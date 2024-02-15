الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعلن حصيلة جرحاه خلال الساعات الـ24 الماضية

جنود إسرائيليون يشاركون بالتوغل البري في غزة
جنود إسرائيليون يشاركون بالتوغل البري في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

اضافة اعلان

ومنذ بداية حربه المدمرة على غزة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 569 من عناصره، إضافة إلى إصابة 2864، من بينهم 344 عسكريا يتلقون العلاج بالمستشفيات، حالة 30 منهم توصف بالخطيرة.


ويُشار إلى أن إسرائيل تتكتم على خسائرها الحقيقية في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وسط تسريبات من مستشفيات إسرائيلية تفيد بأنها تستقبل أعدادا أكبر بكثير مما يعلن عنه من المصابين.

وكشف موقع "والا" الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى لجمهوره، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات.


وقبل أيام كشفت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن تدمير مقاتليها أكثر من 1108 آليات عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب الحالية على قطاع غزة.


وأشارت القسام في بيان إلى أن الآليات الإسرائيلية المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية، "وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود الاحتلال ومرتزقته". -وكالات

 

 

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عائلات الأسرى الإسرائيليين يخرجون في اعصامات ضد نتنياهو

عائلات الأسرى تتوعد نتنياهو بتصعيد حراكها

منذ 55 دقيقة
1707905218973035300

نتنياهو يفضل النصر المطلق ولا يسارع لصفقة مع حماس

منذ18 ساعة
مقاتلان من حماس خلال تسليمهما امرأتين محتجزتين للصليب الأحمر-(وكالات)

المعارضون للصفقة يعيشون بوهم خطير

13 شباط 2024
معاريف

غانتس: ملتزمون بمواصلة القتال

13 شباط 2024
حزب الله

باحث إسرائيلي: نصر الله أكد بالقول والفعل وحدة الساحات

13 شباط 2024
1707672942489697800

قريبا سيبدأ الاحتجاج الأكبر في تاريخ الدولة

12 شباط 2024
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ18 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رفح

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة
 
 