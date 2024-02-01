الجيش الإسرائيلي يحرق بيوتا بغزة بأوامر من ضباطه

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الجيش الإسرائيلي بدأ في الأسابيع الأخيرة في إحراق بيوت في القطاع بأمر من ضباط القوات في الميدان، ومن دون المصادقة القانونية المطلوبة. هذا ما يتبين من معلومات وصلت "هآرتس". الجنود دمروا بهذه الطريقة عددا من المباني في الشهر الماضي. بعد إحراق البيوت بما فيها يبقى البيت مشتعلا إلى أن يصبح غير صالح للاستعمال. في الجيش قالوا ردا على ذلك: "إن تدمير المباني في غزة تم بأساليب مصادق عليها فقط، وأن كل عملية جرت بطرق أخرى سيتم فحصها".في محادثة مع "هآرتس" قبل أسبوعين تطرق ضابط يتولى قيادة قوة في القطاع إلى عمليات الإحراق. وحسب قوله، يتم إحراق مبان تم جمع معلومات استخباراتية حولها. وعن سؤال حول مبنى معينا تم إشعاله قرب المكان الذي جرت فيه المحادثة رد الضابط: "يبدو أن هناك معلومات عن صاحب البيت أو أنه وجد هناك شيء ما. لا أعرف بالضبط لماذا تم إحراق هذا البيت".ثلاثة من القادة الذين يقودون القتال في غزة أكدوا للصحيفة بأن إحراق المباني تحول إلى أسلوب عمل شائع. في الكتيبة التي توشك على إنهاء نشاطاتها في أحد مراكز القتال في القطاع، فقد أصدر أحد القادة تعليمات للجنود: "قوموا بإخلاء أغراضكم من البيت وجهزوه للإحراق". من فحص "هآرتس" لظروف هذه الحالة يتبين أن ما بدأ أسلوب عمل للتدمير في حالات معينة توسع. "أيضا بيوت كنا نتواجد فيها نقوم بإحراقها في اللحظة التي نتركها فيها ونواصل الطريق"، شرح أحد الضباط.جنود شاركوا في القتال في القطاع نشروا مؤخرا في الشبكات الاجتماعية توثيقا لإحراق البيوت، بما في ذلك في حالات الانتقام على موت زملائهم في الوحدة وحتى انتقاما لـ7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. "كل يوم وحدة أخرى تنطلق لاقتحام بيوت في القطاع"، كتب أحد الجنود في صفحته في الإنترنت. "البيوت مدمرة ومحتلة. الآن بقي أن نجري فيها تفتيشا شاملا، في داخل الأرائك ووراء الخزانات، سلاح، معلومات، فتحات أنفاق ومنصات لإطلاق الصواريخ. كل هذه الأمور وجدناها. في نهاية المطاف، نقوم بإحراق البيت بكل ما فيه".في حالة أخرى، ترك الجنود رسالة للقوات التي يمكن أن تأتي بعدهم في المبنى الذي تواجدوا فيه. "نحن لم نقم بإحراق البيت كي تستمتعوا فيه. وعندما تخرجون يجب عليكم أن تعرفوا ما الذي يجب عليكم فعله"، كتب على أحد جدران البيت الذي تم توثيقه في صورة نشرها أحد الجنود في الشبكة. بين رجال الاحتياط انتشرت نكتة سوداء حول موضوع الإحراق. "أصدقائي رجال الاحتياط الذين عادوا إلى البيت، أهلا وسهلا بالعائدين". هاكم عدد من التعليمات"، كتب في منشور آخر انتشر بسرعة. "الشيء المهم جدا هو ألا تحرقوا البيت عندما تخرجون!".