره ضعيفة جدا. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اكتوى مرات عدة من الحرم، بدءا بأحداث نفق الحشمونئيم في 1996 ومرورا بانتفاضة السكاكين في 2015 وانتهاء بأحداث البوابات الالكترونية في 2017. في كل مرة، كان ثمن عدم المسؤولية والطيش دفعه إسرائيليون وفلسطينيون بحياتهم. نتنياهو، خلال السنوات الأخيرة، يتعامل بشكل جدي مع تحذيرات جهاز الأمن فيما يتعلق بما يحدث في الحرم ويحاول تقليص ارتفاع اللهب. ولكن مثلما في مواضيع كثيرة في إدارة الدولة في السنة الماضية، أيضا في موضوع الحرم، فإنه من غير المؤكد أن دفة القيادة توجد بالضبط في يده.