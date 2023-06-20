الانزلاق إلى حملة عسكرية

هآرتس

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بقلم: عاموس هرئيلالحكومة استخدمت ضغطا كبيرا على قوات الأمن لشن حملة عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية. الضغوط ازدادت مؤخرا على خلفية عدد عمليات إطلاق النار في المنطقة والحملة التي تديرها قيادة المستوطنين والتي تطالب بإعادة السيطرة على منطقة جنين. في الجيش ما يزالون يتحفظون من عملية كبيرة، لكن يبدو أن الشاباك أخذ بالتدريج في تغيير موقفه لسببين. الأول، تحسن واضح في مستوى العبوات الناسفة التي يعدونها في مخيم جنين للاجئين وقربه. الثاني هو الخوف من أن الفوضى السائدة في شمال الضفة ستمتد الى مناطق أخرى توجد تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.صباح أول من أمس، تعقدت عملية اعتقالات قامت بها قوات الأمن في مخيم جنين للاجئين. قوات الأمن اعتقلت مطلوبين فلسطينيين؛ عضو في حماس وعضو في الجهاد الإسلامي. في المكان تطور تبادل شديد نسبيا لإطلاق النار، وحتى أنه تم تفجير عبوة ناسفة قرب سيارة إسرائيلية محصنة. قتل خمسة فلسطينيين وأصيب 66 شخصا. أحد القتلى هو فتى فلسطيني ابن 15 سنة، وفتاة تبلغ 15 سنة أصيبت إصابة بالغة. جنديان إسرائيليان وخمسة جنود من وحدة المستعربين "يماس" التابعة لحرس الحدود أصيبوا في الحادثة. عدد من المصابين تم إخلاؤهم وهم مصابون إصابات طفيفة، وعدد منهم أصيبوا بإصابات متوسطة ومتوسطة-بالغة.العملية استمرت بضع ساعات، بالأساس بسبب قرار إخلاء سيارة محصنة أصيبت في المكان من نوع "بانتر". إضافة الى ذلك، تعطلت أيضا سيارات عسكرية محصنة عدة. السيارات كانت في المنطقة التي كانت مكشوفة نسبيا لإطلاق النار في المخيم. يبدو أن الفلسطينيين قد أعطبوا محركات السيارات ونجحوا في اشتعال النار الذي تسبب بإلحاق الضرر بالسيارات. أثناء إخلاء المصابين، وفي محاولة للتغطية على جهود الإنقاذ، قامت طائرات لسلاح الجو بإطلاق نار رادعة على المناطق المفتوحة بهدف جعل خلايا المسلحين التي شوهدت في الشوارع تتفرق.العملية في جنين، مثل العمليات السابقة للجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود في المدينة منذ ارتفاع عدد الأحداث العنيفة في الضفة منذ شهر آذار (مارس) من العام الماضي، تعكس خطوات عدة في المنزلق الحاد. خلال سنة المعارضة لخطوات الجيش الإسرائيلي في القصبات وفي مخيمات اللاجئين في شمال الضفة تزداد. إسرائيل، وفقا لذلك، تستخدم المزيد من الضغط في هذه العمليات، إزاء الاحتكاك المتزايد يصاب المزيد من المدنيين الفلسطينيين الذين يصادف تواجدهم في مرمى النار. الفلسطينيون يستخدمون المزيد من الوسائل، بما في ذلك العبوات الناسفة المتطورة نسبيا والأكثر ضررا، وإسرائيل ترد بنار أكثر، التي شملت الآن للمرة الأولى منذ انتهاء الانتفاضة الثانية في 2006 أيضا نار الطائرات القتالية.في الجيش يدركون هذه التطورات المقلقة والصورة العامة في الساحة الفلسطينية: تأثير رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، آخذ في الضعف، وعمليا تجري في حركة فتح معركة على الوراثة بين عدد من المتنافسين، حتى أثناء حضوره. السلطة تخشى من استخدام أجهزة الأمن في نابلس وجنين وإلى الفراغ تدخل تنظيمات محلية كمحاكاة لـ"عرين الأسود" التي تم تشكيلها في نابلس قبل سنة تقريبا.