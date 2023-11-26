الجيش الإسرائيلي كان يملك معلومات عن خطة حماس

هآرتس

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بقلم: عاموس هرئيل 26/11/2023سبق هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) لبلدات غلاف غزة، الذي زج بإسرائيل في حرب وفي واقع استراتيجي صعب، مؤشر مهم وصل لجهاز الاستخبارات. من المعلومات التي وصلت لـ"هآرتس"، يتبين أنه خلال أكثر من سنة قبل الهجوم كانت لدى شعبة الاستخبارات معلومات عن خطة هجوم لحماس، التي استهدفت عشرات البلدات والمواقع العسكرية وتضمنت محاكاة لاختراق خط الحدود في عشرات النقاط. معظم هذه المعلومات شاركتها أيضا مع الشباب، ويبدو أن جزءا منها على الأقل كان معروفا للمستوى السياسي، الذي تبدل خلال هذه الفترة. في إسرائيل لم يستعدوا كما ينبغي لمواجهة التهديد، ولم يصدقوا أيضا أن هذه هي الخطة التي تنوي قيادة حماس برئاسة السنوار تنفيذها.الفشل الاستخباري، إضافة الى الاستعداد المضاد الضعيف جدا على طول الجدار والسياسة الخاطئة في مضمونها للحكومة في الساحة الفلسطينية، أدت الى الحرب التي فاجأت إسرائيل بشكل كامل وأدت الى قتل جماعي للمدنيين ورجال قوات الأمن. المعلومات المعروضة هنا تضاف الى كشوفات سابقة، الكثير منها في "هآرتس"، عن عمق الفشل. هي تشمل، ضمن أمور أخرى، تحذيرات رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية "أمان"، العميد عميت ساعر، حول "العاصفة الإقليمية المتمادية"، التي ستجد إسرائيل نفسها عالقة فيها على خلفية الصراع الجاري حول الانقلاب النظامي؛ وتحذيرات المستوى التكتيكي والمراقبات في فرقة غزة من النساء، التي تجاهل قادتهن المعلومات التي قمن بجمعها عن استعداد حماس لهجوم في الميدان؛ والمشاورات الليلية التي عقدت في الجيش وفي الشاباك قبل الهجوم والتي لم ينتج عنها أي استعداد دفاعي مناسب.وقف إطلاق النار الأول في الحرب في قطاع غزة يوفر لنا فرصة جيدة للعودة الى أساس الفشل الاستخباري الذريع، للأسف الشديد، وهو نجاح حماس في القتل في بلدات الغلاف. المعلومات المذكورة هنا تعتمد على تحقيقات غير رسمية جرت في جهاز الأمن بعد البدء في الحرب. هذا الفشل توجد له أيضا تداعيات سياسية: محيط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدير منذ اليوم الأول للحرب معركة داخلية موجهة ضد كبار في جهاز الأمن -الاستخبارات العسكرية بشكل خاص- بهدف إلقاء المسؤولية الحصرية عن الكارثة عليهم. لا يمكن إعفاء نتنياهو من المسؤولية الشاملة عن الفشل الاستراتيجي-الأمني الذي حدث هنا. ولكن هذا لا يجب أن يقلل من دور جهاز الاستخبارات فيما حدث (المعلومات لا تصل الى "هآرتس" عبر قنوات سياسية).الفهم يتبلور، لكن غزة تهبط مكانتها في سلم الأولوياتالإدراك بأن حماس تقوم ببلورة خطة هجومية، التي موضوعها محاكاة ضرب البلدات الإسرائيلية ومواقع الجيش الإسرائيلي على طول حدود القطاع، تبلور قبل عملية الجرف الصامد في تموز (يوليو) 2014. فقد كان لدى الاستخبارات العسكرية والشاباك في حينه معلومات أساسية عن شبكة الأنفاق الهجومية التي قامت حماس بحفرها تحت الجدار الأمني القديم جدا الذي أحاط بالقطاع. في إسرائيل، قدروا أن حماس ستحاول استغلال جزء من الأنفاق -ليست جميعها حفرت حتى فتحة الخروج في الأراضي الإسرائيلية- من أجل تنفيذ مثل هذا الهجوم.