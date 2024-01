‏الجيش الأميركي ربما يؤيد خطة إسرائيلية قاسية لاحتلال غزة‏

اضافة اعلان

دبليو. تي. ويتني‏* - (كاونتربنش) 20/12/2023‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينةتقدم الحكومة الأميركية الدعم لإسرائيل في الحرب التي تخوضها ضد حماس في غزة، ردا على هجوم حماس المكلف والعنيف في 7 تشرين الأول (أكتوبر). ونتيجة لهذه الحرب، لقي الآلاف من المدنيين في غزة، ومعظمهم من الأطفال والنساء، حتفهم بفعل القصف والقنابل وإطلاق النار، وسيموت كثيرون آخرون قريبًا بسبب نقص الرعاية الطبية والغذاء والماء، وانتشار الأمراض المعدية. وتتحول مرافق الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمنازل في غزة إلى أنقاض‏.وتبدو آفاق الناجين من الحرب بالنسبة لسكان غزة قاتمة، أو أسوأ. وقد ذهبت عائلات الكثيرين، واختفت معظم وكالات الإغاثة الدولية. ويلوح في الأفق نقص حاد في الضروريات. ولن يتم إصلاح الأضرار المادية في وقت قريب.‏‏ومع تكشُّف الكارثة الإنسانية بشكل كامل، تشير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ‏‏إلى‏‏ أنه "من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع... تخاطر الولايات المتحدة بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب". ومن المرجح جدا أن تربك الاتهامات بالمسؤولية المشتركة عن هذا الهول الولايات المتحدة، بما أن المدنيين في غزة يموتون بأعداد كبيرة أو يتم نقلهم إلى مخيمات في مكان آخر، بينما يستخدم المحتلون الإسرائيليون في الوقت نفسه الأسلحة الأميركية لتنفيذ القتل.‏يثير تحليل عسكري إسرائيلي صدر مؤخرًا احتمال أن تكون الحكومة الأميركية في الطريق إلى مواجهة إدانة خطيرة للغاية إذا قدمت دعمًا ماديًا للاحتلال الإسرائيلي لغزة.‏‏ويرتبط الدكتور عومير دوستري** Omer Dostri، مؤلف الدراسة، ‏‏‏بـ"معهد القدس للاستراتيجية والأمن" و"منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي". وكل منهما موجه إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وظهرت دراسته في ‏‏7 تشرين الثاني (نوفمبر)‏‏ في مجلة الشؤون العسكرية، "ميليتاري ريفيو" Military Review، التي ‏‏تصف نفسها‏‏ بأنها "المجلة المهنية للجيش الأميركي".‏كما ذكر الصحفي دان كوهين، ‏‏أعلن‏‏ دوستري على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد قمت بتأليف (الدراسة) لصالح وزارة الدفاع الأميركية ومجلة "ميليتاري ريفيو" التابعة للجيش الأميركي". وتشير دعوة محرري المجلة العسكرية دوستري للمشاركة إلى أنهم كانوا على علم بنهج القبضة الحديدية الذي يتبناه دوستري تجاه غزة، وأنهم كانوا على الأقل متسامحين مع طرحه.‏‏من المفترض أن يكون المؤلف والمحررون على حد سواء قد توقعوا أن يقبل رؤساؤهم العسكريون بعض -أو معظم- الآراء المعبر عنها في الورقة. ومن المرجح جدًا أن تكون القيادتان العسكريتان متفقتين بشكل عام فيما يتعلق بغزة. ويشكل نشر هذا التحليل الإسرائيلي قشة في مهب الريح عندما يتعلق الأمر بالتعاون العسكري المستقبلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن غزة، ويشير، بالقدر الذي يهم، إلى جرائم حرب أميركية تُرتكَبُ في المستقبل القريب.‏‏العنوان الفرعي لمقال دوستري هو، "نهاية استراتيجية الردع في غزة" The End of the Deterrence Strategy in Gaza. وهو يشير إلى فشل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وعدم استعداد إسرائيل للقتال، و"النهج العسكري والمهني الاستثنائي" لحماس. وفي إشارة إلى "تجاهل إسرائيل للبعد الديني الأصولي لحماس كمنظمة إرهابية إسلامية متطرفة"، فإنه يشخص وجود "تصور سياسي" خاطئ.‏‏يستعرض دوستري خيارات السيطرة على غزة بعد هزيمة حماس. وهي: إدارة محلية في غزة؛ أو تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية؛ أو انتداب تمارسه حكومة أخرى أو وكالة دولية؛ أو احتلال وحكم يتولاه الجيش الإسرائيلي. وهو يفضل الخيار الأخير "من منظور أمني".‏‏ويقول إن السبب الرئيسي لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في غزة هو أن "الاستيلاء على الأراضي وتأمينها يشكل ضربة أكبر للجماعات (الإرهابية الإسلامية المتطرفة) من القضاء على نشطاء إرهابيين وقادة رفيعي المستوى".‏‏باختصار، يشير دوستري إلى أن "حملة برية قوية في قطاع غزة، تشمل احتلال الأراضي، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة، والنقل الطوعي لمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر من دون خيار العودة، ستحصن إلى حد كبير الردع الإسرائيلي وتُعظِّم نفوذ إسرائيل في كامل أنحاء الشرق الأوسط".