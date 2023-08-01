البحرية الإسرائيلية تختبر منظومة تشويش صاروخية

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اختبر سلاح البحرية في جيش الاحتلال منظومة تضليل وتمويه تجاه الصواريخ، حيث توجت التجربة بالنجاح.وذكر موقع "ماكو" العبري- بحسب ترجمة وكالة "صفا"- أن سلاح البحرية وبالتعاون مع شركة الصناعات العسكرية "البيت" أجرت مؤخراً سلسلة من التجارب على منظومة إطلاق وسائل تضليل وتشويش تسمى "DESEAVER MK-4" المنصوبة على سفن سلاح البحرية.وتم اختبار منظومة الحرب الإلكترونية البحرية الجديدة أمام تحديات تمثلت بإمكانية تعرضها لإطلاق الصواريخ، حيث يتم تفعيل خوارزميات متطورة وإطلاق صواريخ تضليل وتشويش من منصات إطلاق.وتعتبر المنظومة المذكورة الجيل الرابع من انظمة التضليل والتشويش التي أنتجتها شركة "إلبيت"، قسم الاستخبارات والحرب الإلكترونية، حيث يتم دمج المنظومة مع أنظمة القتال الأخرى على السفن الحربية.