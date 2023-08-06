البديل الصهيوني: استمرار السيطرة الأمنية في ظل خلق فصل

يديعوت أحرونوت

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بقلم: بن - درور يميني 6/8/2023في هذه الأيام أيضا، التي تغرق فيها إسرائيل في إحدى أشد الأزمات في تاريخها، نتلقى تذكيرات قاسية ودامية: الأزمة الأخطر ما تزال تعتمل. يوجد ارتفاع في مستوى العمليات من جانب الفلسطينيين. هي لا تبقى في الضفة الغربية. حصل هذا أول من أمس في نحلات بنيامين، في مركز منطقة الترفيه في تل أبيب، عندما قتل رجل دورية الأمن حن امير من قبل فلسطيني من جنين. ويوم الجمعة الماضي، حصل هذا بين قرية برقة وبؤرة عوز تسيون الاستيطانية، حين قتل قصي معطان، شاب فلسطيني ابن 19. على الأزمة الدستورية سنتغلب. لكن المشكلة الفلسطينية، تلك التي نكنسها قدر الإمكان تحت الطاولة، تلك التي تختبئ من خلف ستار دخان الأزمة الدستورية -هي القصة الكبرى، التي ستحسم أكثر، أكثر قليلا، فيما إذا كانت إسرائيل ستبقى يهودية وديمقراطية.حتى في اللحظات القاسية، يجدر بنا أن نذكر أنفسنا بأنه في العام 2003، في إطار خريطة الطريق، تعهدت إسرائيل بأن تجمد البناء في المستوطنات، بل وأن تخلي كل البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد العام 2001. هذا لا يعني أننا قدمنا معروفا لأحد. فبلا صلة بحقيقة أن الفلسطينيين رفضوا كل عروض السلام في العقود الأخيرة، فإن إسرائيل تتصدى منذ عشرات السنين للمشكلة ذاتها: دولة يهودية وديمقراطية -أم دولة ابرتهايد ثنائية القومية. طالما كان الفلسطينيون يرفضون عروض السلام، وطالما كانت إسرائيل تمد اليد للسلام -لا يمكن للفلسطينيين أن يتهموا أحدا غير أنفسهم في مواصلة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. لكن هذا جزء من القصة فقط. حكومات سابقة أيضا، وبالتأكيد الحكومة الحالية، حكومة اليمين على الكاملة، تفاقم المشكلة فقط. كتل الاستيطان الكبرى هي حقيقة. وحتى حسب اتفاقات السلام التي تبلورت في العقود الأخيرة -ستبقى هذه الكتل تحت سيادة إسرائيل. لكن البؤر الاستيطانية هي أمر سيئ. عصبة من خمسة فتيان تلال ينصبون كرفانين أو ثلاثة وإذا بنا تكون لنا بؤرة استيطانية. هنا وهناك توجد ألعاب القط والفأر على محافل الأمن. الجيش الإسرائيلي الهائل والقوي يحاول الإخلاء، الكرفانات تعود، وبالإجمال العام -رغم التزام إسرائيل، ورغم أن هذه أحيانا تكون أراضي خاصة- فإن معظم البؤر الاستيطانية تبقى على حالها وتحظى بتسويغ قانوني من الحكومة. فليس الجيش فقط هو المهزوم في هذه المعركة المضنية. إسرائيل هي المهزومة. الصهيونية هي المهزومة. أما الزعران فهم المنتصرون.هذه هي أيضا قصة بؤرة "عوز تسيون" الاستيطانية التي خرج منها الشبان، لكن مثلما في الكثير من نقاط الاحتكاك الأخرى، لأجل الصدام مع الفلسطينيين أيضا، على أرض تعود للفلسطينيين. صحيح أن (المقاومة) الفلسطينية ليس نتيجة صراع من أجل "أفق سياسي" بل ضد مجرد وجود دولة إسرائيل. ومع ذلك، يخيل أنه في هذا الموضوع للإرهاب وللزعران اليهود يوجد هدف مشترك. هم لا يريدون اتفاقا أو تسوية، لا دولة فلسطينية ولا دولة يهودية. هم يريدون الفوضى. قد يكونون أقلية صغيرة، على الأقل من الجانب اليهودي، لكنها أقلية ضررها سيئ. أقلية تجرنا وتفرض علينا جميعنا بالضبط ما فشل في عدد لا يحصى من الأماكن في العالم: خلط سكان معادين. الحديث يدور عن وصفة معروفة ومؤكدة لسفك الدماء. هذا لم ينجح في أي مكان. فهل بالذات سينجح عندنا في الضفة الغربية؟.حقيقة أنه لا احتمال لدولة فلسطينية لا تعني أننا ملزمون بأن نبقى في داخل دائرة البؤر والعمليات، وبالتأكيد لا حاجة الى أن نواصل الزحف الى العملية المضادة المتمثلة بثنائية القومية. يوجد طريق ثالث. استمرار السيطرة الأمنية وخلق الفصل في آن معا. هذا ليس سهلا، هذا ليس بسيطا، لكن الى أن تتغير الظروف الجغرافية-السياسية، وربما، حبذا، يتاح اتفاق جدي، فهذا ليس البديل الأفضل الذي لا يبدو أنه موجود بل الأقل سوءا.في الواقع السياسي الحالي هذا متعذر. ففي وزارة الدفاع، يوجد وزير إضافي الذي هو ليس رجل اليمين، بل رجل اليمين المتطرف. ووزير الأمن القومي يترأس حزبا أحد رجاله جريح جراحا خطيرة هو نفسه، مشبوه بإطلاق النار التي أدت الى قتل الفلسطيني. هذا ليس مدعاة لليأس. حسب كل استطلاع ممكن توجد في إسرائيل أغلبية تعارض إضافة بؤر استيطانية من قبل زعران يصرون على المزيد فالمزيد من المواجهات مع الفلسطينيين.بالذات على هذه الخلفية، على أحزاب الوسط أن تعرض بديلا سياسيا صهيونيا لحكم اليمين المتطرف. الأغلبية الائتلافية لا تمنع الاحتجاج والأغلبية الائتلافية لا يجب أن تردع أحدا عن أن يعرض بديلا سياسيا، وذلك لأنه رغم العمليات، رغم الأزمة الدستورية، إسرائيل بحاجة الى الأمل، كما أنها بحاجة للديمقراطية وللصهيونية.