‏‏يدرس دوستري سلوك إسرائيل في حرب غزة الجارية حاليًا. ويدعو إلى استراتيجية عسكرية تهدف إلى تأمين "استسلام سريع للعدو"، يكون من شأنه أن يسمح "بالقدرة على المناورة السياسية لاتخاذ القرارات". والهدف "هو هزيمة حماس والسيطرة على قطاع غزة لصالح الأجيال القادمة".‏‏وتواجه إسرائيل "خطر نشوب حرب متعددة الجبهات". والمخططون "بصدد تغيير... السياسة والاستراتيجية العسكرية، ليس فقط فيما يتعلق بغزة، ولكن أيضًا عبر الجبهات الأخرى". وتجربة غزة مفيدة وكاشفة: "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة... اعتبرت حماس في قطاع غزة كيانًا حاكمًا شرعيًا يمكن إدارته وإشراكه من خلال الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية. ولكن، ليس بعد الآن".‏‏الآن "يجب على إسرائيل أن تتحول من استراتيجية الردع... (إلى) استراتيجية للحسم والنصر البائنَين". وعلى وجه الخصوص، "لن يكون أمام إسرائيل خيار سوى غزو لبنان وهزيمة حزب الله". وبالإضافة إلى ذلك، "لا تستطيع إسرائيل السماح للحوثيين (في اليمن) بتعزيز قوتهم العسكرية بشكل كبير بمرور الوقت".‏‏لم يفكر القادة السياسيون الأميركيون في الغالب بعد في مصير المدنيين في غزة في فترة ما بعد الحرب. ولا تترك نظرة دوستري لمستقبل غزة، التي تبدو مقبولة، بطريقة أو بأخرى، لجيشي البلدين، مجالاً للمسائل والتفاصيل المتعلقة بالمدنيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة ويموتون كجزء من عملية الاحتلال القادم.‏‏بحلول 1 كانون الأول (ديسمبر)، كان الكونغرس الأميركي يدرس ‏‏اقتراحًا‏‏ لمساعدة القوات الإسرائيلية بينما تقوم بتطهير غزة من سكان غزة: ستتلقى مصر وتركيا واليمن والعراق دعمًا ماليًا أميركيًا لاستقبال سكان غزة الفارين من الهجمات الإسرائيلية. ولكن في اليوم التالي، أشارت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ‏‏إلى‏‏ أن "الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية".‏‏ويواجه صانعو السياسة الأميركيون حقائق متنافسة: معاناة المدنيين في غزة؛ والالتزامات تجاه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة؛ واحتمال نشوب حرب على مستوى المنطقة؛ والسيطرة على النفط، سواء كان إسرائيليًا أو فلسطينيًا.‏‏تستدعي ‏‏شارلوت دينيت في تقريرها في‏‏ ‏‏"كاونتربنش. أورغ"‏‏ مسألة "النفط والغاز الطبيعي، اللذين تم اكتشافهما قبالة سواحل غزة وإسرائيل ولبنان في العامين 2000 و2010 واللذين تقدر قيمتهما بنحو 500 مليار دولار". وقد ادعى الفلسطينيون في العام 2000 أن "حقول الغاز... تنتمي إليهم". وكان ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، قد "علم أن بإمكانها توفير 1 مليار دولار من الإيرادات التي تمس الحاجة إليها. وبالنسبة له، كان هذا "هبة من الله لشعبنا وأساسًا قويًا لدولة فلسطينية".‏‏وتضيف دينيت أنه "في كانون الأول (ديسمبر) 2010، اكتشف المنقبون حقل غاز أكبر بكثير قبالة الساحل الإسرائيلي، أُطلق عليه اسم ليفياثان. وبالإضافة إلى ذلك، "بدأ العمل بالفعل على إنشاء... ما تسمى ’قناة بن غوريون‘، التي تمتد من طرف شمال غزة جنوبًا إلى خليج العقبة، وتربط إسرائيل بالبحر الأحمر وتوفر منافسًا لقناة السويس المصرية". ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إقناع المقرضين الدوليين بدعم خطته القائمة منذ فترة طويلة لتحويل إسرائيل إلى ممر للطاقة".‏‏*دبليو تي ويتني جونيور‏‏ W.T. Whitney Jr: طبيب أطفال متقاعد وصحفي سياسي يعيش في ولاية مين الأميركية.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: US Military May be Endorsing Harsh Israeli Plan for Gaza Occupationملاحظة المترجم/ المحرر:‏**عومير دوستري Omer Dostri‏: متخصص في الاستراتيجية والأمن القومي الإسرائيلي، يحمل درجة الدكتوراه في الدراسات السياسية. عمل في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أريئيل، ومعهد دراسات الأمن القومي، وورشة يوفال نئمان للعلوم والتكنولوجيا والأمن في جامعة تل أبيب.‏ وهو باحث في "منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" (IDSF-Habitonistim)، و"معهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS). الورقة المشار إليها نشرت بعنوان: هجوم حماس في أكتوبر 2023 على إسرائيل: نهاية استراتيجية الردع في غزة ‏Hamas’s October 2023 Attack on Israel: The End of the Deterrence Strategy in Gaza