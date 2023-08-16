الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على وصول أهالي عانين لأراضيهم

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هآرتسبقلم: عميره هاس16/8/2023المزارعون في قرية عانين يطالبون بفلاحة كما يجب اراضيهم كل يوم. لذلك فقد طلبوا فتح البوابة في الجدار التي تفصل بين المنطقة المأهولة في القرية وبين حقولهم كل يوم وليس فقط مرتين في الاسبوع. وقد قدموا هذا الطلب للمرة الاولى في 2007، بعد خمس سنوات على بناء جدار الفصل في منطقتهم، لكن هذا الطلب رفض. في آب (أغسطس) من السنة الماضية طلبوا ذلك مرة اخرى، وعندما لم يتم الرد بايجابية على طلبهم المباشر للادارة المدنية والجيش قدموا التماس للمحكمة العليا في آذار (مارس) الماضي. في حينه ابلغ الجيش لمقدمي الالتماس والمحكمة بأنه ينوي تحويل البوابة الى "موسمية"، أي بدلا من فتحها مرتين في الاسبوع سيكتفي بفتحها مرتين في السنة من اجل الحراثة وقطف الزيتون. واذا كان المزارعون يريدون الوصول الى اراضيهم كل يوم فيجب عليهم السفر 25 كم ذهابا و25 كم ايابا من بوابة اخرى. لذلك فإن توصية النيابة العامة للدولة كانت شطب الالتماس لأنه اصبح ليس ذي صلة.القضاة لم يشطبوا الالتماس ولكنهم لم يقوموا ابدا بإجراء أي نقاش حوله مع مقدمي الالتماس ولم يستمعوا اليهم أو لموكلتهم المحامية تهيلا مئير من هموكيد للدفاع عن الفرد. في الاسبوع الآول في شهر آب (أغسطس) اصدروا ببساطة قرار الحكم: يومان في الاسبوع كافية بالتأكيد. هكذا قررت القاضية روت رونين. ايضا باسم القاضية ياعيل فلنر والقاضي اليكس شتاين. "اذا تحولت البوابة الى موسمية فانه سيتم الحفاظ على حق مقدمي الالتماس لمعارضة ذلك"، كتبت.من بين الـ17 ألف دونم التي تمتلكها القرية التي تقع في شمال غرب الضفة الغربية هناك 11 ألف دونم محصورة في المنطقة التي تقع بين جدار الفصل والخط الاخضر، في جيب كبير اوجده الجدار، ومساحته الاجمالية 31 ألف دونم. هذا جيب برطعة الذي يعيش فيه 7 آلاف فلسطيني في سبع قرى اكبرها برطعة، وتقريبا 3 آلاف مستوطن في اربع مستوطنات، ومنطقة صناعية اسرائيلية. الزوار يصعب عليهم معرفة أن الامر يتعلق باراضي الضفة الغربية وليس بإسرائيل. وقد فرضت على القرى الفلسطينية في المنطقة قيود بناء وتطوير مشددة. الفلسطينيون الذين لا يعيشون في هذا الجيب محظور عليهم بشكل مطلق الدخول اليه، باستثناء تصاريح خاصة لعدد قليل جدا. من بين هؤلاء سكان القرى التي تقع شرق الجدار والذين اراضيهم توجد في غربه مثل سكان عانين.بوابة عانين يفتحها الجنود فقط يومي الاثنين والاربعاء، وهذا فقط مرتين في اليوم ولفترة قصيرة، من الساعة 6:50 الى 7:10. ومن 15:50 الى 16:10. البوابة توجد على بعد خمس دقائق من بيوت مقدمي الالتماس واراضيهم توجد على بعد مسافة 5 – 20 دقيقة مشيا على الاقدام من البوابة."قبل 1948 كان لعانين تقريبا 45 ألف دونم"، قال في مكالمة هاتفية محمد عيسى، رئيس مجلس القرية. "تقريبا 27 ألف دونم تم ضمها للمناطق الاسرائيلية. بعد العام 2002 فإن معظم الاراضي الزراعية التي بقيت لنا توجد وراء الجدار. كل عائلة توجد لها ارض هناك".