التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة

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بقلم: تومر فدلون وستيفن كلور 26/12/2023أحد الأهداف الرئيسية (للمقاومة) في أرجاء العالم هو المس بروتين الحياة للمواطنين واقتصاد الدولة التي تتم مهاجمتها. ولكن رغم جولات القتال الكثيرة مع حماس في قطاع غزة إلا أنه منذ فترة الانتفاضة الثانية احداث امنية بارزة لم تحدث أي ضرر لاقتصاد إسرائيل. هذا الوضع يتغير في هذه الأيام، في حرب "السيوف الحديدية" في أعقاب قوة الحرب والنطاق الواسع لتجنيد الاحتياط واستمرار الحرب لأكثر من شهرين. في موازاة الجبهات التي تنشط بقوة متغيرة، فإن جبهة الاقتصاد نشطة جدا على صعيدين. الأول هو تمويل الحرب نفسها. هذا الجانب يتعامل بالأساس مع تمويل التسلح وتجنيد الاحتياط. الثاني هو التكلفة غير المباشرة للحرب، التي تشمل التكلفة المتوقعة في اعقاب الحاجة إلى إعادة إعمار النقب الغربي واخلاء السكان من بيوتهم هناك وأيضا من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان. أيضا الانخفاض العام في الاستهلاك نتيجة تغيير سلوك الاستهلاك في فترة الحرب، الذي يضر بشكل خاص بالقطاع التجاري.من أجل فحص جبهة الاقتصاد يجب عرض صورة الوضع عشية الحرب. رغم الهزة التي تعرض لها الاقتصاد في إسرائيل منذ الإعلان عن "الاصلاح القضائي" في كانون الثاني (يناير) 2023، عشية الحرب كان اقتصاد إسرائيل في وضع جيد جدا حسب المقاييس المقبولة لفحص وضع الماكرو الاقتصادي للدول. نسبة الدين – الانتاج انخفضت في 2022 بـ 7.1 % ووصلت تقريبا الى 61 %، وهي النسبة قبل وباء الكورونا؛ نسبة البطالة بلغت 3.5 % فقط؛ التضخم انخفض الى 3.8 %؛ فائض العملة الصعبة في بنك إسرائيل بلغ أكثر من 200 مليار دولار. الانخفاض الكبير في الاستثمارات الاجنبية، في الهايتيك، في الارباع الثلاثة الاولى للسنة ساهمت في خفض سعر الشيكل، وسعر الدولار بلغ 3.85 سيكل. رغم ذلك فان توقعات النمو في 2023 كانت جيدة نسبيا مقارنة مع الدول المتقدمة، 3 %، التي تساوي 1 % في معدل النمو للفرد.رغم نقطة الانطلاق الجيدة هذه فان حرب "السيوف الحديدية" هي هزة للاقتصاد الكلي، التي سيكون لها تأثير في السنوات القادمة. هذا التأثير يتوقع ايضا إذا استمر الوضع القائم للقتال فقط في جبهة واحدة بقوة مرتفعة، وذلك لعدة اسباب منها:1 - استخدام الذخيرة – من أجل تحقيق أهداف الحرب فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم نيران أعلى من أي وقت مضى، الأمر الذي يحتاج الى كمية كبيرة من السلاح. قوة الحرب أيضا تقتضي استخدام أكبر من أي وقت مضى للمعترضات (القبة الحديدية بالاساس)، لكن أيضا استخدام صاروخ "حيتس 3". حتى بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي كان هناك 11 ألف عملية اطلاق على إسرائيل من كل الجبهات.2 - تجنيد 350 ألف جندي احتياط يخفض 7 % من قوة العمل في الاقتصاد. هذا التأثير مزدوج في الواقع. فقوة العمل ايضا يصعب استبدالها في اماكن العمل وكذلك المدفوعات التي يجب على الدولة تحويلها لجنود الاحتياط.3 - اخلاء 125 ألف شخص يقتضي دعم السكن وتكلفة معيشة المخلين.4- تعويضات للسكان الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب اطلاق الصواريخ على اسرائيل.5 - مساعدات مالية للعمال والمصالح التجارية التي تضررت بسبب الحرب، بدء ببدل البطالة وحتى التعويض بسبب فقدان الدخل نتيجة الحرب.6 - انخفاض مداخيل الدولة، سواء بسبب المداخيل المتدنية اكثر من ضريبة الدخل أو في اعقاب وقف الاستثمارات الخارجية المباشرة.