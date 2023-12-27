التجويع المتعمد.. جريمة حرب

هآرتس

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بقلم: ميخال فيلدونقبل اسبوع وصلت إلى قسم الأطفال في المركز الصحي شمير طفلة عمرها سبع سنوات وهي ميتة. كانت تعاني من نقص شديد في الوزن وظهرت عليها علامات الإهمال وكدمات على جسدها. وقد تم أخذ الوالدين للتحقيق في الشرطة. أي شخص له عقل اطلع على القصة اصيب بالصدمة والغضب والعجز عن الكلام. نحن نعيش في مجتمع وفرة. حتى عندما نتحدث عن الفقر في دولة إسرائيل فانها نادرة جدا حالات لأطفال يعانون من الجوع ونقص شديد في التغذية. عندما نحن، كأطباء أطفال أو أشخاص عاديين، نصادف وضعا لجوع أو تجويع لطفل، نصاب بالصدمة ونهب للمساعدة ونهتم بالتحقيق في المشكلة من جذورها. نحن تربينا على قصص الكارثة واشخاص قاموا بسرقة الخبز العفن وحاولوا اسكات الجوع بقشر البطاطا، وأمهات كن جائعات حقا من أجل إطعام أولادهن. لأننا في نهاية المطاف نحن شعب مضطهد، الذي في جيناته منقوش الرعب الوجودي بخصوص نقص الغذاء بكل تداعياته.في غيتو وارسو في الحرب العالمية نفسها أجرى الدكتور إسرائيل ميلكوفسكي وطاقمه بحث معمق وموثق عن وباء الجوع في في الغيتوات. وقد نجح هو وطاقمه في تمثيل الاضرار المهمة التي تحدث عندما ينخفض استهلاك السعرات إلى أقل من 500 سعر حراري في اليوم (أحيانا 200 سعر حراري في اليوم) لدى الأطفال والبالغين. وقد وثقوا حالات الوفاة التي كانت ثانوية بسبب الجوع، لكن أيضا وثقوا النقص في الوزن وتوقف نمو الطول والإعاقة الذهنية ومشكلة التواصل، وكان الضحايا الرئيسيون هم من الأطفال.مثلا، الوصف الصادم، المعروف لكل انسان ترعرع وتعلم في بلادنا، في كتاب ك. ستنيك باسم "سلماندرا" (دبير، 1946): "الآن بدأت تظهر عندنا الحالات الأولى ممن لديهم نقص شديد في الوزن: أشخاص وزنهم مثل وزن عظامهم وأمعاؤهم دقيقة مثل خيوط العنكبوت. هؤلاء الأشخاص لا يعودوا يشعرون بالجوع ولا يمكنهم الأكل. هذا هو العرض الواضح له: عندما شاهدوا شخص يحمل وجبتين من الخبز عرفوا أن هذا السجين قد اصبح شخص من هذا النوع، ليس لأنه نزل عليه فجأة ارث كبير كهذا، بل بالعكس هو من شأنه أن يورثه لآخرين".الحصار والحرب في غزة أدت قبل أي شيء آخر الى انخفاض في توفير الكهرباء والوقود الامر الذي لم يسمح في التدفئة واعداد الطعام أو نقل الطحين والمواد الاساسية للمخابز. "الاونروا" ابلغت في نهاية تشرين الاول بأن خُمس المخابز في القطاع لا تعمل بسبب نقص الوقود والطحين، أو لأنه تم قصفها مباشرة في الحرب. بعد اسبوع، في بداية تشرين الثاني، نشرت الامم المتحدة بأنه لا يوجد أي مخابز تعمل في غزة. منذ بداية الحرب فقط 2 في المئة من المواد الغذائية التي كان يجب أن تدخل الى القطاع، دخلت بسبب تشديد الحصار على القطاع.في 22 تشرين الأول اعلنت الامم المتحدة بأن سكان غزة بدأوا يشربون المياه الملوثة بسبب النقص في المياه، وفقط بعد شهر جاءت المساعدات الأولى من المياه الى القطاع. في منتصف تشرين الثاني تمت مشاهدة عشرات آلاف الحالات الجديدة للاصابة المرضية بأمراض التنفس والاسهال، نصفها في أوساط الاطفال تحت سن الخامسة. كما هو معروف معظم المستشفيات في غزة اصبحت لا تعمل، والخدمات الطبية الأساسية تقدم في ظروف ميدانية ملوثة وبدون تقديم الأدوية والمعدات الطبية الكافية."الأزمة الانسانية" هي مفهوم معقم لوصف الكارثة الإنسانية التي لا يمكن تصورها، التي تحدث هنا قربنا وتحت انظارنا وبمعرفتنا. حتى لو احتاج الأمر سنوات إلى حين أن يتضح اذا عمليات القصف الشديد للجيش الإسرائيلي في بداية الحرب كانت أو لم تكن معقولة اثناء الحرب، لا يوجد خلاف على أن الـ 1.8 مليون نازح في المخيمات، في حالة جوع وبدون ماء صالح للشرب وفي ظروف صحية غير مناسبة وبدون علاج، ليسوا جزءا من اهداف الحرب أو جزءا من السلوك الانساني المعقول. التجويع المتعمد للمواطنين اثناء الحرب هو جريمة حرب.واضح للجميع أن والدي الطفلة ابنة السابعة والتي عانت من الاهمال والتجويع والنقص الشديد في الوزن، هما المسؤولان عن أمنها وعن سلامة جسدها، وأنهما يجب أن يدفعا ثمن موتها.دولة إسرائيل هي المسؤولة المباشرة عن الكارثة الانسانية في غزة. من هنا يجب عليها السماح الآن وعلى الفور بادخال المساعدات الانسانية الى القطاع، بما في ذلك الغذاء والمياه والدواء والمعدات الطبية والوقود. وإلا فإن الأوصاف التي ذكرها ستنيك ستكون معلقة على ضمائرنا الى الأبد.