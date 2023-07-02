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الاضطهاد بدلا من مكافحة الجريمة بالوسط العربي

هآرتس -(الغد)
هآرتس

بقلم: رلى داود   2/7/2023

علموني أن أصمت وألا أتحدث عن السياسة. جدي أنهى النقاشات على وجبات العيد، وأمي حتى الآن تقوم بالاتصال معي وتطلب مني إزالة منشورات في فيسبوك تنتقل الحكومة. إخوتي، مثلي ومثل كل أبناء جيلي، تربينا في الوعي بأننا مواطنون من الدرجة ب. وأي صوت للاحتجاج نسمعه يمكن أن يضر بنا. يجب علينا عدم اتهام أبناء الأجيال السابقة لأنه لا يمكن إخفاء الخوف الذي أصابهم عندما تظاهر أصدقاؤهم ونظموا مظاهرات سياسية واعتقلوا في الليلة نفسها في فترة الحكم العسكري.اضافة اعلان
العيش في تلك الفترة ترك الندب على جدي وجدتي، وأثر على والدي. الآن بعد 100 قتيل في نصف سنة، فإن الحكومة تحاول إعادة الاضطهاد السياسي الى روتين الحياة. أول من أمس، تمت المصادقة في اللجنة الوزارية للتشريع على اقتراح قانون لعضو الكنيست تسفيكا فوغل، يسمح بالاعتقالات الإدارية. تخوفات جدي وجدتي وأبي وأمي ستتحقق. فمثلما كانت الحال في السابق، فإن الاعتقال والتصفية السياسية كانا من نصيب كل من يطالب بالعيش في دولة فيها مساواة في الحقوق.
يمكن اعتقال شخص إداريا من دون لائحة اتهام ومن دون القدرة على النضال على براءته في إجراءات قانونية. هكذا تستطيع الحكومة سلب حريتنا فقط لأننا قمنا بالتظاهر ضدها لأنها تنصلت من المائة قتيل في مجتمعنا، وجهات الأمن يمكنها استخدام الضغط على الأبرياء الذين لا يعرفون كيف أن الإجراءات القضائية يمكن أن تجري، من دون قدرة على التشاور مع جهات قضائية. عندما نشاهد أصدقاءنا يعتقلون من دون سبب، من اليسار ومن اليمين، فإن عدم ثقتنا بالمؤسسة فقط يزداد.
لو أنهم كانوا في الحكومة يريدون العمل على استئصال الجريمة لكان وزير الأمن اليهودي قام بزيارة لمرة واحدة قسم إحباط الجريمة في المجتمع العربي، لكن هذا أيضا الوزير ايتمار بن غفير لم يكلف نفسه عناء فعله. لا توجد للحكومة وبحق أي نية للنضال من أجل حياتنا. بالنسبة لها يجب علينا مواصلة النزف في الشوارع، الأساس هو ألا نعارض الحكم، حيث إنه توجد لدى قوات الأمن الوسائل لاعتقال جهات تعرض للخطر سلامة المواطنين. نحن نرى ذلك في الاعتقالات الوقائية لليهود الذين يعرضون للخطر الذين يسيرون في مظاهرات الفخار للمثليين في القدس والاعتقالات الوقائية للفلسطينيين المشبوهين بالتعاون مع تنظيمات إرهابية.
بدلا من مطاردتنا، يجب على الشرطة تغيير أسلوبها تجاه المواطنين العرب في إسرائيل. الآن رجال الشرطة هم سبب للخوف. فكل عربي يرى رجل شرطة في الشارع، فإنه قبل أي شيء آخر هو يخاف من الاعتقال العبثي ومن التفتيش من دون سبب أو من استخدام العنف الزائد. من جهة أخرى، جميعنا نعرف أنه عندما نقوم بالاتصال مع الرقم 100 ونبلغ عن جريمة، فإنه يمر وقت طويل الى أن تصل سيارة الشرطة. جميعنا نعرف عن عمليات القتل التي لا يحققون فيها وبحق ولا يحلون لغزها. جميعنا نعرف أنه عندما يتعلق الأمر بالجرائم ضدنا، فإنه لا يتم تقديم أي لوائح اتهام تقريبا. باختصار، عندما نكون بحاجة وبحق للشرطة هي لا تكون هناك. من أجل تغيير هذا الوضع، يجب على الشرطة الدفع قدما ببناء الثقة في أوساط العرب مثل إقامة مراكز للشرطة تطلب من الجمهور الدخول إليها وتقديم الشكاوى، وليس مراكز بنيت مثل القلعة العسكرية المحصنة. هي يمكنها إعطاء الأولوية للتحقيق في عمليات القتل والقيام بعمليات لجمع السلاح من دون تقديم لوائح اتهام وتقليص وقت الرد على الشكاوى التي يتم تقديمها في مركز الشرطة. للأسف، الآن هي تعرف فقط منظومتين للتشغيل عندما يتعلق الأمر بنا، وهي أعمال عنيفة جدا للشرطة أو غض النظر.
الشاباك والاعتقالات الإدارية لن تسكتنا ولن تسكت رغبتنا في العيش في دولة ديمقراطية تكون لنا مساواة في الحقوق. رغم الخطوات التي تنوي الحكومة دفعها قدما، نحن سنستمر في النضال من أجل حياتنا والمساواة في ميزانية التعليم والصحة والرفاه، ومن أجل رخص البناء والسكن، أيضا من أجل الأمن. نحن مواطنون بالضبط مثل اليهود، ولا نحتاج الى الاعتقالات الإدارية من أجل اجتثاث العنف. نحن بحاجة الى شرطة قوية تقوم بعملها مثلما كانت الحال هنا في التسعينيات من أجل اليهود، شرطة تعمل من أجل اجتثاث الجريمة، وأكثر من ذلك نحن بحاجة الى سياسيين يعتبروننا مواطنين متساوين ويؤمنون بأن حياتنا ليست مشاعا.
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