عمليا، الهزة في الاقتصاد الكلي تنعكس بشكل جيد في المس بجانب الطلب، لكن ايضا في جانب العرض. في جانب الطلب بيانات استخدام بطاقات الائتمان تظهر انخفاض في مستويات متغيرة في كل ارجاء البلاد. مثلا في المدن التي تم اخلاءها مثل كريات شمونة أو سدروت فان استخدام بطاقات الائتمان في الاسبوع الاول في شهر تشرين الثاني انخفض 80 %، في حين أنه في مدن مثل تل ابيب ورعنانا انخفض 20 %. التغيير انعكس ايضا على فروع مختلفة. مثلا في الاسابيع الاولى للحرب سجل ارتفاع حاد بلغ 40 % على تكلفة شبكات الغذاء، فرع الترفيه والتسلية بصعوبة وجد. في جانب العرض سجلت صعوبة في انتاج سلع وخدمات مختلفة، حيث أن الكثير من العمال يوجدون في الاحتياط، والكثير من العمال الاجانب غادروا البلاد، اضافة الى ذلك لا توجد تصاريح دخول الى اسرائيل لآلاف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية. كل ذلك تسبب بصعوبة في توفير السلع، التي تفاقمت بسبب صعوبة الاستيراد، ضمن امور اخرى، في اعقاب الاشكالية في استيراد البضائع عبر البحر نتيجة تهديدات الحوثيين.يُقدر أنه نتيجة لذلك سيكون هناك تقليص في الانتاج يبلغ 10 % في الربع الاخير من العام، وانخفاض النمو السنوي الى 2 % في 2023 (هذا يعني نمو صفري بمفاهيم الانتاج للفرد). ايضا الانفاق العام المتزايد يمكن أن يؤدي الى عجم يفوق 5 % في ميزانية الحكومة، وزيادة نسبة الدين – الانتاج المتوقعة لتصل الى 64 % في نهاية 2023. بالتالي، التقدير الاولي لسنة حرب بهذه القوة، التي تجري الآن في الجبهات المختلفة والتي تأخذ في الحسبان نفقات الامن، هو انخفاض مداخيل الدولة والتعويضات واعادة الاعمار ستكون حوالي 200 مليار شيكل. المساعدة لمرة واحدة من الولايات المتحدة بمبلغ 14 مليار دولار يمكن أن تساعد اسرائيل في مواجهة الكلفة المرتفعة للحرب والنفقات الامنية التي سترتفع كثيرا في السنوات القريبة القادمة، لكنها ستغطي فقط حوالي رفع التكلفة الاجمالية.رغم هذه البيانات الكئيبة فان بيانات استخدام بطاقات الائتمان التي توجد في منحى ارتفاع منذ الاسبوع السادس للحرب، ومؤشرات البورصة المختلفة وسعر الدولار لا تنخفض بشكل حاد كما حدث في الاسبوع الاول للحرب. مؤشر تل ابيب 125 عاد الى المستوى الذي كان عليه قبل بداية الحرب (3.6، بيع بمستوى اقل مما بيع عشية الحرب). عاملان منعا كما يبدو المس بشكل اكبر بالبورصة المحلية وسعر العملة. الاول هو نضج الجمهور الإسرائيلي. أكثر من ربع صناديق الائتمان تم استرجاعه في الشهر الأول لازمة الكورونا. كثيرون تعلموا من ذلك ولم يسارعوا إلى الاسترجاع، رغم خطورة الوضع. الثاني هو تدخل كبير لبنك اسرائيل في سوق العملة الاجنبية، الذي من البداية بث الأمل في الجمهور. محافظ البنك، البروفيسور أمير يارون، أعلن بأن البنك سيخصص 30 مليار دولار من اجل المساعدة على استقرار العملة. عمليا هو استعان حتى الآن بأقل من 10 مليارات، لكن مجرد هذا التصريح للمحافظ كان له تأثير كبير. ايضا الـ سي.دي.اس، بوليصة التأمين ضد عدم تسديد اسرائيل، انخفضت من 143 نقطة في بداية الحرب الى 110 نقطة، الامر الذي يشير الى اعتدال نسبي.