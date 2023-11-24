الجيش يقتل 42 فلسطينيا في طولكرم

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بقلم: جدعون ليفي واليكس ليبك 24/11/2023على الشارع الرئيسي بين بلدة عنبتا وطولكرم وبوابة الدخول الى مخيم نور شمس للاجئين على مدخل المدينة الشرقي، يجب أن تبطئ السرعة وتجد الطريق بين الحفر الموجودة في الشارع وأكوام الوحل والبرك. جرافات الجيش الإسرائيلي قامت بتدمير هذا المقطع للشارع من أجل مساعدتها في الاقتحامات المتكررة للمخيم، حسب أقوال السكان. بسبب الخوف من وضع عبوات ناسفة على الشارع، فإن الشوارع تتم إزالتها من مكانها. النتيجة هي أن السيارات تتعثر في الوحل وفي أزمة مرور دائمة. الشارعان الرئيسيان في المخيم تمت إزالتهما من مكانهما، وتمت إعادة تعبيدهما من جديد على يد الفلسطينيين، ومرة أخرى تمت إزالتهما من قبل الجيش. البنى التحتية في المخيم للكهرباء والمياه والمجاري، تضررت بشكل كبير بسبب جرافات الجيش. على حاجز عناب تم وضع مكعبات إسمنتية وأكوام من التراب لزيادة تصعيب السفر منذ بداية الحرب. الضفة ما تزال هادئة نسبيا، لكن الجيش الإسرائيلي ينشط فيها أكثر من العادة ويزرع الدمار والقتل في ظل الحرب.يضاف الى الوضع الاقتصادي الصعب الدائم الإغلاق الذي جلبته الحرب، الذي يمنع عشرات آلاف العمال من الذهاب للعمل في إسرائيل، أيضا من خاطروا في السابق بالتسلل (الماكثون غير الشرعيين) يخشون الآن من التسلل في الثغرات في الجدار بسبب الأجواء المهددة السائدة في إسرائيل. بعض العمال تم ضربهم في شوارع المدن. أيضا عرب إسرائيل توقفوا عن المجيء من أجل التسوق في طولكرم مثلما في السابق، أيضا هم يخافون من الحواجز ومن الجنود والمستوطنين؛ الضفة الغربية تغلي الآن حتى لو كان هذا بهدوء. الشعور هو أن الجيش الإسرائيلي ليس فقط يهتم بأمن الإسرائيليين بل هو أيضا يستغل الحرب للإثقال على السكان والتنكيل بهم.السكان يقضون معظم وقتهم في مشاهدة الصور من غزة. الصدمة مما حدث حاضرة أيضا هنا. نظريات المؤامرة تنتشر في كل مكان، على مشاهد المفاجأة والهزيمة الأولية للجيش الإسرائيلي في يوم السبت في 7 أكتوبر. لا أحد اعتقد أن هذا يمكن أن يحدث. الجميع يدركون أن ما كان لن يتكرر وأنه في 7 أكتوبر حدث شيء ما. ولا أحد يعرف تفسير ذلك. الباحث في بتسيلم، عبد الكريم السعدي، الذي يعيش في قرية عتيل المجاورة، قال إنه في ذلك اليوم استيقظ بعد أن اتصل معه ابنه من رام الله وهو هائج، وقال له إنه يجب عليه رؤية التقارير. السعدي، مثل معظم الإسرائيليين، لم يصدق ما شاهدته عيناه، أن حماس توجد في سدروت. بعد ذلك حدث شيء ما هنا أيضا. مثلا، شوارع كثيرة أغلقت أمام حركة الفلسطينيين والسفر فيها سمح لليهود فقط، في البلاد التي ليست بلاد ابرتهايد. هكذا، ضمن أمور أخرى، على شارع برطعة- جنين، شارع جت- حوارة، أيضا في حوارة المحاصرة والمعتقلة حتى قبل اندلاع الحرب.شهيد وليس مهندسارؤوس أبقار معلقة للعرض على أوتاد أمام محلات اللحوم في طولكرم. صورة لأم كلثوم موضوعة على بسطة لبيع السجق باسم "أنت عمري". الحركة في المدينة ضجة وصخب رغم كل شيء. في مخيم نور شمس قتل في ليلة واحدة 14 شخصا، وسنأتي لذلك فيما بعد. في طولكرم وحدها قتل 42 شخصا منذ بداية الحرب. أكثر من 200 شخص قتلوا في الضفة الغربية. تجمعات شوهدت في هذا الأسبوع قرب مستشفى ثابت ثابت في مركز المدينة. خلف المستشفى تعيش عائلة عواد.رسومات لتلال مغطاة بالثلوج وغابات وبحيرات وسماء زرقاء تزين الجدران، عصافير تغرد في الأقفاص، بيت متواضع خلف المستشفى. هنا يعيش "الشهيد المهندس" مجدي عواد. حسب إعلان العزاء. عواد هو بالتأكيد شهيد ولكنه لم يكن مهندسا في أي يوم. في الحقيقة هو بعد إصابته بمرض نفسي في ذروة تعلمه اضطر الى وقف الدراسة وتم تشخيصه كمريض بانفصام الشخصية. ومنذ ذلك الحين لم يعمل يوما واحدا في حياته. في الصالون الصغير جلست ابنته الوحيدة اعتدال (36 سنة) مع زوجها محمد بركة (50 سنة)، وتحدثت عن حياة وموت والدها.