الحصول على تصريح لدخول الاراضي الزراعية هو أمر معقد جدا، وفقط يتم اعطاؤه للسكان ممن يحوزون وثائق ملكيتهم ومن يثبتون صلة مباشرة بأصحاب الاراضي (الازواج والابناء. والاحفاد لا تعطى لهم تصاريح). وكل ذلك خاضع لفحص امني وبيروقراطي مشدد. التصريح يجب تجديده كل بضعة اشهر، سنة أو سنتين (هذا يتعلق بنوع التصريح).سكان عانين الذين اجتازوا عملية الغربلة في الادارة المدنية والشباك مسموح لهم دخول اراضيهم والجيب ايضا من حاجز برطعة الذي يوجد على بعد 25 كم جنوب القرية. هذا الحاجز مفتوح في كل ايام الاسبوع ولكن الزمن الذي يقتضيه السفر اليه من عانين هو ساعة ونصف تقريبا لأن الطريق في جزء منها مكونة من طرق ترابية فقط التراكتورات أو سيارة دفع رباعي يمكنها السفر فيها.في هذا الحاجز البعيد يمر مئات الفلسطينيين من قرى اخرى يعيشون في جيب برطعة أو لديهم تصاريح دخول الى الجيب. لذلك، المرور فيه يقتضي فترة انتظار طويلة، لا سيما في ساعات الصباح الباكر. الى جانب حقيقة أن العبور في التراكتور يحتاج الى تصريح (بعد رحلة بيروقراطية للحصول عليه) فإن نقل ادوات العمل في حاجز برطعة ينطوي على فحص معمق، وبعد ساعتين في الطريق، يجب على المزارعين أن يسافروا شمالا نحو اراضيهم التي يشاهدونها من بيوتهم. تكلفة السفر مرتفعة ومخيفة، 80 شيكل في اليوم في سيارة خاصة و60 شيكل في المواصلات العامة، التي هي غير متاحة في كل ساعات اليوم.كل هذه الشروحات التي فصلت في التماس المحامية تهيلا مئير لم تقنع القضاة. القاضية رونين التي كتبت قرار الحكم وافقت بدون احتجاج على موقف الجيش والادارة المدنية الذي يقول بأن "المزروعات الوحيدة المذكورة حتى الآن في هذه الاراضي هي حقول زيتون، التي تحتاج الى فلاحة موسمية فقط، في فترة الحراثة والقطف". القاضية رونين كتبت ايضا بأن "الملتمسين لا يختلفون معها في هذا الموقف". ولكن الملتمسين اختلفوا مع موقفها. ففي رد المحامية مئير على رد النيابة العامة للدولة على الالتماس كتب بشكل صريح بأنه قبل اقامة جدار الفصل اعتاد سكان القرية على زراعة الحبوب في المنطقة، مثل الشعير والقمح. والخضراوات مثل البندورة والبصل والسمسم والخيار والفقوس وغيرها. ومجرد اقامة جدار الفصل وتقييد ايام الدخول الى اراضيهم اجبر المزارعين على التوقف عن زراعة المزروعات التي تحتاج للري والرقابة اليومية، اوضحت مئير.عند زيارة البوابة في شهر أيار (مايو) الماضي التي بادر اليها الجيش والنيابة العامة بعد تقديم الالتماس أوضح المزارعون ذلك في حينه لكبار الضباط، كما كتبت مئير التي شاركت في الزيارة هي وممثلين من موكيد. مئير ارفقت مع ردها رأي مهني لـ"بمكوم"، وهي جمعية من اجل المساواة في التخطيط والتي تعمل منذ سنوات كثيرة مع مجالس محلية فلسطينية في جيب برطعة. هذا الرأي الاستشاري يظهر بالارقام والصور الجوية العملية التي فيها اراض زراعية كثيرة في عانين التي كانت فيها زراعة كثيفة قبل العام 2000، اصبحت اراضي قفر بسبب القيود على اصحابها. حقول الزيتون في عانين والاشجار نفسها التي لا تعتمد على الري تم الاعتناء بها بشكل جيد.