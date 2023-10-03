الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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الاحتلال يمنع 3 وزراء خارجية أوروبيين من دخول الضفة

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الاحتلال يمنع 3 وزراء خارجية أوروبيين من دخول الضفة
 منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول 3 وزراء خارجية أوروبيين إلى مناطق في الضفة الغربية المحتلة؛ بحجة إبداء تعاطفهم مع سكان المناطق المهددة بالاستيطان.اضافة اعلان
ونقل موقع "والا" العبري عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وفق ترجمة وكالة "صفا" تأكيدهم منع خارجية الاحتلال الإسرائيلي دخول 3 وزراء خارجية أوروبيين للمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتُشكّل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.
وأضاف الدبلوماسيون أن هذا الإجراء يعد تغيراً في السياسة الاسرائيلية تجاه الدول الأوروبية متهمين الاحتلال بأن القرار خلفيته أمنية.
وقال الموقع إن وزراء خارجية دول إيرلندا والنرويج وبريطانيا زاروا الكيان مؤخراً وطالبوا بزيارة عدة قرى فلسطينية في مناطق C، بيد أن خارجية الاحتلال أبلغتهم بحظر دخولهم لتلك المناطق لأسباب أمنية، حيث ادعت الخارجية باستحالة تأمين الحماية لهم داخل تلك المناطق".
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