التفوق اليهودي يستحق تحطيم الديمقراطية

هآرتس

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بقلم: رفيت هيخت 11/8/2023الخلاف بين المعسكرين حول قوانين الانقلاب النظامي يتم تبريره، بالأساس من قبل من يؤيدونه، خصائص طائفية، اقتصادية واجتماعية، القرب من الدين وما شابه. لكن رفض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في هذا الأسبوع تحويل الأموال للمجتمع العربي يكشف عن اشارة عميقة وجوهرية أكثر بين المعسكرين، وهي تقريبا لا تتم مناقشتها، وهذا تحت غطاء مؤامرة الصمت اليهودية بين المعسكرين.منذ اللحظة التي ظهر فيها على الخريطة العامة، فإن بشرى سموتريتش هي واحدة، تطبيع الكهانية والتمييز ضد العرب داخل الخط الأخضر، وبالتأكيد خارجه، دائما بذريعة محاربة العدو الذي لا يتراجع عن عدائه القاتل. بنظرة تستشرف المستقبل فان هذا الاحتكاك المحتم من شأنه، وربما حتى يجب عليه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى حل الطرد، وحتى أكثر من ذلك. أو بكلمات سموتريتش: الحسم. العرب الذين وبحق يشكلون الخطر على سموتريتش هم بالذات الذين يعترفون باسرائيل، والمعنيون بالاندماج فيها، أو للأسف يعطون اشارات دائمة بأنهم غير معنيين بالحلول العنيفة – بدءا بمحمود عباس في الضفة الغربية وانتهاء بمنصور عباس في الكنيست.إن التعامل مع العرب على أنهم مخلوقات أقل وأنهم غير متساوين أمام القانون وحقوقهم هي امتياز يمكن سلبه، هو أساس تنظيمي عميق لمجموعة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي - مجموعة أكبر مما تعودنا على الاعتقاد. حزب الكهانيين الموحد، بدءا بسموتريتش وانتهاء بايتمار بن غفير، ومن سوكوت الى ليمور سن هار - ميلخ، ربما يقترح البضاعة الأكثر نقاء، ولكن من أجل فهم ابعاد الظاهرة يجب رؤية ما حدث في السنوات الأخيرة في كل أحزاب المعسكر الوطني.شاس، الذي في السابق ظهر كحزب مرتبط بالمجتمع العربي والذي ممثله الوزير الناجح موشيه اربيل حتى تصادمه مع سموتريتش في موضوع الاموال، هو أسير الآن في يد المصوتين الذين يهددون بتركه لصالح الممثلة الاصيلة للكهانية، وأن ما حدث للحريديين الاشكناز يمكن تلخيصه بالتغيير الذي مر على موشيه غفني، الذي كان ذات يوم محبوب اليسار والآن هو آلة الكراهية الغاضبة.لكن العملية المقلقة حقا هي التي حدثت في الليكود. من حزب ادان الكهانية ورفضها في الجولة البرلمانية الأولى في الثمانينيات، الآن اصبح الليكود حزب لديه جناح كهاني راسخ، يضم وزراء وأعضاء كنيست مثل ماي غولان وشلومو قرعي ونسيم باتوري، الذين يمكنهم التموضع بسهولة في قائمة بن غفير. تالي غوتلب، التي قامت بزيارة المتهم بقتل الفلسطيني في قرية برقة، اظهرت بشكل ثابت التعاطف مع الذين يحرقون القرى في اعمال مذابح في الضفة. ايضا اعضاء الكنيست المحسوبين على المجموعة العلمانية والليبرالية مثل حانوخ ملفتسكي وحتى بوعز بسموت، نشروا تغريدات دفاعية أو داعمة لشبيبة التلال في اعقاب الحادثة في برقة.حجر الاساس الملموس في هذه العملية هو اقوال بنيامين نتنياهو في الحملة الانتخابية في 2015، "العرب يتدفقون بجموعهم"، التي بواسطتها أكد على وسم جماعي لجميع العرب كأعداء، الذين حقهم في التصويت لا يعتبر حق مشروع. من هنا المسافة قصيرة الى تحطيم جهاز القضاء، الذي هو الكابح الاخير أمام ابرتهايد بالقانون. هذا التمييز شيء يدعو الى اليأس، بالاساس ازاء زوال الخجل عن كراهية العرب، والشرعية التي تعطى لها من قبل الحكومة نفسها. ولكن يمكن استخراج الأمل منها ايضا. المجموعتان اللتان اثارتا حتى الآن الغضب العام الاكبر في أعقاب الانقلاب هما الحريديون والمستوطنون. الذين يتماهون مع فكرة التفوق اليهودي، سواء كفكرة مثالية أو كفكرة ترافقها قائمة أعمال ملموسة.حتى الأشخاص الذين لا يتماهون مع اليسار، أو لا يرون في الاحتلال أي مشكلة، يعرفون أن سلطة التفوق اليهودي تساوي تحطيم مفصل الديمقراطية. وأنه منذ اللحظة التي سيتم فيها انتهاك اصغر مبدأ في الديمقراطية، المساواة امام القانون، فانه لن يبقى بأمان أي رجل أو امرأة – يهودي أو عربي – أو عادي، متدين أو علماني، تحت مظلة الابرتهايد.