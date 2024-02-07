الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الانتصار المطلق" لنتنياهو يتحقق

هآرتس
هآرتس
 سامي بيرتس
الجميع يعرفون أن بنيامين نتنياهو يتصرف قبل أي شيء آخر وفق أمر واحد – بقاء حكومته الاصلية. وكل ما بقي هو ثانوي. ولكن الواقع الصعب الذي فرض على إسرائيل في 7 أكتوبر يقتضي اتخاذ قرارات كثيرة مهمة جدا، كل قرار منها يمكن أن يؤثر على شراكته مع بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، وفي كل مفترق طرق كهذا من اتخاذ قرار هو ينظر قبل كل شيء الى شركائه في حكومة الفشل، وفقط بعد ذلك ينظر الى الشراكة المؤقتة مع المعسكر الرسمي، والى العلاقات مع الولايات المتحدة والفرصة التي تنتظره خلف الزاوية. صحيح، هناك فرص وليس فقط تهديدات. ولكن من يتصرف حسب تهديدات شركائه المسيحانيين فيبدو أنه سيصعب عليه الاعتراف بذلك.اضافة اعلان
 المعضلات كثيرة. الدفع قدما بصفقة لاطلاق سراح المخطوفين بثمن باهظ، التقرير حول من سيحكم في غزة في اليوم التالي لحماس، تشكيل وجه السلطة الفلسطينية المستقبلية، قرار حاسم بشأن الجبهة الشمالية، إعادة العمال الفلسطينيين الى العمل في إسرائيل (لمنع انهيار فرع البناء وانهيار الاقتصاد الفلسطيني في يهودا والسامرة)، وكل ما يشتق من ذلك فيما يتعلق بإعادة سكان الشمال وسكان الجنوب الى بيوتهم.
  إعطاء حق الفيتو لسموتريتش وبن غفير في هذه القضايا يعني الشلل لسياسة إسرائيل، والشلل لا يعني الوقوف في المكان بل السير الى الوراء. من الآن اصبحنا نرى ذلك في شمال القطاع، عندما اضطر الجيش الإسرائيلي الى العودة الى الأماكن التي احتلها من اجل ابعاد نشطاء حماس الذين يعودون الى الميدان. هذا يحول الجهود العسكرية الى أمر غير ناجع ويعرض للخطر حياة الجنود بدون حاجة.
قادة الجيش ووزير الدفاع يوآف غالنت، الذي قال في هذا الأسبوع "هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات صحيحة كي نحقق الأهداف السياسية التي حددناها"، يوضحون أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرار من الذي سيسيطر على الحياة المدنية في غزة. ولكن الخوف من الشركاء هو الذي يحرك نتنياهو، لذلك هو يفضل كسب الوقت والمماطلة كالعادة، رغم أن كارثة 7 أكتوبر اثبتت أيضا للمماطلين أن تأخير القرارات للمستقبل هو استراتيجية سيئة وخطيرة.
المذبحة في الغلاف وما حدث بعد ذلك يقتضي النشاط واتخاذ قرارات نوعية، لكن نتنياهو لا يمكنه ذلك عندما يكون يعتمد على بن غفير وسموتريتش، والمعنى هو عدم وجود قرار، الامر الذي يعمل على تآكل إنجازات الجيش الإسرائيلي ويمنع التقدم. في غضون ذلك أيضا في يهودا والسامرة الوضع متوتر جدا والجيش يحذر من انتفاضة ثالثة وانهيار السلطة الفلسطينية. بالنسبة لليمين المتطرف هذا لا يعتبر تحذير، بل أمنية. في الحقيقة نتنياهو لا يعمل بنجاعة على تدمير السلطة، ولكن بالسير وراء سموتريتش وبن غفير هو يساهم فعليا في القضاء على السلطة كحل ليهودا والسامرة وقطاع غزة. وهذا سيضع في يد إسرائيل المسؤولية عن حياة 5 ملايين فلسطيني والمدخل للفوضى التي ستكلفنا عمليات تخريبية وأزمة إنسانية وسنوات اقتصادية ضائعة على إسرائيل.
غالنت ورؤساء المعسكر الرسمي، بني غانتس وغادي ايزنكوت، يدركون ذلك جيدا، لكنهم يتصرفون وكأنهم عالقون في هذه الحكومة طالما أن الـ136 مخطوف ما يزالون في غزة وحماس لم تتم هزيمتها والخطر في الشمال لم ينقضي. الخط المتشدد الذي يتبعه نتنياهو في هذه الفترة ضد صفقة المخطوفين (مرفق بحملة قبيحة ضد عائلات المخطوفين)، يدل على أنه هو أيضا يعتقد أن المعسكر الرسمي أسيرا لحكومته.
 مواقف حماس في المفاوضات على اطلاق سراح المخطوفين تخدم هذا الخط. يبدو أن هذا هو "الانتصار المطلق" الذي يتحدث عنه نتنياهو: واقع يعيق التوصل الى حل لمشكلة غزة وإعادة سكان الشمال والجنوب الى بيوتهم، لكنه أيضا يعيق انسحاب المعسكر الرسمي من حكومته (وزيادة الضغط الأميركي عليه)، ويعيق صفقة المخطوفين التي لن تروق لقاعدته، ويعيق تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحقق في الفشل، ويعيق احتجاج ضخم ضد الحكومة، وبالاساس يؤخر تبكير موعد الانتخابات وانهاء حكمه.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مقاتلان من حماس خلال تسليمهما امرأتين محتجزتين للصليب الأحمر-(وكالات)

رد حماس.. ومعادلة 136 محتجزا

منذ 50 دقيقة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

لا مفر من تغيير الحكم.. الآن

منذ 53 دقيقة
معاريف

الأونروا وما وراءها

منذ 54 دقيقة
إسرائيل هيوم

يمكن البحث في التفاصيل

منذ 55 دقيقة
جنود من الاحتلال يستعرضون ويهللون بعد حرقهم لمنزل مدنيين في غزة خلافا للقانون الدولي -(وكالات)

الجيش الإسرائيلي يحقق بحالات خرق القانون الدولي في غزة

منذ22 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

سيرك نتنياهو .. يخاف من الشركاء ويصمت أمام الأصدقاء

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

تطورات إقليمية لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

تحذير شديد اللهجة من التهجير

ماهر أبو طير |اليوم

مع هكذا أصدقاء

سائد كراجة |اليوم

في اليوبيل الفضي.. إنجازات اقتصادية لافتة

موسى الساكت |اليوم

25 عاما

زيدون الحديد |اليوم

صفقة متعثرة ومفاوضات كسر عظم

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2/1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |منذ 40 دقيقة
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات | منذ22 ساعة
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
 
 