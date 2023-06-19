التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران المرحلية قد تصبح مستمرة

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بقلم: تسفي برئيل" أنتم تريدون التوقيع على عدد من التفاهمات، هذا محتمل. قوموا بالتوقيع ولكن بدون المس بالبنية التحتية وتدمير الانجازات التي تم تحقيقها من قبل الآخرين حول الذرة لسنوات كثيرة"، قال في الاسبوع الماضي الزعيم الاعلى في ايران، آية الله علي خامنئي، اثناء زيارته لمعرض حول انجازات الصناعة النووية في طهران. خامنئي كرر الاقوال التي بحسبها ايران لا تطمح الى انتاج السلاح النووي "لأن الامر يعارض الاسلام والشريعة"، وأنه اذا كانت ايران تريد تطوير مثل هذا السلاح "فان اعداءنا لن يكونوا قادرين على منع ذلك". خامنئي ومتحدثون كبار في ايران لا يفسرون ما هي هذه التفاهمات. والمعلومات التي نشرت في وسائل الاعلام تتحدث عن تحرير نحو 20 مليار دولار مجمدة في البنوك في العراق وفي كوريا الجنوبية، مقابل تجميد المشروع النووي وابقاء كمية اليورانيوم المخصب ومستوى التخصيب في التجميد الحالي.في الحقيقة الادارة الاميركية سمحت في السابق للعراق بتحرير 2.7 مليار دولار كجزء من دفع دين العراق لايران مقابل شراء الغاز والكهرباء. ولكن لم يرد هل ستنتقل هذه الاموال مباشرة الى طهران أم أن ذلك سيتم عن طريق حساب منفصل سيتم فتحه في تركمانستان. في ايران وفي العراق نشر بأن الاموال مخصصة لشراء الدواء والغذاء ومساعدة الحجاج الى مكة.هذه ليست المرة الاولى التي فيها توافق الولايات المتحدة على نقل الاموال من بغداد الى طهران، وحتى أنها تعفي العراق بشكل جزئي من العقوبات المفروضة على ايران كي تتمكن من شراء الكهرباء والغاز والمياه منها. وحسب تقديرات غير مؤكدة فان العراق مدين لايران بـ10 – 12 مليار دولار. وفي كوريا الجنوبية يوجد اكثر من سبعة مليارات دولار مجمدة فيها، التي كوريا مدينة بها لإيران.من ناحية ايران فان تحرير 20 مليار دولار لا يمكن أن ينقذها من الازمة الاقتصادية، رغم أن هذا المبلغ غير قليل وهو يساوي تقريبا العجز في الميزانية، و40 % من اجمالي الميزانية التي تمت المصادقة عليها للعام 2023، وهو بعيد جدا عن الطموحات الاقتصادية التي ارادت ايران تحقيقها بواسطة الاتفاق النووي الذي يشمل رفع جميع العقوبات. ايران بحاجة الى عشرات مليارات الدولارات من اجل ترميم آبار النفط ومواقع الانتاج، وتطوير حقول الغاز وتمويل التطوير الجاري للخدمات العامة. طهران توقعت أن الاتفاق النووي الاصلي، والاتفاق الذي اجرت حوله مفاوضات لاكثر من سنتين، سيجلب لها الاستثمارات الاجنبية وسيمكنها من تجسيد الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعت عليه مع الصين، وكي تحقق فائدة اقتصادية من الاتفاق الجديد مع السعودية، لا سيما اعادة السيطرة على سوق النفط التي سحبت منها.يبدو أن التفاهمات التي لن تحرر طهران من العقوبات، هي فشل لاستراتيجية إيران. اذا كان تخصيب اليورانيوم المتزايد ورفع مستوى التخصيب الى 60 % على الاقل، استهدف الضغط على الغرب من اجل التوصل الى الاتفاق، فان تجميد الوضع لا يحقق لايران هذا الانجاز. اضافة الى ذلك ايران تتنازل بالتوقيع على التفاهمات عن تعهدات أميركية بأن الولايات المتحدة لن تخرق الاتفاق في المستقبل. هذه القضية كانت العقبة الرئيسية امام المفاوضات السابقة التي توقفت في شهر ايلول (سبتمبر) الماضي. ايران لم تكتف بتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بألا يخرق ويتراجع عن الاتفاق طالما أنه في المنصب. وطالبت بسن قانون ينص على تطبيق الاتفاق في المستقبل. وقد اوضح الرئيس الأميركي بأنه لا يمكنه التعهد باسم ادارات مستقبلية، وايران طالبت ببديل على شكل التعهد بدفع تعويضات في حالة حدوث خرق. هذا ايضا لم يوافق عليه الرئيس الأميركي. الآن يبدو أن مسألة الضمانات لم تطرح للنقاش، أو على الاقل هي ليست اساسية كما كانت في السنة الماضية.