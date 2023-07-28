التكتل ضد من يؤيدون الضم سيفكك اللغم

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: كارولينا ليندسمان 28/7/2023"الإصلاح القضائي" معروض كدفعة واحدة، لكن فعليا هو مجموعة قوانين هدفت الى إعطاء رد على مصالح مختلفة للوحدات السياسية المختلفة التي تشكل "كتلة نتنياهو". ما يريد ليكوديون من الضواحي تحقيقه بواسطة الإصلاح ليست له أي صلة بما يريد تحقيقه المستوطنون المسيحانيون عن طريقه، ما يريدوه هؤلاء لا يتطابق مع ما يريده مؤيدو آريه درعي، وما يريده الكهانيون لا يتطابق مع ما يريده الحريديون الأشكناز.يوجد هنا تكتل لدوافع عدة، التي جزء منها لا يعد "قانون دولة"، وربما أنه مع بعضها حتى يمكن التماهي. التفكيك للدوافع لا يستهدف التقليل من خطورة الوضع، بل محاولة لتفكيك اللغم قبل انفجاره. هذا يمكن أن يؤدي الى إعطاء رد سياسي أو اجتماعي آخر لجزء من دوافع مؤيدي الإصلاح، وهكذا يتم إنهاء دعمهم له.أنا لا أجد أي صلة مباشرة بين الإصلاح وبين محاكمة نتنياهو عدا عن تعميق ضعضعة الثقة بالمحكمة وفرض الخوف على القضاة. ولكن من أجل ذلك لا نحتاج الى إصلاح. نتنياهو بحاجة فقط الى ذريعة المعقولية من أجل موضوع التعيينات السياسية، لأنه ملزم بتعيين درعي في منصب وزير، من دون درعي لن تكون له القوة من أجل القيام بمناورة سياسية.في اللحظة التي سيعيد فيها تعيين درعي (على فرض أن القضاة لن يلغوا التعيين استنادا الى الشلل القضائي، فإنه يستطيع المخاطرة بوقف الإصلاح، وأن يجد أي وسيلة يتطوع بني غانتس لحملها (حرب أو حرب أهلية) مع وجود تأكيد أن الوحيدين الذين سينسحبون من الحكومة هم المتعصبون من الصهيونية الدينية (إذا أردنا أن نكون مخلصين فإن غانتس عبر عن استعداده لتمرير ذريعة المعقولية مقابل وقف الإصلاح لأنه هو أيضا بحاجة الى درعي لبلورة ائتلاف بديل).الحريديون بحاجة الى الإصلاح من أجل فقرة الاستقواء على قانون التجنيد. حل آخر سيسوي قضية تجنيد الحريديين سينهي تأييدهم للإصلاح. ليس بالضرورة تنازل مطلق عن تجنيد الحريديين -ربما المطلوب هو "صفقة جديدة" في كل ما يتعلق بتوزيع المهمات، وإزاء احتجاج رجال الاحتياط يبدو أنهم سيضطرون أصلا الى أن يفتحوا من جديد العقد الإسرائيلي.هناك دافع آخر وهو النضال الشرقي. في أحلامهم الإصلاح يمكن أن يعدل التمثيل للشرقيين في المحكمة العليا: أن يرفع العوائق وأن يقضي على الامتيازات (الميزان في لجنة انتخاب القضاة، أسلوب التقادم وغير ذلك)، التي تخلد التمثيل المتدني الشرقي والأفضلية لأبناء النخبة في المحكمة العليا وأيضا في مجالس إدارة الشركات الحكومية مثلا. بشكل عام، أن يتم استبدال مفهوم "المعقولية" العلماني-الديمقراطي بمعقولية يهودية-تقليدية. من يريد القضاء على الدافعية الشرقية للإصلاح يجب عليه الاعتراف بالمشكلة وأن يرغب في حلها حقا، من خلال التنازل عن الامتيازات المفهومة على طول الطريق، وليس عن طريق زرع آفي غباي على رأس حزب العمل.في النهاية، دافعية من يؤيدون الضم والابرتهايد وتفوق اليهود هي أنهم ببساطة لا يريدون ديمقراطية. بالنسبة لهم كل الإصلاح هو قطعة سلامي واحدة في البرنامج الكبير. هم القوة المحركة التي تقف من وراء الإصلاح وتفكيك المجتمع الإسرائيلي. لا يمكن إشباع رغباتهم بطرق أخرى تختلف عن تغيير النظام لأنه بالنسبة لهم هذه هي الوسيلة والهدف. معهم لا يمكن التصالح على أي شيء.إذا كانت توجد طريقة للنجاة من القوة الجارفة التي تجذب نحو حرب أهلية فهي فقط طريقة تكتل العلمانيين والحريديين، الشرقيين والاشكناز، ضد هذه المجموعة. المشكلة هي أنه لن يكون بالإمكان إعادة الانتظام من جديد أو محاولة إنقاذ إسرائيل منهم بما أن نتنياهو لا يحرر إسرائيل من قبضته المسممة.