عملية الجرف الصامد اشتعلت في نهاية المطاف بسبب معلومات استخبارية إسرائيلية عن نية حماس تنفيذ عملية بواسطة نفق معين في منطقة كيبوتس كيرم شالوم في جنوب القطاع، هذا حدث بعد أربعة أسابيع من التصعيد في الضفة الغربية، حيث اختطفت خلية لحماس ثلاثة فتيان إسرائيليين وقتلتهم في غوش عصيون، عملية "عودوا أيها الإخوة". بعد بضعة أيام على العثور على جثث الفتيان الثلاثة قرب الخليل حدث الاشتعال في القطاع.لقد سبقت ضرب النفق في كيرم شالوم عملية استخبارية طويلة تمت إدارتها من قبل الشاباك والاستخبارات العسكرية وفرقة غزة. المعلومات التي جمعت أدت الى عمل مشترك بين الأجهزة الثلاثة لإحباط العملية، التي قاد الإعداد لها رئيس الذراع العسكرية في حماس محمد الضيف. من أجل الاستعداد للتصفية، قام في حينه رجال الاستخبارات في الأجهزة المختلفة ببلورة "نموذج تحذير" مشترك، هدف الى تجميع إشارات تدل على تقدم الخطة ومعرفة متى يجب العمل ضدها. في المستوى السياسي وفي جهاز الأمن لم يكونوا معنيين بجولة قتال مبادر إليها مع حماس، والاعتقاد كان أن تدمير النفق الموجود في أراضي القطاع، ولا نريد التحدث عن مهاجمة رجال حماس داخل النفق، سيؤدي الى المواجهة كما حدث بالفعل في نهاية المطاف.الاستخبارات قدرت أن حماس تخطط لاختراق ولحملة قتل في الكيبوتس القريب من النفق. وحتى أنه تم إخلاء الكيبوتس من السكان لبضعة أيام بسبب الخوف من أن الهجوم يقترب. عندما تجمعت إشارات أخرى عن دخول نشطاء الى النفق، تم تفجيره بتوصية من كبار الضباط في جهاز الأمن وبمصادقة رئيس الحكومة نتنياهو، هذا رغم أنه لم يكن هناك أي معلومة مؤكدة حول أن دخول القوات الحمساوية الى النفق كان بالتأكيد الاستعداد النهائي للهجوم. في حينه تقرر عدم المخاطرة.حماس ردت بإطلاق مكثف للصواريخ وهكذا بدأت عملية الجرف الصامد التي استمرت 51 يوما. عدد من هجمات حماس عن طريق الأنفاق، التي فيها عبر رجالها الى الأراضي الإسرائيلية وفي بعضها ضربوا مواقع وقوات للجيش الإسرائيلي، أدت الى تغيير تركيز جهود إسرائيل في العملية من ضرب الصواريخ الى تدمير الأنفاق. حتى نهاية العملية تمت معالجة بشكل جزئي أكثر من 30 نفقا. إسرائيل اكتشفت أن الشبكة تحت الأرض التي قامت حماس ببنائها كانت متشعبة وخطيرة أكثر مما قدرت، وأن حماس قد خططت فيما بعد لتنفيذ هجمات مشابهة أكثر طموحا. ولأن الأنفاق كانت ضيقة للعبور فيها ولم تمكن من حركة السيارات فيها، ولأن الفتحات تم حفرها بعيدا نسبيا عن الكيبوتسات، فإنه لم تتبلور حتى ذلك الحين صورة كاملة في هذه المرحلة حول نوايا حماس المستقبلية.من أجل مواجهة التهديد الآخذ في التعاظم، فقد أقامت إسرائيل مشروعي الجدار والعائق تحت الأرض اللذين كان يمكن أن يوقفا بشكل نهائي خطر الأنفاق الهجومية. التكلفة المقدرة لهذا الجدار قدرت بـ3 مليارات شيكل. وعندما تم استكمال إقامة هذا العائق تفاخر به نتنياهو وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي. وعندما تم نشر وسائل تكنولوجية أخرى، تعزز الاعتقاد (المبالغ فيه والذي ظهر فيما بعد أنه لا أساس له من الصحة) بأن إسرائيل قادرة على الصد، ليس فقط هجمات عبر الأنفاق، بل محاولات الاختراق فوق الأرض. الجيش الإسرائيلي قام بتخفيف جزء من القوات التي تم نشرها في فرقة غزة -حتى قبل ذلك. فقد تم إخراج فصائل كانت في السابق وضعت في بعض الكيبوتسات. وركز الجيش جهوده على قطاعات أخرى. عندما ازداد حجم المقاومة في الضفة الغربية في آذار (مارس) 2022 تم وضع المزيد من القوات على خط التماس وفي الضفة الغربية. القطاع هبط في سلم الأولويات أيضا بسبب التقدير الخاطئ لمعظم أجهزة الاستخبارات ورؤساء الحكومة (نفتالي بينيت، يئير لبيد وبعد ذلك مرة أخرى نتنياهو)، وكأن حماس خائفة نسبيا وتوجهها ليس نحو حرب شاملة.