عندما سئل عيسى هل سكان القرية يأملون العودة وزراعة الخضراوات والقمح والشعير كما في السابق قال للصحيفة: "نحن الآن نتحدث عن الحفاظ على الموجود، الاشجار التي توجد لنا". قال وهو غاضب من نيتهم فتح البوابة مرتين في السنة فقط. "هناك قطيع ابقار (تابع لقرية في وادي عارة) يصل الى اشجارنا ويضر بها. لذلك، فإن تواجدنا اليومي ضروري". الخوف هو من أن يحدث هنا ما يحدث في مناطق اخرى، التي يسمح فيها الجيش والادارة المدنية بدخول المزارعين مرتين أو ثلاث مرات في السنة. حقول الزيتون ستمتلئ بالأعشاب الضارة وستنمو فيها الاشواك والمحاصيل ستقل بشكل كبير.حسب صور الحوامات التي قال الجيش والادارة المدنية بأنها تثبت أن من يعبرون البوابة ذهبوا للعمل في اسرائيل، كتبت مئير بأنها نفذت في مناطق الضفة الغربية ولم توثق عبور الى اسرائيل. وحسب اقوال الملتمسين الذين انتبهوا للحوامة فان الصور هي صور انتقائية، وقد اظهرت فقط اشخاص ركبوا في سيارات (التي حسب اقوال الجيش تنقلهم الى اسرائيل)، ولم تظهر الذين ساروا مشيا على الاقدام نحو اراضيهم. ايضا قالوا إن عدد من المزارعين يستعينون بسيارات اسرائيلية كي يصلوا بشكل اسرع الى اراضيهم. المحامية مئير قالت للصحيفة إن قرار الحكم يظهر تدهور حاد من ناحية اعتراف المحكمة بواجبات الدولة نحو السكان المتضررين من الجدار. وذكرت أنه من البداية صادقت المحكمة على اقامة جدار الفصل على اساس تعهد للدولة بتقليص الاضرار بالفلسطينيين بالحد الادنى، الذين قطعوا عن اراضيهم وعن السماح لهم بالوصول اليها بشكل معقول. الآن، عندما تبين أن الوصول اليها غير معقول فان المحكمة ترفض الالتماس الذي قدموه بدون نقاش.قرار الحكم اقلق موكيد لسبب آخر وهو أن القضاة قرروا في قرار الحكم بأن الحديث يدور عن مناطق هي بشكل رسمي تعود لمنطقة يهودا والسامرة – الضفة الغربية التي احتلت في 1967. هذه الاقوال تظهر أنه بشكل جوهري، خلافا للصورة الرسمية حسب المحكمة العليا، هذه المنطقة الفلسطينية التي تسمى باللغة العسكرية خط التماس، لا تعود لـ "منطقة يهودا والسامرة". مسافة قصيرة تفصل بين هذه الاقوال وبين موافقة المحكمة على ضم المنطقة.قضاة المحكمة العليا يعرفون جيدا أنه فقط للاسرائيليين والمتنزهين مسموح الوصول الى هذه المنطقة، مع أنه محظور على الفلسطينيين الوصول اليها. وفقط المستوطنات والادارة المدنية يمكنها أن تنفذ فيها خطط بناء على انواعها، وليس المجالس المحلية الفلسطينية التي تعتبر هذه الاراضي احتياطي اراضي لها. المحكمة العليا نفسها صادقت على هذا الوضع في 2011. الحديث يدور عن 500 كم مربع تقريبا (9.4 في المئة من اراضي الضفة الغربية)، الموجودة بين جدار الفصل والخط الاخضر. لذلك، الواقع الفعلي هو أن منطقة كبيرة تم ضمها لاسرائيل بدون اعلان رسمي.من اجل تنفيذ وعد الدولة بالسماح للمزارعين بفلاحة اراضيهم تم تحديد في جدار الفصل 79 بوابة، 5 منها فقط مفتوحة طوال اليوم، 11 يتم فتحها لفترة قصيرة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، 10 يتم فتحها لفترة قصيرة بضع مرات في اليوم، يومين أو ثلاثة ايام في الاسبوع. اذا تم اغلاق بوابة عانين فسيكون عددها 9 بوابات وهي ستضاف الى الـ53 بوابة موسمية التي يتم فتحها فقط بضعة ايام في السنة من اجل الجراثة وقطف الزيتون والعنب، واحيانا تعشيب الاراضي. وقد سمح لسكان عانين بالاعتراض على قرار اغلاق البوابة حتى 21 آب (أغسطس) الحالي.