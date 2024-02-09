الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التخوف من دولة فلسطينية تقام من طرف واحد دون موافقة إسرائيل

معاريف
معاريف

بقلم: آنا برسكي  9/2/2024

محافل سياسية في إسرائيل قلقة من نشاط الإدارة الأميركية المكثف للمضي قدما لفكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة وفي قطاع غزة، تحت حكم موحد يقوم على أساس ما يعرف كـ"سلطة فلسطينية متجددة".اضافة اعلان
وحسب محافل أميركية، تدرس وزارة الخارجية الأميركية الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من مبادرة سياسية شاملة تتعلق باليوم التالي لحكم حماس في غزة.
ماتيو ميلر، الناطق بلسان الخارجية الأميركية، قال مؤخرا "إن الولايات المتحدة تعمل بشكل نشط على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل. فنحن نؤمن بأن هذا هو الطريق الأفضل لتحقيق السلام والأمن لإسرائيل، للفلسطينيين وللمنطقة. نحن نفحص جملة واسعة من الإمكانيات، ونبحث فيها مع شركائنا في المنطقة".
كما أن وزير الخارجية انطوني بلينكن هو الآخر وجه تعليماته مؤخرا لفريق من وزارته لإعداد دراسة مرتبة نحو إمكانية اعتراف أميركي أو دولي بدولة فلسطينية من طرف واحد وليس في حوار مع إسرائيل وبالموافقة الإسرائيلية. وقد طرح الموضوع في أثناء زيارة بلينكن إلى إسرائيل، في المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس.
على خلفية المعلومات التي تصل من الإدارة ومن محافل في أوروبا، الذين هم أيضا شركاء في الخطوة، يعرب مسؤولون كبار في إسرائيل عن قلقهم مما يصفونه كـ"عشق إدارة بايدن لفكرة إقامة دولة فلسطينية والاعتراف أحادي الجانب بها كرافعة ضغط على إسرائيل".
وعلى حد هذه المحافل، يزداد مؤخرا حجم الموضوع في جدول الأعمال السياسي للشرق الأوسط لدى الأميركيين والأوروبيين. "لم يعد يجري الحديث عن إطلاق بالونات اختبار أو عن فكرة نظرية. ففكرة الاعتراف بدولة فلسطينية تنال الزخم وتدفع قدما عمليا"، تقول هذه المحافل. "ليس صدفة أن سلسلة من زعماء الغرب أعلنوا مؤخرا عن تأييدهم لإقامة دولة فلسطينية وهذه تتضمن زعماء كانوا يعتبرون يمينيين ومن أكثر المؤيدين لإسرائيل، مثل رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا مالوني. ففكرة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية بحثت في مستويات مختلفة وفي محافل مختلفة بما فيها مستويات ومحافل رفيعة المستوى جدا".
في إسرائيل يرون في الإصلاح موضع الحديث تعديلات تجميلية فقط. وحسب مصادر سياسية، فإن "التعديلات لن تغير الأمور التي تحدثوا عنها في إسرائيل -إصلاح جذري في جهاز التعليم، تغيير في مضامين التعليم للتأكد من أن في السلطة الفلسطينية لن يربوا بعد اليوم على كراهية إسرائيل".
سلسلة من المحافل الإسرائيلية تحذر من "حدث سياسي ذي مغزى لا يعالج عندنا كما ينبغي". هذا الأسبوع، ارتفع الخطاب حول المسألة درجة. فقد كتب رئيس حزب أمل جديد الوزير جدعون ساعر في منشور له بأنه "حتى مؤيدي حل الدولتين (وهم برأيي) يجب أن يفهموا ما هو معنى اعتراف دولي من طرف واحد بدولة فلسطينية. هذه ليست دولة فلسطينية باتفاق لإنهاء النزاع. هذه دولة فلسطينية مع استمرار النزاع في ظروف محسنة من ناحيتهم، ودون أن يتخلوا عن حق العودة وعن تطلعهم للبلاد كلها "من النهر حتى البحر"".
بالتوازي، أقرت الهيئة العامة للكنيست، قبل يومين، اقتراحا عاجلا لجدول الأعمال بادر إليه عضو لجنة الخارجية والأمن النائب زئيف الكين من أمل جديد في موضوع "تصريحات ومنشورات في العالم في موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية والحاجة الى استعداد إسرائيلي لتحد سياسي محتمل".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
يحيى السنوار

إعلام عبري للسنوار: يمكنك رفع شارة النصر.. أنت تتحكم بحكومتنا

منذ12 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

إعلام عبري: نتنياهو جبان.. واجتياح رفح يثير خلافاته مع الجيش

منذ12 ساعة
هآرتس

"حماس" مجال مناورة لصفقة تبادل الأسرى

09 شباط 2024
هآرتس

إطلاق سراح 1500 سجين ليس كارثة

08 شباط 2024
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

حتى بهذا الثمن فلنعدهم الآن

08 شباط 2024
معاريف

انقطاع عن الواقع

08 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ5 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ5 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 