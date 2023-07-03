التآمر في الجيش الإسرائيلي

إسرائيل هيوم

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بقلم: آفي برئيليبعد انقلاب العام 1977، كان مقبولا الاستهزاء بالأشخاص الذين عدلوا لأنفسهم سيرتهم الذاتية ووضعوا فيها فصلا عن الإبحار في التلينا سفينة السلاح التابعة للايتسل التي تم إغراقها أمام شواطئ تل أبيب في العام 1948. يدور الحديث عن أعضاء حركة العمل الذين قاموا بعلاج تحويل بأثر رجعي وتقنعوا كأعضاء يمين عندما أرادوا الوصول إلى موارد الدولة بعد أن تغير قادتها.ولكن اليوم، يمكن القول: "إن لأشخاص سابقين عديدين، ولضباط متقاعدين، "يصعدون على التلينا" حقا، أي يتركون تراث الامتثال لحكومة منتخبة". ومثلما فعل تقريبا مناحم بيغن قائد الايتسل في أيام الهدنة الأولى في حرب الاستقلال، هم يقوضون السيادة في الدولة. مع تجدد محاولات الدمقرطة للحكومة، تعود "الشخصيات السابقة"، عديمو الضمير الرسمي ويطورون تآمرا سياسيا ضد الحكومة المنتخبة، في الجيش وفي الشرطة وربما أيضا في أذرع أخرى. التآمر السياسي هذا يقزم الشروط التي وضعها في حينه بيغن لتسليم سلاح التلينا للجيش الإسرائيلي في العام 1948. ما الذي حدث حينئذ في التلينا؟. المشكلة هي أن معظم الكتاب والقراء حول القضية نفسها يغرقون في أسئلة مثل، "ماذا كانت تفاصيل المفاوضات بين الطرفين. وينشغلون بتقديرات ليس لها أساس بشأن دوافعهم. وفي أسئلة مؤلمة مثل، كيف حدث التدهور لتبادل إطلاق النار في "كفار فيتكن" وعلى شاطئ تل أبيب ولماذا بعد إغراق السفينة تم إطلاق النار على رجالها الذين سبحوا في الماء.هذه هي أسئلة مهمة ولكنها لا تتعامل مع الأمر الأساسي الذي وقف حينئذ بين رئيس الحكومة دافيد بن غوريون وبين بيغن. إن الأمر الضروري لكل دولة، من أجل وجودها أن تمسك باحتقار ثابت على استخدام القوة الشرعية. هذا الاحتقار يتضمن بالطبع القرار بشأن توزيع سلاح على كل جندي يخدم في جيش الدولة ذات السيادة وأيضا في القدس. بيغن خرق حينئذ الأوامر، ونشاطه لم يتساوق مع الاتفاق الذي وقع قبل ثلاثة أسابيع لدمج جنود ايتسل في الجيش الإسرائيلي. العديد منهم تركوا الخدمة وشاركوا في المواجهة. فقط بعد القتلى وإغراق السفينة استفاق بيغن وتراجع عن خرق الأوامر. وإن كان ذلك مع صرير الأسنان، والعديد يثنون عليه على ضبطه لنفسه. الرؤية الرسمية له هي التي دفعت إلى انسحابه وضبطه لنفسه وربما أنه وجد نفسه في مواجهة خلافا لرغبته.