ايران اكدت في السابق وتستمر في الاعلان بأنه لا توجد أي مفاوضات ولن تكون أي مفاوضات حول "اتفاق مؤقت" أو "اتفاق جزئي". الوفد الايراني في الامم المتحدة اوضح مرة اخرى بأنه "لا يوجد أي اتفاق مؤقت بدلا من الاتفاق الاصلي. هذا الامر غير موضوع على طاولة النقاشات". يبدو أن هذا الموقف يناقض اقوال خامنئي بأنه "يمكن التوقيع على تفاهمات مقابل التعهد بعدم مهاجمة المنشآت النووية". المفارقة هي أنه حسب هذا الموقف فان ايران على استعداد للوثوق بتعهد الولايات المتحدة، ربما هكذا ايضا تمنع اسرائيل من الخيار العسكري، بعد عدم حصولها على تعهد أميركي بتنفيذ الاتفاق النووي الجديد الذي في الاصل كان يشمل التعهد بعدم الاعتداء، وايضا كان سيؤدي الى رفع العقوبات. يبدو أنه اذا كانت هناك مكاسب لايران من التوقيع على الاتفاق فهي تكمن في أنه يمكنها الحفاظ على مخزون اليورانيوم المخصب فيها وعلى عدد اجهزة الطرد المركزي التي تشغلها والتي تتجاوز بكثير العدد الذي سمح لها به في الاتفاق الاصلي، وعلى قدرة الردع ومكانتها كدولة حافة نووية. كل ذلك ليس امور ضئيلة الاهمية، لكن فقط مع مشروع نووي لا يمكن الذهاب الى البقالة.هذا التناقض يمكن حله عندما ستعرف تفاصيل التفاهمات وما تم الاتفاق عليه. الافتراض الآن هو أن الادارة الأميركية تجنبت تسمية هذه التفاهمات "اتفاق" من اجل أن لا تضطر الى المرور في مطحنة الكونغرس. بايدن تعهد في السابق بأن أي اتفاق سيتم وضعه في البداية على طاولة الكونغرس من اجل الاطلاع عليه قبل التوقيع. في حينه أمل في أنه سيتمكن من التوصل الى الاتفاق قبل انتخابات منتصف الولاية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الجدول الزمني لم ينجح وهناك خشية من أن الاتفاق الكامل لن يجتاز الآن مجلس النواب. ورغم أن الرئيس يمكنه فرض الفيتو على القرار إلا أنه بحاجة الى اغلبية تمكن من النظر الى هذه الخطوة على أنها عملية مشروعة من قبل الجمهور.السؤال هو ماذا سيكون حجم التفاهمات والى أي درجة ستكون بعيدة عما تم الاتفاق عليه في كانون الاول (ديسمبر) الماضي. الذي يستند اليه الاتفاق الاصلي والمفاوضات حول الاتفاق الجديد، يرتكز على أن أي تنازل أميركي (غربي بشكل عام) لايران يقتضي التخلص من اليورانيوم المخصب فوق المستوى المسموح به، ووقف الكثير من اجهزة الطرد المركزي، والتشغيل الكامل وغير المشروط لآلية رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية. ايران وافقت على كل ذلك، سواء في الاتفاق الاصلي أو في المفاوضات حول الاتفاق الجديد. ومن غير المستبعد بناء على ذلك أن "الاتفاق على تفاهمات" سيكون فقط خطوة اولية كنوع من خطوة لبناء الثقة في الطريق الى احياء الاتفاق النووي الكامل.في اسرائيل ما يزالون يجدون صعوبة في اتخاذ قرار حول كيفية الرد على التفاهمات مع ايران. السفير الاسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، قال في الاسبوع الماضي إن "الدبلوماسية بحد ذاتها والسعي الى تفاهمات لا تعتبر أمرا سيئا بطبيعته". ويمكن الافتراض بأن اقواله تعكس اعتراف اسرائيل بأنها لم تعد تستطيع التأثير في خطوات أميركا، كما اوضحت ايضا جهات اسرائيلية رفيعة في محادثات مع المراسلين. ولكن أول من أمس صرح رئيس الحكومة وقال "نحن اوضحنا لاصدقائنا الأميركيين بأن التفاهمات محدودة جدا، وهي ايضا غير مقبولة من قبلنا". وبالطبع كرر شعار "نحن سنفعل كل ما يجب علينا للدفاع عن انفسنا، بقوتنا الذاتية، امام أي تهديد". السؤال الآن هو كيف تصريحات نتنياهو ستواجه التعهدات الأميركية بعدم مهاجمة ايران – حيث إن أي هجوم لاسرائيل سيكون بواسطة الطائرات والمنظومات الأميركية.