في عملية حارس الأسوار في أيار (مايو) 2021، وفي أواخر ولاية نتنياهو السابقة، أطلقت حماس الصواريخ نحو القدس في محاولة لتوسيع حدود المعركة. خلال أسبوع تقريبا، تم إطلاق آلاف الصواريخ من القطاع، وحدثت مواجهات شديدة في المدن المختلطة في إسرائيل. ولكن حماس لم تجرب قوتها في هجوم على حدود الجدار. جولات القتال التالية في القطاع، التي كان آخرها في أيار (مايو) الماضي، كانت بين إسرائيل والجهاد الإسلامي وانتهت خلال بضعة أيام. المستوى السياسي والمستوى الأمني كانا راضيين عن نفسيهما لأنهما أوقعا خسائر في الجهاد وأقنعا نفسيهما بأن اختيار حماس البقاء خارج هذه اللعبة يدل على أنها خائفة، وحتى ضعيفة، وبشكل عام هي تفضل الاستثمار في رفاه القطاع وسكانه.هكذا ولد خطأ آخر وهو زيادة عدد تصاريح الدخول الى إسرائيل لعمال من القطاع. عشية الحرب وبعد بضعة أيام من التوتر على طول الحدود، وعدت إسرائيل الوسطاء القطريين (الدولة التي حولت لحماس مليارات الدولارات، التي جزء كبير منها تم استغلاله لبناء قوتها العسكرية) بأنها ستزيد عدد تصاريح العمل الى 20 ألف تصريح. بعد ذلك، تعزز الشك بأن بعض العمال قاموا بجمع المعلومات لصالح حماس في بلدات الغلاف -المعلومات التي استخدمتها حماس لتدقيق وتحسين خطتها للقتل في النقب الغربي.ما يظهر بأثر رجعي هو أنه ليس فقط خلال هذه الفترة قامت حماس ببناء خطتها العسكرية للهجوم الشامل والقاتل، الذي سيؤدي الى اندلاع حرب، بل أن التفاصيل والأفكار عن الخطة كانت موجودة في يد الاستخبارات العسكرية، وعن طريقها في يد الشاباك، في مرحلة متقدمة نسبيا. محمد الضيف، كدرس من عملية الجرف الصامد وعملية حارس الأسوار، أدرك بأنه لا توجد أي جدوى من الاحتفاظ بما يخفيه للحرب المقبلة، وأنه من الأفضل البدء بهجوم مفاجئ وقوي قدر الإمكان، إضافة الى الإعدادات العسكرية.إشارات أولية عن الخطة العملياتية وصلت الى الجيش الإسرائيلي قبل بضع سنوات. ومع مرور الوقت تبلورت صورة أكثر وضوحا. قبل سنة من الهجوم اتضحت لإسرائيل كل الخطة. وقد كان يمكن تكوين من الأفكار التي تبلورت وثيقة مفصلة، التي فُهم منها كيف تنوي حماس استخدام وحداتها وحسب أي فكرة عملية. الأفكار التي تم الحصول عليها عكست للمرة الأولى الى أي درجة تملك حماس التفاصيل التي تتعلق باستعدادات الجيش الإسرائيلي على الحدود، وأنه يجب أن تنتظم من أجل ضرب نقاط ضعفه. العسكريون الذين اطلعوا على هذه المواد فيما بعد قالوا إن قراءتها بعد المذبحة هي تجربة كلها "حزن ودموع".التحذير الأخير لضابطة إسرائيلية وصل في شهر آب (أغسطس)، في الوثيقة التي وزعت على عدد من كبار الضباط في الوحدة وفي الاستخبارات الميدانية. وقد شرحت في الوثيقة الخطة كما فهمتها والمناورات التي أجرتها حماس. الاستنتاجات تطابق بدقة كبيرة ما حدث بالفعل بعد أقل من شهرين. وقد حذرت من أنه لم يبق للاستخبارات الإسرائيلية هامش للإنذار. وقد قالت "من الآن فصاعدا هذا يمكن أن يحدث".