الانقلاب الاستيطاني في الضفة

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بقلم: رفيت هيخت 2/7/2023الجميع ينشغلون بقوانين الانقلاب النظامي والكثير من الخطط التي تسمى "تسوية من طرف واحد"، والانقلاب على طريقة السلامي من الطرف الثاني، لكن خطاب الاحتجاج نفسه تقريبا لا يتناول الانقلاب الذي حدث في السابق والذي يهدد بدرجة لا تقل عن القوانين المستقبلية لتحويل إسرائيل الى دولة تنزف من الداخل ومجذومة من الخارج.الانقلاب الاستيطاني الذي حدث منذ تشكيل الحكومة يغير ميزان القوة في الضفة الغربية. حركة دراماتيكية في منطقة إشكالية ومتفجرة من البداية.في هذه الكنيست، يتم تقديم طوفان من مشاريع القوانين الاستيطانية، من بينها مشروع تم تمريره بالقراءة الثالثة. ولكن الانقلاب الاستيطاني لم يكن يجب تمريره في الكنيست. هو أصبح يوجد على الأرض، أو مثلما وصف ذلك مصدر في الجيش الإسرائيلي والمسؤول عن سياسة الجيش في الضفة: "الانقلاب النظامي حدث لدينا"."بؤرة أعمال الشغب توجد في الاتفاقات الائتلافية التي فيها أعطى نتنياهو لسموتريتش السيطرة على الإدارة المدنية في الضفة الغربية. وبذلك فقد قام بتفكيك الجسم الذي كان يتكون من الجيش والشرطة والشاباك والإدارة المدنية، وحافظ منذ العام 1967 على الأمن هناك"، قال لي في هذا الأسبوع رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست الحالي غادي ايزنكوت. "عندما اعتبر غالنت "منقذا" بالنسبة لجهات أخرى في الحكومة، وسموتريتش يأمر بإزالة العقبات في حومش، وفي المقابل لا يخلون على الفور بؤرا استيطانية غير قانونية، فإنهم يفشلون الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بدور السيد والملزم بتوفير الأمن وتنفيذ القانون والنظام".هذا ليس فقط الدعم الذي يمنحه بعض أعضاء الحكومة للمشاغبين اليهود في الضفة، حسب قول مصدر في الجيش. منذ العملية في عيلي، فقد حدثت في الضفة 80 حادثة إجرامية قومية متطرفة من قبل اليهود. تأييد الحكومة يسهم كثيرا في الفوضى الأمنية في أعقاب التصعيد في الاحتكاك وتفريق موارد الجيش، الذي الآن اضطر أيضا الى مواجهة الإرهابيين اليهود. ولكن الانقلاب الاستيطاني ينبع بشكل كبير من الطريقة التي ينظر فيها المستوطنون الى أنفسهم الآن بفضل الحكومة: أصحاب البيت في الضفة. في الحقيقة في جميع الدولة التفوق على القرارات التي لا تناسبهم.يمكن رؤية التغيير الحاد أيضا في قضية معالجة البؤر الاستيطانية غير القانونية التي من أجل ضغوط ائتلافية تجد الحكومة صعوبة في إخلائها. مقابل ما سمي باللغة العسكرية "اقتحامات غضة" عولجت بسرعة من قبل الجيش بشكل عام على مستوى قائد اللواء أو قائد الفرقة. الآن غالنت مطلوب منه استخدام كل ثقله أمام أعضاء حكومته من أجل إخلاء بؤر استيطانية، أي من أجل انفاذ القانون.في حالة إحدى البؤر، التي بشأنها قدم المستوطنون طلبا للمحكمة من أجل إصدار أمر مؤقت يمنع إخلاءها، فإن سموتريتش غضب لأن النيابة العامة تتجرأ في الأصل على تقديم رد الدولة من دون مصادقة الإدارة المدنية التي يترأسها، وطلب من المستشارة القانونية سحب رد الدولة. مئات الآلاف يخرجون للتظاهر ضد قانون المستشارين القانونيين الذي يمكن السياسيين من العمل ضد الرأي القانوني الذي لا يناسبهم. ولكن في المنطقة الضبابية الاستيطانية فإن هذا السد يوجد على شفا الانفجار.إذا كانت سياسة سموتريتش والروح الداعمة للانقلاب الاستيطاني من أجل الأمن العام وأمن المستوطنين بشكل خاص، فإنه كان يمكن نسبة اليها بعض الدوافع العقلانية. مع ذلك، البيانات التي قدمها الجيش في هذا الأسبوع للجنة الخارجية والأمن تظهر بأن هناك زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار على طرق الضفة الغربية في الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الفترة الموازية في العام الماضي. هذه السياسة سيئة لأمن الجميع. سموتريتش يأخذ الإلهام هو وأصدقاؤه من مبدأ واحد، وهو تحطيم روح المقاومة الفلسطينية من خلال الأفعال والتطرف، ولا يوجد أي اختبار عقلاني ومنضبط للمنفعة هنا، لكن توجد فوضى خطيرة يمكن أن تتسبب في تدهور الضفة الى حرب يأجوج ومأجوج، التي فيها الجيش سيقف في الوسط وهو مشوش ومنقسم. إذا كان الأمر هكذا، فإن هذا انقلاب حقيقي.