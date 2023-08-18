الاحتلال يبرم أضخم صفقة سلاح عسكرية في تاريخه

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أعلنت وزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي أمس الخميس، عن إبرام صفقة تعتبر هي الأضخم في تاريخ الكيان والتي تبيع بموجبها منظومة صواريخ "خيتس 3" المتطورة لألمانيا مقابل 3.5 مليار دولار.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الادارة الأمريكية صادقت على منح الإذن للكيان ببيع منظومة الصواريخ المذكورة لألمانيا، حيث سيعقد اجتماع قريب بين وزارة الجيش ووزارة الدفاع الألمانية بالإضافة للصناعات العسكرية الإسرائيلية للتوقيع على الصفقة التي تصل قيمتها الى 14 مليار شيقل.وسيشمل التوقيع ضمانات مالية بقيمة 600 مليون شيقل إلى حين الانتهاء من الصفقة، حيث يتوقع أن تتم مراسم التوقيع في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.وتعتبر منظومة صواريخ "خيتس 3" التي جرى تطويرها عبر الصناعات العسكرية الإسرائيلية والوكالة الأمريكية للحماية من الصواريخ "MDA"، منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأكثر تطورًا في العالم لإسقاط الصواريخ البالستية في الفضاء وخارج الغلاف الجوي.وتعمل المنظومة على الاصطدام المباشر بالهدف "HIT TO KILL"، وهي منظومة ذات قوة هائلة لمسافات آلاف الكيلومترات ويعتبر معترض الصواريخ الأفضل في العالم.بدوره رحّب وزير الجيش يوآف جالانت بالموافقة الأمريكية على إتمام الصفقة، واصفًا ذلك بأنه يمثل الثقة الأمريكية بالقدرات الإسرائيلية الخارقة في المجال التكنولوجي– العسكري، على حد وصفه.وقال جالانت، وفق ترجمة "صفا"، "نتحدث عن قرار جوهري وهام والذي سيساعد "إسرائيل" على بناء قوتها التكنولوجية والاقتصادية، ولهذا قرار أهمية كبيرة في أعين اليهود بأن المانيا تستعين بدولتنا، ونفتخر بقدراتنا بتنفيذ الصفقة الأضخم في تاريخنا".