يديعوت أحرونوت

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بقلم: اليشع بن كيمونهل نتنياهو الرافض والمتردد، الذي درج على ألا يتخذ قرارات قاطعة، قرر بالذات في موضوع معقد بهذا القدر؟ هل في خلفية الحرب ضد حماس أعلن نتنياهو الحرب على السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة؟منذ أسبوعين ونتنياهو يتحدث ضد السلطة ويستثمر في نزع الشرعية ضدها في العالم. وهو يكرر الرسالة إياها المرة تلو الأخرى: السلطة هي "فتح ستان". وان كان كل شيء قيل في سياق "اليوم التالي" في قطاع غزة، لكن لا يمكن قطع هذه الأقوال عمن يجلس في المقاطعة في رام الله، ورجاله منتشرون في أرجاء الضفة. أبو مازن، وإن كان عجوزا، إلا أنه يسمع جيدا الرسائل من القدس. هذه التصريحات تدفع قدما بفكرة قديمة السنين ومعروفة للمستوطنين، وبموجبها على إسرائيل أن تعمل على سحق وتفكيك السلطة الفلسطينية، ومن الأفضل عمل ذلك الآن واستغلال الوضع الحربي.سنحاول شرح الأمور من الخاص إلى العام. في هذه الأيام بحثت الحكومة ضمن أمور أخرى في موضوعين ذوي مغزى للمسألة، وإن كانا تكتيكيين إلا أنهما يشهدان على الروح الاستراتيجية. إدخال العمال إلى أراضي إسرائيل ويهودا والسامرة، وتحويل المال إلى السلطة الفلسطينية المنهارة. مسألة العمال تعتبر ذات مغزى أقل، لكن لها أيضا وزن أمني ثقيل: قادة جهاز الأمن يشرحون لكل من يسأل أن إدخال نحو 100 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل، ونحو 40 ألفا آخرين إلى المستوطنات، هو حاجة أمنية صرفة، إذ إن كل لحظة لا يعمل فيها الفلسطينيون تقربهم من دائرة العنف. بالمقابل، يقف سكان المستوطنات في يهودا وكذا الشرطة، ويقال: "إن الحديث يدور عن خطر ذي مغزى من شأنه أن ينتج عمليات". تلك المواقف تتكرر بالنسبة للمال المحول للسلطة: جهاز الأمن يشرح أن انهيار السلطة سيؤدي إلى فوضى في الضفة، الأمر الذي سيؤثر مباشرة على الوضع الأمني ومن شأنه أن يجر أعمال إخلال جماهيرية بالنظام، بوابة انتفاضة، وبالمقابل يصر الوزيران سموتريتش وبن غفير، بأنهما لن يسمحا للمال بالمرور، وبالتأكيد ليس المال المخصص لغزة. بل إن سموتريتش ورجاله حذروا من أنه إذا أراد نتنياهو إن يحول المال إلى أبو مازن، فسيتعين عليه أن يبحث عن وزير مالية آخر. حتى هنا التكتيك.أما الاستراتيجية التي خلف هذه الخطوات، إذا ما خرجت إلى حيز التنفيذ، فستغير وجه الضفة بشكل ذي مغزى. الخلاف بالنسبة لإدخال العمال يقبع فوق السؤال هل السماح للعمال الفلسطينيين على الإطلاق بالعمل في إسرائيل؟ رؤساء المجالس في يهودا والسامرة يقولون: "إنه يجب الاعتماد على عمال أجانب أو إسرائيليين وفك الارتباط مع الفلسطينيين. هكذا أيضا في موضوع الدفعات". سموتريتش وبن غفير يدعيان أنه لا يوجد أي فرق بين السلطة وحماس، على إسرائيل أن تدفع نحو تفكيكها، سواء في شكل وقف تحويل المال ومنع إدخال العمال، ايهما يأتي قبل الآخر؟ توجد الكثير من الاقتراحات.هنا يدخل الى الصورة نتنياهو، الذي تجاه الخارج على الأقل يسير على الخط مع سموتريتش وبن غفير في هذا الشأن، وعمليا اعلن الحرب على أبو مازن. غير ان رئيس هيئة الامن القومي هنغبي، المقرب من نتنياهو، ينقل في وسائل الاعلام العربية رسائل أخرى تماما، عن سلطة فلسطينية مختلفة او متجددة، بروح تتعاطى مع مطالب الأميركيين. اذن هل سينجر نتنياهو وراء سموتريتش وبن غفير ويواصل اسقاط السلطة الفلسطينية، ما سيؤدي الى نظام جديد على مسافة كيلومترات من قلب البلاد؟ أم ربما، مثلما في الماضي، يقول نعم، يفكر لا وعمليا يؤجل الى ما بعد.