الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

الثقة بدل العقوبات

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
بقلم: غيورا آيلند

منذ فجر التاريخ فهمت كل الأمم بأنه لأجل الانتصار في الحرب لا يكفي أن يكون لها جيش كبير مع سلاح نوعي. مطلوب أيضا شيء آخر – روح قتالية. في العام 480 قبل الميلاد قاتل 300 مقاتل سبارتي ضد جيش فارسي ضخم. كل الـ 300 قتلوا لكنهم عرقلوا الجيش الفارسي ما يكفي من الوقت وهكذا سمحوا للحلف الهيلاني تنظيم نفسه والانتصار على الفرس. تضحيتهم هذه والأقوال الوطنية لقائدهم لويندس أصبحت نموذجا للشجاعة، التضحية والروح القتالية.اضافة اعلان
عشرات النماذج المشابهة أصبحت أساطير يتربى عليها المقاتلون في كل العصور وبين كل الشعوب. الكثير من الإخفاقات العسكرية نبعت من التقدير الزائد من الزعيم للروح القتالية لدى جيشه. فالدكتاتور الإيطالي موسوليني أراد أن يكون غازيا عظيما لكن جنوده لم يجدوا أي سبب يجعلهم يموتون في اليونان، في ليبيا او في روسيا وكانت النتيجة سلسلة إخفاقات محرجة.
خطأ معاكس هو تقدير ناقص للروح القتالية لدى العدو. والنماذج موجودة بوفرة: النازيون لم يؤمنوا بأن الجندي الروسي سيقاتل؛ الأميركيون استخفوا بالمقاتلين الفيتناميين؛ نحن استخفينا في 1973 بالروح القتالية السورية والمصرية؛ وبوتين اخطأ مؤخرا في تقدير الروح القتالية للاوكرانيين. فما الذي يؤثر على الروح القتالية؟ هذه مسألة متملصة لكنها على ما يبدو تتأثر بخمسة عوامل: مدى الثقة بالزعامة السياسية؛ مدى التماثل مع اهداف الحرب ومع المهمة التي تلقتها الوحدة؛ مدى الثقة بالقادة؛ مدى الثقة من التدريب وجودة السلاح المناسبين للمهمة. مدى وحدة الصف في الوحدة، والتي تعبر ضمن أمور أخرى عن مدى الثقة بان رفاقك سيخاطرون بأنفسهم من أجلك. الكلمة الأساس لكل العوامل هي الثقة. في الدكتاتوريات يعتمدون على عاملين إضافيين: الطاعة والخوف من الإعدام.
من الصعب أن نعرف كم تضررت الروح القتالية للجيش الإسرائيلي. موضوع من هذا النوع لا ينكشف الا في الزمن الحقيقي ولا يفهم كما ينبغي الا باثر رجعي، لكن يمكن التقدير بانه توجد مشكلة وانها تنبع أولا وقبل كل شيء من أمرين: أولا، تتضرر الثقة لان القيادة السياسية تتخذ قرارات عسكرية استنادا الى اعتبارات امنية فقط. ثانيا، دافع القادة يتضرر حين يشكك السياسيون باستقامة مؤسسة هيئة الأركان. فالقادة يتوقعون أن يروا الثلاثي رئيس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس الأركان يستخدم الرسائل إياها ويتشارك في التقدير، الاحترام والثقة المتبادلة.
بشكل غير مفاجئ، فإن الشكوك الأشد موجودة بين الطيارين، وهنا المكان لشرح الفرق الهام بين طريقة العمل في الجيش البري وتلك في سلاح الجو. عندما يتلقى قائد كتيبة مشاة او مدرعات مهمة ما فإنه هو الشخص المسؤول عن العملين: تخطيط المهمة وقيادتها. بطبيعة الأحوال توجد له سيطرة كبيرة على ما يحصل. صحيح أنه يتبع التعليمات لكنه اذا كان يرى في الزمن الحقيقي بان العدو يوجد في مكان آخر مختلف عما كان يتوقع، او أنه يوجد مدنيون كثيرون في المكان او أن مهمته باتت لا داعي لها لأن قوة حلت المشكلة قبله، فلديه حرية كبيرة لتغيير القرارات.
اما للطيار، قائد رباعية طائرات قتالية ارسل لان يلقي 16 طنا من القذائف في سورية، او في لبنان، او في غزة فلا توجد أي فكرة كيف نشأت المهمة، وهل هي هامة وهل جدير تأجيلها أو تغييرها. فهو لا يعرف اذا كانت المعلومات الاستخبارية موثوقة واذا كان نوع السلاح الذي يلقيه هو بالفعل الجواب الصحيح (والمتوازن) فقد درج على ان ينفذ المهمة بتزمت لأن له ثقة 100 في المائة في كل السلسلة التي فوقه – من القيادة السياسية التي أقرت (او دفعت) للتنفيذ وحتى كل الجهات المهنية في هيئة أركان سلاح الجو. عندما يفقد الطيار إياه الثقة في تفكر القيادة السياسية، عندما يخشى من أن تتسلل اعتبارات غريبة من فوق الى مستوى هيئة الأركان او قيادة سلاح الجو أيضا، فإنه لا يمكنه أن ينفذ المهمة.
لا تحل مشكلة كهذه بالعقوبات بل بإعادة الثقة. الأمر يجب أن يبدأ في طرف القيادة، التي ينبغي أن تقنع بأن أمن الدولة يفوق كل اعتبار ومصلحة أخرى. 

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