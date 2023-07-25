الثلاثاء 25 تموز 2023
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الانتخابات الآن

معاريف
معاريف
يوسي أحيمئير
توجد إسرائيل على شفا حرب أهلية. لم يعد ممكنا غض النظر عن وضع هذا التهديد.
ممر إلى شفا الهوة. هبوط إلى الضياع. أنا أكتب هذه الكلمات، واليد ترتجف، القلب يلعبط والقلق يتعاظم. فهل هذا مجرد كابوس؟ هل هذا هو الواقع الرهيب الذي سنعلق فيه قريبا؟ فنحن كلنا سندفع الثمن. كل واحد منا وكلنا معا. يمين ويسار. متظاهرون ومتظاهرون مضادون. فهل إلى هناك يقودنا هؤلاء وأولئك أيضا؟اضافة اعلان
ليس سرا أني في جانب المؤيدين للإصلاح. تقليص علة المعقولية. الكثيرون من المعارضين يفعلون هذا من معارضتهم الحالية. انطلاقا من عداء شديد لرئيس الوزراء. القلب يتفطر لسماع كلمات الشر التي توجه إلى بنيامين نتنياهو. وكان شرح جيدا في نهاية الأسبوع أن التشريع الذي سيستكمل على ما يبدو  يوم الاثنين، هو ذرة مما اقترحه في الماضي لبيد أو ساعر أو القاضي باراك ضد المعقولية. هم وآخرون اقترحوا الغاءها. أما هو فلا يقترح إلا تقليصها. من لا يريد أن يصدقه – لن يصدق. سيواصل طريقه. مسألة موقف. افضل القانونيين – بينهم دانييل فريدمان، عوديد مودريك – شرحوا بان التقليص لا يمس بالديمقراطية. هو جزء من التسوية بين السلطات. لكن عشرات الآلاف الذين يواصلون التظاهر، الاستفزاز، التهديد، الرفض، ليس المعقولية هي ما تهمهم مثلما يهمهم إسقاط الحكومة التي ليست "حكومتهم".
إحدى حججهم تقول إن منتخبي الليكود لم يعرفوا بالإصلاح القضائي قبل أن يعيدوا اليمين إلى الحكومة. ومع أن هناك معقولية لهذه الحجة، فان الانتخاب كان قبل كل شيء في صالح حكومة برئاسة الليكود مع عدد مقاعد يزيد على 30 – بدلا من حكومات "البدائل"، التي كانت تقف على شعرة. ناخبو الليكود أرادوا حكومة مستقرة، وطنية، يمكن الاعتماد عليها وليس حكومات قصيرة المدى دون الحزب الأكبر. هؤلاء الناخبون أرادوا الاستقرار، الحوكمة. هذا لا يعني أن الوضع الاقتصادي والأمني تحسن في نصف السنة الأخيرة لكن ليس كل شيء متعلقا فقط بإسرائيل وبحكومتها.
"من الشرفة" يضرب أعداؤنا عين اهتمام على ما يجري في إسرائيل، فيتركون "الفتيان" يلعبون في ما بينهم. لعبة خطيرة تضعف من يوم إلى يوم المتناوشين في الساحة الأخيرة. هم ينتظرون بصبر اتساع الشرخ، الرفض المتفشي كالمرض الخبيث، بانتظار اللحظة التي يسهل عليها برأيهم تنفيذ مأربهم منذ مائة سنة. انعدام المسؤولية في أوساطنا يخدم ايران وفروعها في غزة، في جنوب لبنان وفي السامرة. التطلع للحسم بكل ثمن للصراع الداخلي ضد الحكومة يقرب مصيبتنا. الأقوال السائدة لمن كانوا رؤساء وزراء، رؤساء أجهزة امن، رجالات في الاكاديمية وفي السياسة – مخيفة. على اليافطات الاستفزازية (بعضها "الاحتلال" ومع الفلسطينيين)، بحر الأعلام المزينة – كل هذه تفرح العدو المشترك فقط.
لماذا لا تجري أي وسيلة إعلامية تحقيقا في مصادر الأموال التي تضخ كالنهر الجاري نحو منظمي الاحتجاج، بهدف إسقاط الحكومة، شق الأمة، تقريب نهاية الدولة. أفلا تتدفق مبالغ لهيئات صحف معينة فقط كي يحرفوا التقرير في صالح المقسمين فيبرزوه ويعظموه؟ وهل تتدخل دول أجنبية في ذلك؟ أفليست اليافطات الكبرى التي تحمل القبضة المهددة، إعلانات مصممة تنتشر على صفحات كاملة، مكاتب دعاية وعلاقات عامة، المنظومة التنظيمية وغيرها – تكلف الملايين. غسل الدماغ هذا، كما ينبغي الاعتراف، ينجح. يؤثر. فهل يوجد مخرج من هذا الوضع البشع؟ سيقول المحتجون – فقط وقف الإجراءات القضائية. سيقول المؤيدون – لنا الحق في التشريع، لكن مستعدون للحوار. في هذه الاثناء يتعاظم القلق. شعب يعيش في اكتئاب، في إحساس الضياع، في مضاجع لا يأتي اليها النوم – ولا يوجد حل. هل حقا؟

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