التخوف من معركة شاملة في لبنان

هآرتس

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عاموس هرئيلالإشاعات السائدة في أوساط الجمهور الإسرائيلي عن حرب شاملة في لبنان في الفترة القريبة القادمة، تمتد أيضا بدون علاقة ضرورية بتطورات في الوضع على الأرض. يوم أمس قتل أربعة من رجال حزب الله في هجمات إسرائيلية. في المقابل، تم إطلاق مسيرات انقضاضية وقذائف من لبنان وأصيب 18 جنديا إسرائيليا بضرب مسيرة في الجولان، أحدهم أصيب إصابة بالغة. حتى الآن فإن تبادر إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله يجري مؤخرا بشكل عام بقوة أقل مما سجل في الأشهر السابقة. هذا لا يهدئ حقا التخوفات في إسرائيل وفي لبنان. إن الغياب الطويل لحل سياسي للمواجهة، التي بدأت بإطلاق حزب الله غداة المذبحة التي ارتكبتها حماس في غلاف غزة في تشرين الأول الماضي والتهديدات المتبادلة بين الطرفين وعدم القدرة على الفصل بين ما يحدث في لبنان وبين الحرب في غزة – كل ذلك يزيد التخوف من اندلاع الحرب. الإشاعات والتخويف والنظريات العبثية يتم نشرها طبقا لذلك.بعض تصريحات وزراء الحكومة لا تساهم في تهدئة الوضع. عضو الكابنيت، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رسم أمس ملامح المعركة الإقليمية المتوقعة. هذا الإستراتيجي المعروف اقترح "تدمير النظام في ايران، وتدمير حماس بشكل مطلق وحرب سريعة وخاطفة ضد حزب الله"، التي ستخرج هذا الحزب من اللعبة. في الأصل، إزاء تحذيرات اقتصاديين كبار بشأن الكارثة التي تنتظر اقتصاد إسرائيل كان من الأفضل لو أنه تعمق قليلا في شؤون وزارته. الخطة التي يقترحها سموتريتش، والتي تطرح السؤال المطلوب: أي جيش تتحدث عنه؟.نظرا لأن سموتريتش يتفاخر بالعدد الكبير للجنود من بين المصوتين له حسب الاستطلاعات الأخيرة فإن جزءا منهم بدأوا يفقدون صبرهم تجاهه، ربما يجدر به أن يسألهم ببساطة: ما هو مستوى التآكل في الوحدات النظامية التي تحارب منذ أكثر من ثمانية أشهر ضد حماس؟ كيف يشعر جندي الاحتياط الذي استدعي للمرة الثالثة للخدمة بالأمر 8 ويترك وراءه عائلة مشتاقة ومصلحة تجارية متعثرة أو سنة دراسية ضائعة؟ ما هو حجم التسليح الدقيق الذي يوجد لدى سلاح الجو إزاء قرار الإدارة الأميركية تأخير الأرسالية التي تشمل 3500 قنبلة ثقيلة؟ ما هو العلاج المطلوب للدبابات وناقلات الجنود بعد الكثير جدا من ساعات التشغيل؟.من هم العسكريون الذين يقدرون أنه يمكن القيام بعملية خاطفة وسريعة، التي ستهزم حزب الله؟ كم من رجال الاحتياط سنحتاج في السنة لتعزيز حكم عسكري، الذي يدعو اليه الوزير، في قطاع غزة؟ الى أي درجة الجبهة الداخلية في إسرائيل مستعدة للتعامل مع اطلاق يومي لآلاف الصواريخ والقذائف والمسيرات من لبنان، من خلال المساعدة المباشرة من إيران والميليشيات التي تشغلها وتمولها في العراق وفي سوريا وفي اليمن؟.كل ذلك دون التحدث عن قضايا إستراتيجية هامشية مثل دعم الولايات المتحدة ورد المجتمع الدولي إذا بادرت إسرائيل إلى هجوم منسق للمنشآت النووية في إيران وقوات حزب الله في جنوب لبنان.لا توجد أي طريقة لاستبعاد احتمالية أن تجد إسرائيل نفسها في المستقبل في وضع فيه السيف على عنقها، وعليها أن تواجه عدد من الأعداء في حرب متعددة الساحات. ولكن يبدو أن سموتريتش يدمج في هذا السيناريو بين الأوهام النائمة عن الحدود الموعودة وبين خطته بعيدة المدى لخنق السلطة الفلسطينية اقتصاديا واسقاط حكمها في الضفة الغربية، الفكرة التي يتحفظ منها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كما جاء في تصريحات له في الأسبوع الماضي. يصعب التقدير هل اقوال وزير المالية أمس في مؤتمر صحيفة "المصدر الأول" تعكس قصر النظر الإستراتيجي أو أنه توجد هنا عملية اكثر سخرية من جانب من يعتقد أن سيناريو يأجوج ومأجوج إقليمي سيدفعف بالتحديد قدما أهدافه.أيضا في المسألة اللبنانية، نتنياهو، وبالأساس وزير الدفاع يوآف غالنت، يبث مؤخرا رسائل حول الحاجة الى فحص في البداية تسوية سياسية بوساطة أميركية قبل شن معركة شاملة ضد حزب الله. في المنطقة ما زالوا ينتظرون اذا كان مبعوث الرئيس الأميركي، عاموس هوخشتاين، سيصل قريبا في جولة مكوكية بين بيروت والقدس.في الخلفية توجد أيضا نية نتنياهو القاء خطاب في الكونغرس الأميركي بعد ثلاثة أسابيع تقريبا، في 24 تموز. في الاتصالات مع الأميركيين يطرح الإسرائيليون إمكانية أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية هجومية في لبنان على أمل أن يستيقظ حزب الله ويوافق على اتفاق يبعد قواته حتى شمال نهر الليطاني. الاميركيون يتشككون: هم يعتقدون أنه لا توجد محطة في الوسط، التي سقفها ادنى من المواجهة الشاملة، وأنه أيضا عملية محدودة للجيش الإسرائيلي سيتم الرد عليها بسرعة بتصعيد من قبل حزب الله، من هنا تكون المسافة قصيرة الى الحرب الشاملة.الصعوبة الأساسية امام الحكومة تتعلق بتوقعات الجمهور. حوالي 60 ألفا من سكان الحدود الشمالية تم اخلاؤهم من بيوتهم بتعليمات من الحكومة والجيش في 8 تشرين الأول الماضي. في هذه الاثناء لا يوجد أي موعد لعودتهم. الانتقاد يزداد على خلفية الفشل الاستراتيجي المستمر، هذا الانتقاد يسمعه سكان الشمال ووسائل الاعلام والمعارضة.إجابات المتحدثون بلسان الحكومة غير مقنعة. فكلما استمر الوضع الحالي بدون حل فإن اغراء الحكومة والجيش سيزداد في محاولة لأحداث تغيير بواسطة عملية عسكرية واسعة رغم اخطارها المعروفة.