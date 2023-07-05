الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الجيش الإسرائيلي: عملية جنين لم تحقق الأهداف المرجوة

33M47J7-highres-1688368378
الجيش الإسرائيلي: عملية جنين لم تحقق الأهداف المرجوة ولا حلول سحرية
أقر الناطق بلسان جيش الاحتلال غيل هغري أن العدوان العسكري على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة لم يحقق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أنه لا توجد حلول سحرية لما أسماه "الإرهاب" وأن الجيش سيعود إلى جنين حال توفر معلومات استخباراتية.اضافة اعلان

وقال الناطق في حديث إذاعي صباح اليوم -بحسب ترجمة وكالة "صفا"- إن "المعلومات الاستخباراتية لم تكن كافية للوصول إلى جميع الأهداف في مخيم جنين، وأن الكثير من الخلايا المسلحة انسحبت خارج المخيم وبضمنها الخلية التي قتلت أحد المستوطنين قبل أسابيع جنوبي غرب جنين".

ووصف الناطق العملية بالمعقدة في بيئة معادية وأنه جرى خلالها اعتقال 300 فلسطيني يعتقد أن 30 منهم "مطلوبون ضمن أهداف العملية، بينما تم قتل 12 فلسطيني في العملية".

وادعى الناطق أن العملية حققت الهدف الرئيسي لها وهو الحيلولة دون تحول مخيم جنين لمأوى للمسلحين في مناطق شمال الضفة بالإضافة لتدمير البنى التحتية العسكرية ومنها مختبرات المتفجرات وأماكن تخزين العبوات.
وتوعد بالعودة لجنين حال توفر معلومات استخباراتية وأن الجيش سيصل للمسلحين المصابين الذين وصلوا مستشفيات جنين للعلاج وذلك في الوقت المناسب، على حد تعبيره.

ورداً على سؤال حول فشل الجيش في الوصول إلى منفذي عملية قتل المستوطن مئير تماري في العملية قرب مستوطنة "خرميش" قبل أكثر من شهر مع أنه وضعها كأحد أهداف عملية اجتياح جنين، قال الناطق إن عدم توفر معلومات استخباراتية حال دون الوصول إليهم.

وأضاف "للأسف لم تكن لدينا معلومات مسبقة حول مكان تواجدهم وفي النهاية سنصل لمن نفذ هذه العملية الفظيعة وندفعه الثمن، لا توجد حلول سحرية للإرهاب وسنضطر للعودة إلى جنين حال توفر معلومات محددة ودقيقة".

هآرتس

إخوة في الاحتلال؟ 03 تموز 2023

إسرائيل هيوم

التآمر في الجيش الإسرائيلي 03 تموز 2023

واحدة من عشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة-(أرشيفية)

الانقلاب الاستيطاني في الضفة 02 تموز 2023

معاريف

هل يمكن العودة إلى ماضي الديمقراطية؟ 02 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
معاريف

الخروج في الوقت المناسب

منذ15 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

لننتصر على الساعة

منذ15 ساعة
هآرتس -(الغد)

إسرائيل أوجدت جيلا غاضبا

منذ15 ساعة
هآرتس -(الغد)

هذا خزي وعار

03 تموز 2023
هآرتس -(الغد)

اخرجوا من عباءة حكومة التغيير

03 تموز 2023
هآرتس -(الغد)

هكذا تبدو حوكمة الحكومة

03 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم

بين إحراق القرآن وإحراق جنين

سائد كراجة |اليوم

الأثرياء الصامتون و"خطة خالد بن الوليد"!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات | منذ15 ساعة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
 