حماس التي أرادت في البداية الاعتماد في الضفة على "الخلايا النائمة" لها قامت بتغيير النهج: هذه المنظمة تستثمر الآن في التحريض من خلال وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية وتضخ الأموال للتنظيمات المحلية المستقلة على أمل أن تتمكن من الاستمرار في إشعال المنطقة بواسطة ذلك.على الرغم من هذه التوجهات، إلا أن الجيش غير متحمس لشن عملية واسعة. قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في جنين بضعة أيام في الأسبوع.وحسب رأي هيئة الأركان العامة، فإنه تكفي الجهود الحالية لكبح أعمال العنف وإبقائها بقوة محتملة. حسب هذه المقاربة، فإن المعلومات الدقيقة التي يجمعها الشاباك والاستخبارات العسكرية تسمح بالتركيز على الخلايا المسلحة من دون الانزلاق الى عملية لاحتلال المنطقة، التي يمكن أن تطول وتتعقد. احتلال المنطقة والاحتفاظ بها لن يؤدي الى نتائج إيجابية، بل فقط ستزيد حدة الأزمة بشكل من شأنه أن يكون له أيضا تداعيات سلبية.مقابل الجيش، فإن الشاباك أخذ، مؤخرا، يطرح في النقاشات مواقف أخرى. قلقه يتركز على تطور العبوات الناسفة وعلى الخوف من أن تضر هذه في المستقبل ليس فقط الجنود الذين يوجدون في السيارات المدرعة، بل أيضا السيارات الإسرائيلية التي تسافر على الشوارع في مناطق الضفة.في غضون ذلك، هناك المستوى السياسي الذي توجد له اعتبارات أخرى. هنا تبرز شخصية يوسي دغان، رئيس المجلس الإقليمي شومرون والسياسي المتحمس الذي توجد له خطوات في الليكود والذي يحاول منذ سنة تقريبا حث الجيش على شن عملية واسعة. دغان يطلب بشكل ثابت إعادة احتلال الضفة الغربية. وفي كل مرة يصاب فيها إسرائيلي بالنار في الضفة، فإن رئيس المجلس يقول إن سبب ذلك هو السياسة المنضبطة جدا للجيش الإسرائيلي، حسب رأيه، وهو يطالب بإعادة الحواجز التي ستقلص سفر الفلسطينيين في الشوارع التي تخدم الآن المجموعتين السكانيتين.انضم الى هذه الضغوط أيضا وزير المالية (الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش). صباح أول من أمس، وأثناء العملية، غرد سموتريتش على صفحته في "تويتر" بأنه "حان الوقت لاستبدال العمليات الصغيرة بعملية واسعة من أجل اجتثاث أوكار المقاومة في شمال الضفة وإعادة الردع والأمن". رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي حتى الآن تجنب بشكل ثابت القيام بمثل هذه العملية خوفا من التصعيد، أصبح يصغي الى ادعاءات اليمين المتطرف والمستوطنين.من ناحيته، ربما أنه يكمن في ذلك إغراء آخر، وهو استبدال الأجندة العامة والإعلامية بالانقلاب النظامي الذي حتى الآن واجه فيه الإخفاقات.خطط الحكومة ضد جهاز القضاء تثير وبحق الرعب الشديد، لكن محظور تجاهل الأضرار التي سببتها في المناطق. هنا خطواتها أصبحت ناجعة جدا. سموتريتش نجح في أن يحصل أمس على مصادقة الحكومة من أجل إجراء تغيير دراماتيكي في آلية رخص البناء في المستوطنات، الذي يقلص بشكل كبير تأثير الإدارة المدنية ووزارة الدفاع على العملية، ويمكن أن يقصر هذه الإجراءات بشكل كبير. في الوقت نفسه، تم الدفع قدما ببناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات. وزارة الخارجية الأميركية أصدرت بيانا تم التعبير فيه عن "القلق" من الخطوات الأخيرة، لكن عمليا المستوطنون واليمين يحققون ما يريدونه.في ظل الصراع حول الانقلاب النظامي، فإن حكومة نتنياهو تدفع قدما بعدد غير قليل من الخطوات من أجل خدمة اليمين المتطرف. يمكن المواصلة والاستهزاء بنتنياهو على عدم الوفاء بوعده بإخلاء الخان الأحمر. في الحقيقة، في حومش وفي إجراءات التخطيط وفي الوحدات السكنية، فإن المستوطنين حققوا مأربهم. أيضا هذه التطورات تسهم في زيادة التوتر المتزايد أصلا في الساحة الفلسطينية.