عملية إحراق البيوت تضر بها بشكل لا يمكن السكان من العودة والعيش فيها. بدءا من مرحلة سابقة في الحرب عمل الجيش على تدمير بيوت نشطاء حماس والغزيون الذين شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. بناء على ذلك، فإن المباني التي تم استخدامها كبنية تحتية لحماس أو أنها توجد في محيط فتحات أنفاق تؤدي إلى الأنفاق، تم تدميرها، حتى عندما كان الحديث يدور حول بيوت سكنية. وحتى الشهر الماضي استخدام الجيش الإسرائيلي قوات الهندسة لتفجير مبان مشبوهة بواسطة الألغام والمواد المتفجرة. في بعض الحالات تم تدمير المباني بمعدات هندسية مثل جرافة "دي 9". إحراق بيوت المواطنين غير المشاركين في القتال فقط لأغراض العقاب محظور فقط حسب قواعد القانون الدولي.الولايات المتحدة توجهت مؤخرا لإسرائيل وطلبت منها أن يتوقف الجيش عن تدمير مبان عامة في القطاع، مثل المدارس والعيادات بذريعة أن هذا الأمر سيضر بالسكان الذين يريدون العودة إلى بيوتهم بعد الحرب. الطلب الأميركي تمت الموافقة عليه من قبل الجيش والمستوى السياسي، وباستثناء الحالات التي كان يوجد فيها خطر على حياة القوات المقاتلة في هذه المباني فإن حجم تدمير البيوت المتروكة تم خفضه بشكل بارز. إضافة إلى ذلك، فإن القوات التي تعمل في القتال أدركت أن تدمير المباني بالمواد المتفجرة أو المعدات الهندسية يستنزف الموارد والوقت ويعرض للخطر حياة الجنود الذين يشاركون في هذه النشاطات.في هذه المرحلة من الحرب يتبين أن، هذا الأمر تسبب بتدمير كبير للمباني المدنية، حتى مقارنة بحروب أخرى في العالم في السنوات الأخيرة. حسب تحليل صور للأقمار الصناعية نشرت في "بي.بي.سي"، تقريبا 144 – 170 ألف مبنى تضرر في القطاع منذ بداية الحرب وحتى الأسبوع الحالي. حسب تحقيق نشر في الشهر الماضي في "واشنطن بوست"، فإن مناطق كاملة تم تدميرها في بيت حانون وجباليا وحي الكرامة في مدينة غزة. وتمت الإشارة في التحقيق أيضا، الى أنه حتى نهاية الشهر الماضي، فقد تضررت في كل القطاع نحو 350 مدرسة و170 مسجدا وكنيسة.الدمار الواسع أدى إلى نقاشات في أوساط أكاديمية حول إمكانية اتهام إسرائيل بتدمير بيئة العيش لسكان القطاع. هذا المفهوم يتطرق إلى التدمير الذي تم تنفيذه عقاب للسكان بصورة لا تسمح بإعادة الإعمار والسكن.الخوف هو من أن النقاشات في هذا الموضوع ستجعل المجتمع الدولي يتخذ خطوات ضد إسرائيل. في الجيش يدركون أن عمليات إحراق البيوت لتدميرها يمكن أن تضع المنظومة القضائية في إسرائيل في مشكلة صعبة أمام الولايات المتحدة، وأمام محكمة العدل الدولية في "لاهاي"، التي أصدرت في السابق أوامر مؤقتة ضد إسرائيل.مثلما في حالات تم عرضها في المحكمة، التي فيها اقتبست تصريحات وزراء وأعضاء كنيست، أيضا في هذا الأمر يمكن العثور على صلة لتشابه سياسي. فقبل الجلسة في لاهاي التي عقدت في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، عضو الكنيست نسيم فاتوري (الليكود) كرر قوله: "إنه يجب إحراق غزة". فاتوري الذي هو الآن أحد نواب رئيس الكنيست، قال في مقابلة مع "صوت براماه": "إنه من الأفضل إحراق وتدمير مبان على أن يتضرر جنودنا"، قال وأضاف "أنا لا أعتقد أنه يوجد الآن أبرياء".من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي جاء رد على ذلك: "إن تفجير وتدمير المباني يتم بوسائل تمت المصادقة عليها وهي مناسبة لذلك. والعمليات التي نفذت بطرق أخرى مختلفة أثناء الحرب سيتم فحصها".