بعد مرور شهرين على بداية الحرب يمكن القول بأن اقتصاد اسرائيل مرة اخرى اثبت المناعة أمام تحد كبير، ازمة الكورونا كانت صدمة اقتصاد كلي عالمية، خرج منها اقتصاد اسرائيل اقوى من كل اقتصادات الدول التي مرت بهذه الازمة. الازمة الداخلية حول "الاصلاح القضائي" اضرت بالاستثمارات في اسرائيل، لكن ايضا بعد عشرة اشهر على بداية الازمة نجح اقتصاد اسرائيل في الصمود. يبدو أنه حتى الآن اقتصاد إسرائيل ينجح مرة اخرى في الصمود امام تحد غير مسبوق في تاريخها. ولكن لا توجد أي ضمانة بأن هذا الوضع سيستمر. العكس هو الصحيح. وربما أن اقتصاد اسرائيل لن يصمد أمام التحديات الاقتصادية في 2024، الامر الذي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر ايضا على الحرب.الميزانية الجديدة للعام 2023، التي تتم مناقشتها الآن في الكنيست، تبلغ 510 مليار شيكل، وتجسد ارتفاع يبلغ 30 مليار شيكل مقابل اقتراح الميزانية السابق. هناك اموال مخصصة لنفقات الحرب العسكرية، وضمنها الدفع عن ايام الاحتياط ونفقات حرب مدنية بما في ذلك اسكان المخلين. لا يوجد أي خلاف حول الحاجة الى زيادة النفقات، لأنه الى جانب نفقات الحرب الجارية يجب على الدولة اعطاء تعويض مناسب لكل المتضررين من الحرب. الحديث يدور عن عامل اكثر اهمية من مناعة المجتمع الاسرائيلي. مع ذلك، يبدو أن العامل الرئيسي لتمويل النفقات المتزايدة بالنسبة للحكومة الحالية هو تجنيد دين، الامر الذي سيزيد العجز في السنوات القريبة القادمة، بالتأكيد في اعقاب دفع الفائدة المرتفعة حول معدل الفائدة الحالية. اضافة الى ذلك لا يوجد لدى الحكومة أي استعداد لاتخاذ قرارات صعبة، التي تعني خفض الميزانيات القطاعية على انواعها وتقليص الوزارات الزائدة وتخصيص هذه الاموال للجهود الحربية. بالطبع تخصيص هذه الأموال لا يمكن أن يوفر كل الاموال المطلوبة، لكن هذه الخطوات المطلوبة ستظهر الانضباط المالي المهم جدا لإسرائيل لاعتبارات داخلية، لا سيما اعتبارات خارجية، أمام شركات التصنيف الائتماني.في الفترة الحالية، حيث شركات التصنيف الائتماني الكبيرة، موديس وبيتش وستاندرد آند بوريس، وضعت التصنيف الائتماني لإسرائيل في تتبع سلبي، يجب اظهار مسؤولية ميزانية. بالتالي، إذا رأت هذه الشركات أنه لا يوجد تقليصات مهمة تناسب الوقت الحالي، وبدلا من ذلك يوجد تخصيصات مالية غير معقولة، التي تبث بأن "الأمور كالعادة" في الوقت الذي فيه الاعتبارات الائتلافية تتغلب على الاعتبارات القومية فان التصنيف الائتماني لنا سيهبط. هذا التطور يمكن أن يضر باقتصاد اسرائيل بشكل سيؤثر ايضا على الجهود الحربية. الجمهور الاسرائيلي سيشعر بذلك في جيوبه، وهكذا من شأن دعم الجمهور لاستمرار الحرب أن يتضرر. إضافة إلى ذلك، مثلما في فترة الانتفاضة الثانية، فإن الجهود الحربية تقتضي قرارات صعبة وتقليصات مؤلمة مثل التي اجراها بنيامين نتنياهو عندما كان وزيرا للمالية. لذلك، اقتصاد اسرائيل والحرب نفسها ستكسب اذا تم اتخاذ هذه القرارات الآن وليس بثمن أعلى بكثير في 2024.بنظرة بعيدة المدى على الاقتصاد، يجب التأكيد بأنه كنتيجة مباشرة وفورية للحرب الحالية سنرى في المستقبل مزيج من بيئة أمنية مليئة بالتحديات وزيادة في النفقات الأمنية والاضرار بالاستهلاك الخاص وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كل ذلك قد يكون اشارة على عقد اقتصادي ضائع كما حدث على الفور بعد حرب يوم الغفران حتى خطة تحقيق الاستقرار في العام 1985. من اجل تجنب هذا السيناريو السلبي يجب على الحكومة التحرك بكل المسؤولية وفي اسرع وقت من اجل تجنبه – الحد من الاضرار المستقبلية على اقتصاد إسرائيل. بكلمات أخرى، على الصعيد الاستراتيجي دولة إسرائيل تفاجأت في 7 تشرين الأول (اكتوبر) كما تفاجأت قبل خمسين سنة في حرب يوم الغفران. وعلى الصعيد الاقتصادي فان اتخاذ خطوات اقتصادية صحيحة الآن يمكن أن تجنبنا عقد اقتصادي ضائع مثلما حدث بعد حرب يوم الغفران.