منذ مرضه وتشخيصه، انغلق الوالد على نفسه في غرفته في الطابق السفلي وحافظ على الصمت. هو لم يكن شخصا عنيفا، لكن التواصل معه كان بالحد الأدنى. مع ذلك، تزوج من سميرة (55 سنة الآن) وأصبح أبا لاعتدال. سميرة قامت بإعالة العائلة بواسطة أعمال النظافة في الطيبة وقلنسوة والطيرة. مجدي كان يجلس في البيت أو يذهب الى السوق. الناس كانوا يعطونه شيئا يأكله أو يشربه. كان عمره 65 سنة، وصورته في إعلان العزاء يظهر فيها الحزن والمعاناة.في 1 تشرين الثاني، قام كالعادة قبل الفجر وقبل الأذان، بعد الساعة الرابعة فجرا بقليل خرج من البيت من أجل القيام بالجولة المعتادة في شارع المقاطعة: حمص وفول من محل ورغيف من مخبز، بعد ذلك جلس على بوابة المسجد وتناول الفطور. بعد أن أنهى الفطور نهض من مكانه قرب المسجد وبدأ السير في الشارع. فيلم فيديو في كاميرا يظهر طريقه الأخيرة: عواد يسير ببطء وتثاقل، وفي لحظة سقط وهو منهار على الشارع. وجهه ارتطم بالاسفلت، ضوء أزرق على الشارع في الخلفية.على زاوية الشارع كانت تقف سيارة عسكرية على بعد 100 متر من عواد. من خلال سيره البطيء والمتثاقل لا يمكن أن يكون هناك أي شك بأنه رجل عجوز وأن يديه عاريتان، وأنه لا يحمل أي سلاح. رصاصة واحدة أصابت رأسه، الجنود اقتحموا في تلك الليلة المدينة لاعتقال أحد نشطاء هو كساب زقوت. زقوت اعتقل وعواد توفي في المكان.شاهدت من الشرفةطريق العودة الى مخيم نور شمس قصيرة. في البيت الذي يوجد على أطراف المخيم تعيش عائلة محاميد، فوق محل تجاري مهجور. ناهدة (54 سنة) وإبراهيم (58 سنة) وأولادهما التسعة. إبراهيم كان صحفيا في السابق وكان يصدر مجلة أسبوعية محلية. هذان الزوجان لهما أقارب كثيرون في أم الفحم. عند زيارتنا في هذا الأسبوع كان لديهما زوجان إسرائيليان من قرية جت. منذ كارثتهما يأتيان الى هنا بين حين وآخر. الزوجة من جت قالت إنها منذ الحرب هي تخاف أن تأتي.طه (15 سنة)، وهو طالب في الصف العاشر، في ليلة 19 تشرين الأول، استيقظ كل أبناء العائلة وكل سكان المخيم عند سماع صفارة الإنذار، التي يطلقها المقاتلون في المخيم عندما تقترب قوات الجيش الإسرائيلي من المكان. في هذه المرة كان هؤلاء مستعربين جاؤوا في سيارة تحمل لوحة فلسطينية.طه كان يلعب بأوراق الأونو، لعبة على الحاسوب، مع شقيقته الكبيرة شيماء (22 سنة) والمتزوجة من عربي إسرائيلي. هو قال لها إنه سينزل ليرى ما الذي يحدث على الشارع الرئيسي. بعد دقيقتين سمعت صوت رصاص في الشارع. شقيقته سارة (18 سنة) جلست على الشرفة وشاهدت كل شيء. طه نظر الى الشارع الرئيسي فقط وتم إطلاق النار عليه، رصاصتان أصابتا رأسه، واحدة تحت العين والثانية فوقها، في الجبهة. ورصاصة أخرى أصابت قدمه.الساعة هي 3:35 فجرا. سارة استدعت بالصراخ والدها: "والدي، والدي، طه سقط". إبراهيم خرج على الفور من البيت وركض نحو ابنه الذي يحتضر. المسافة بين البيت ومكان سقوط طه هي بضع عشرات من الأمتار، إبراهيم لم يشاهد الجنود الذين أطلقوا النار على ابنه، لكنه صرخ عليهم بالعبرية وبالعربية بأنه والده، أيضا رفع يديه، لكن هذا لم يساعد. ففي اللحظة التي حاول فيها أن يقلب جسد ابنه ليرى وجهه أطلق الجنود النار عليه أيضا. وقد أصيب إصابة بليغة في بطنه وتم علاجه لمدة أسبوعين في وحدة العلاج المكثف في مستشفى ثابت ثابت. الآن هو بصعوبة يمشي بواسطة عصا، نحيل وشاحب الوجه بسبب المرض. الأب والابن بقيا ملقيين على الشارع لمدة ساعة من دون علاج الى أن سمح لسيارة إسعاف فلسطينية بنقلهما. سيارة الإسعاف نقلت أولا طه الذي تقررت وفاته في المستشفى، بعد ذلك تم نقل الأب على الفور الى غرفة العمليات.المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قال في هذا الأسبوع: "قوات الأمن عملت في التاريخ المشار اليه من أجل إحباط عمليات واعتقال مطلوبين في طولكرم وفي مخيم نور شمس للاجئين. أثناء القتال أطلق مهاجمون النار بكثافة وقاموا بإلقاء عدة عبوات ناسفة نحو القوات. قوات الأمن أطلقت النار على مسلحين ونحو مصادر إطلاق النار وحتى نحو عبوات لتفجيرها بشكل مبادر اليه". وجاء أيضا "نحن نعرف عن المس بمجدي عواد وطه محاميد ووالده. تفاصيل الأحداث قيد الفحص".في الليلة التي قتل فيها طه وأصيب والده، قتل بالإجمال 14 شخصا من سكان المخيم، 10 منهم بسبب إطلاق صاروخ إسرائيلي. في يوم الأربعاء الماضي قتل أيضا ستة أشخاص بسبب إطلاق صاروخ في المخيم الثاني. 10 قتلى خلال شهر ونصف، هذا أصبح روتينا.