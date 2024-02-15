الاحتلال يعلن حصيلة جرحاه خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ومنذ بداية حربه المدمرة على غزة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 569 من عناصره، إضافة إلى إصابة 2864، من بينهم 344 عسكريا يتلقون العلاج بالمستشفيات، حالة 30 منهم توصف بالخطيرة.



ويُشار إلى أن إسرائيل تتكتم على خسائرها الحقيقية في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وسط تسريبات من مستشفيات إسرائيلية تفيد بأنها تستقبل أعدادا أكبر بكثير مما يعلن عنه من المصابين.



وكشف موقع "والا" الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى لجمهوره، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات.



وقبل أيام كشفت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن تدمير مقاتليها أكثر من 1108 آليات عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب الحالية على قطاع غزة.



وأشارت القسام في بيان إلى أن الآليات الإسرائيلية المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية، "وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود الاحتلال ومرتزقته". -وكالات