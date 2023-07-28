الجمعة 28 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"فرصة تاريخية لأعدائنا لتغيير الوضع الاستراتيجي"

الاستخبارات الإسرائيلية تبعث بـ4 كتب تحذير نادرة وغير مسبوقة لنتنياهو

zSzTu
الاستخبارات الإسرائيلية تبعث بـ4 كتب تحذير نادرة وغير مسبوقة لنتنياهو
بشكل نادر وغير مسبوق، كشفت صحيفة عبرية النقاب صباح اليوم الجمعة عن إرسال شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) أربعة كتب تحذير لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تآكل الردع بفعل تصدع المجتمع الاسرائيلي.اضافة اعلان

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الاستخبارات حذّرت نتنياهو من أن استمراره في التشريعات القضائية المثيرة للجدل سيوجه ضربة قاسية لقوة الردع الإسرائيلي تجاه أعدائها الذين يرون أن الجيش والمجتمع في تصدع مستمر.

ووفقاً للصحيفة فقد تم إرسال آخر كتاب غداة المصادقة على إلغاء قانون "اختبار المعقولية" يوم الإثنين الماضي، حيث جرى تحذير نتنياهو بأن حزب الله وإيران يتابعان ما يجري في الكيان ويفضلون الجلوس على الجدار حالياً وعدم التدخل، ومع ذلك فتقديرات "أمان" تشير إلى ارتفاع فرص اندلاع حرب أشد عنفاً من حرب لبنان الثانية.

وترى شعبة الاستخبارات أن "أعداء إسرائيل" يتابعون عن كثب ما يدور في الداخل الإسرائيلي ويركزون على أربعة عوامل تفكك إسرائيلية وهي: قوة الجيش، التحالف مع الولايات المتحدة، الاقتصاد القوي، التكاتف الداخلي.

وجاء في الكتاب أن الأعداء شخّصوا نقطة ضعف إسرائيلية غير مسبوقة، وأن هنالك فرصة تاريخية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة في أعقاب الازمة الكبيرة التي يعانيها الكيان منذ أشهر.

وحذّر كبار ضباط الاستخبارات من أن التأثير سيكون آنياً وبعيد الأمد، حيث دخل الكيان في أزمة علاقات غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

أما بخصوص مدى استعداد الجيش للحرب فأعداء الكيان يتابعون عن كثب تفكك تشكيلات الاحتياط والمس الخطير والحيوي بالجيش، حيث ينظر أعداء الكيان إلى أن صيف العام الحالي يعبر عن نقطة ضعف تاريخية للكيان.

لذلك تخشى شعبة الاستخبارات من أن تآكل قوة الردع ليست تكتيكية بل تآكلاً ممنهجاً في قوة الردع.
معاريف

من يؤمن 26 تموز 2023

هآرتس -(الغد)

آن الأوان أن يتحول الاحتجاج إلى عصيان مدني قوي 26 تموز 2023

qkZY7

جلسة سرية مع وزير جيش الاحتلال حول مخاطر "موجة الاستنكاف" 26 تموز 2023

A3Jvs

إعلام عبري: طيارو سلاح الجو الإسرائيلي ينفذون تهديدهم بإنهاء خدمتهم 26 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
P2rls

أولمرت: "إسرائيل" دخلت حربًا أهلية

25 تموز 2023
Gd2lr

تعرفوا على تفاصيل قانون "اختبار المعقولية" الذي مزق "إسرائيل"

23 تموز 2023
uOHfR

تأجيل زيارة نتنياهو لتركيا وقبرص لوضعه الصحي

23 تموز 2023
اقرأ أيضا
XHdSD

إعلام عبري: ضباط كبار يبذلون الجهود للحافظ على وحدة الجيش

منذ2 ساعة
هآرتس -(الغد)

بعد الشغب.. الفلسطينيون بقرية أم صفا يتهمون مستوطنا معينا

منذ19 ساعة
هآرتس -(الغد)

إن لم تكن يهوديا فلن تقبل

منذ19 ساعة
متظاهرون يواجهون قنابل الدخان من الشرطة خلال تظاهرة مناهضة لإقرار شطب بند المعقولية ضمن التعديلات القضائية في الكنيست-(وكالات)

نتنياهو حتى لم يرمش

26 تموز 2023
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

ضوء أحمر خطير وفاقع

26 تموز 2023
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

سكين في قلب الديمقراطية

26 تموز 2023
افكار و مواقف
ترجمات
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
 