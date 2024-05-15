الجنود في جباليا يأملون أن تكون هذه هي المرة الأخيرة هناك

هآرتس

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بقلم: انشل بابر 15/5/2024صباح عيد الاستقلال الـ76، اضطرت قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل في جباليا في شمال القطاع الى مشاهدة إطلاق الصواريخ على عسقلان، بدلا من الاستعراض التقليدي لسلاح الجو في سماء إسرائيل. الصواريخ التي تم إطلاقها من مخيم اللاجئين الأكبر في القطاع، وردا على ذلك، قام الجيش بمهاجمة مواقع لحماس كانت تبعد فقط بضع مئات الأمتار عن قوات الجيش الإسرائيلي."من المخيب للآمال رؤية ذلك بعد مرور سبعة أشهر ونصف على الحرب"، قال قائد فصيل في الكتيبة 196 أثناء الاستعداد في الموقع المحاط بأكوام التراب، قبل الخروج مع الدبابات لاقتحام آخر. "لكن يبدو أنه يجب علينا أيضا العودة وعلاج منصات إطلاق الصواريخ الفردية".هذه هي الزيارة الثانية لهذا القائد في جباليا. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حارب في القطاع مدة شهر، مثل كل الضباط والجنود في الطاقم القتالي على مستوى الكتيبة. في كانون الأول (ديسمبر)، أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه استكمل احتلال جباليا، وأنه قام بتفكيك لواء حماس في الشمال الذي عمل هناك. معظم الجنود يخشون التطرق الى الأمور السياسية حول سبب العودة الى جباليا، لا سيما الذين يوجدون في الخدمة النظامية والضباط في الخدمة الدائمة. الاحتفالات بعيد الاستقلال لم يكن بالإمكان الشعور بها في هذه التحصينات، لكن الأحاسيس في دقيقة الصمت التي وقف فيها الجنود معا في يوم الذكرى من دون صافرة، ما تزال تظهر على وجوههم. فهم لا يتذمرون من المهمات التي تم إعدادها لهم، لكنهم جميعا يكررون الوصف نفسه الذي يريدون وصف الواقع الحالي به: "واقع مرير"، كما يقولون.قبل أربعة أشهر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "تفكيك" كتائب حماس في شمال القطاع، لكن في هذا الأسبوع عادت ألوية كاملة للعمل في المنطقة. في جباليا توجد الآن الفرقة 98، التي قبل خمسة أسابيع فقط أنهت القتال في خانيونس. وحتى قبل أسبوع كانت هناك ألوية من هذه الفرقة مستعدة للعمل في رفح. من يخدمون في الاحتياط تم استدعاؤهم لجولة خدمة ثانية في الحرب الحالية، ودورات الضباط والقادة تم وقفها من أجل ملء الصفوف. عندما صدر قرار الكابنت في الأسبوع الماضي حول دخول الجيش الإسرائيلي الى أهداف محدودة في محيط رفح، تقرر البدء بعملية موازية في جباليا."لقد عدنا الى المكان الذي تريد حماس التمركز فيه. هذه منطقة قتال بكل المعايير"، قال قائد الكتيبة 196، المقدم يعلي كورنفيلد. يقول "يوجد هناك أيضا من لم ننجح في اعتقالهم في المرة السابقة، والذين هربوا وعادوا. الكتيبة، التي تتشكل من المرشدين والمتدربين في دورات القيادة في سلاح المدرعات، ينتظرها الكثير من العمل. ففي العملية البرية التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر)، احتل الجيش الإسرائيلي في الواقع مناطق في جباليا ولكنه لم يعمل فيها بالكامل. "في الحقيقة قمنا بالاحتلال واحتفظنا بهذا المحور"، قال كورنفيلد. "لكن توجد هنا منشأة تدريب كاملة لحماس، التي فقط الآن قمنا بتدميرها. وهناك أيضا أنفاق ومقرات قيادة... كان يوجد لنا سلم أولويات".كورنفيلد قال إنه في هذه المرة الجميع جاؤوا أكثر استعدادا. "إذا كانت هناك حاجة في السابق عندما قمنا بالتدرب وتوجيه الدبابات الى تصور ما الذي يعنيه ميدان القتال، فإنه الآن لم تعد لذلك هذه الحاجة. من جاء ليقاتل في المرة الثانية فإنه يوجد عامل مجهول. ولكن هذا الأمر يسري أيضا على حماس. نحن في منافسة تعلم أمام حماس. نحن نرى أنهم غيروا التكتيك، وهم يتقدمون في تفخيخ المباني"، قال.من النشاطات الجديدة للجيش الإسرائيلي في جباليا وفي مناطق أخرى في شمال القطاع، مثلا في حي الزيتون في جنوب مدينة غزة، يمكن تعلم دروس رئيسية. الأول هو أن الجيش لم يقدر بشكل صحيح حجم البنية التحتية العسكرية لحماس في القطاع. الثاني هو أنه عندما غادرت القوات سارعت حماس الى إعادة بناء نفسها والتمركز في الفراغ الذي وجد. هذا التمركز بالطبع أمر محتمل في أعقاب غياب استراتيجية سياسية حول "اليوم التالي". أحد ضباط الكتيبة قال "إن المهمة الرئيسية في هذه الأثناء هي إنهاء العمل من أجل أن لا نضطر الى العودة الى هنا للمرة الثالثة". وحسب قول هذا الضابط، فإنه "في العملية الأولى كانت حاجة الى الحفاظ على الوتيرة، وقد وضعنا الأهداف حسب الوقت. العمل الآن بطيء، والجنود يعملون بشكل جذري. نحن ندخل الى الكثير من بيوت نشطاء حماس العاديين. حتى هناك نجد عبوات ودروعا. يستغرقنا وقت كي نقوم بتدمير الأنفاق، ليس فقط نقوم بسد فتحات الأنفاق ونغادر"، قال.وتيرة نشاطات الجيش تعتمد على الأسس التكتيكية، التي حسب ضابط شاب هي منطقية جدا. ولكن يبدو أن هذه الأسس أقل مناسبة لجنود الاحتياط الذين انضموا للكتيبة. فهم تجندوا في فترة عيد الفصح لخدمة أخرى دون تحديد موعد لإنهاء خدمتهم. "لقد قالوا لنا إنه مبدئيا نحن سنكون هنا لشهر"، قال جندي في الاحتياط. "لكن عمليا نحن نعمل حسب أمر مفتوح". وحسب قوله، فإنه عندما امتثلوا للخدمة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كان من الواضح أنه لا يمكن معرفة موعد انتهاء خدمتهم. "ولكن الآن، عندما أصبح يمكن التخطيط أكثر بقليل، هذا لا يهم"، قال.الكثير من جنود الاحتياط يحتجون مرة تلو الأخرى على التجند بـ"أمر مفتوح". في وحدات الاحتياط التي انضمت للكتيبة، فإن الضباط يبلغون عن ترتيبات كاملة للقوات. "ليس كل من تجند في 7 تشرين الأول (أكتوبر) يمكنه القدوم الآن. نحن في ترتيب كامل للقوات لأنه في السابق كان لدينا فائض. ومن كان يصعب عليه الامتثال للخدمة مرة أخرى، لا سيما أصحاب المصالح التجارية التي انهارت والحكومة لم تساعدهم، ببساطة لم يأت. وحتى لا أحد وجه اللوم إليهم. يجب أيضا الحفاظ على الناس للمرة المقبلة"، قال أحد جنود الاحتياط.