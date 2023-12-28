الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحرب لن تحقق أهدافها

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم

بقلم: جلال البنا

 

مع بداية حرب "السيوف الحديدية"، خلقت القيادة السياسية – الحزبية، السياسية وحتى الأمنية – توقعا في أوساط مواطنيها، يهودا وعربا على حد سواء، بان كل الوعود ستتحقق. اسقاط حكم حماس هو مسألة وقت، قالوا، واخذوا الوقت.اضافة اعلان
ثلاثة أشهر على الحرب، وما وعد به وما شدد عليه كهدف وحيد، نهائي ومطلق لم يتحقق، أو في أفضل الأحوال سيؤخذ بشكل محدود الضمان.
ما حصل في السبت الأسود، الهجمة لحماس على البيوت وعلى العائلات، على النساء وعلى الأطفال، لم يدع مكانا لتفكير آخر غير اسقاط حماس. لكن في اختبار النتيجة المنظمة ليس فقط لم تسقط، وليس فقط ما تزال تطلق الصواريخ وتضرب البطن الطرية لإسرائيل، تدير معركة وتضرب الجنود بشكل يومي؛ ليس فقط لم يتحرر المخطوفون – حكومة إسرائيل تدخل مساعدة إنسانية، تجري معها مفاوضات لتحرير المخطوفين، وليس اقل – لوقف نار وتبادل أسرى وسجناء.
المفاوضات تجري بشكل علني وفي زمن معروف مع القيادة العليا لحماس. وان كان عبر دولة ثالثة، لكن معقول الافتراض بان من يتفاوض عن إسرائيل وعن حماس يجلسون في المبنى ذاته، ما يعزز أساسا حماس في الرأي العام العالمي والمحلي، بخاصة في ضوء الصور والتقارير التي تخرج من غزة، وتنقل بالبث الحي والمباشر على مدى كل اليوم.
الحكومة لم تكتف بالوعد باسقاط حماس، الذي كما اسلفنا لم يتحقق – بل أعلنت بانها لن توافق على إعادة السلطة الفلسطينية الى غزة. بالتوازي، كتب رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي مقالا أشار فيه الى شروط إسرائيل لاعادة السلطة الفلسطينية الى الحكم في قطاع غزة. هذا يعني: لا يوجد هنا رفض إسرائيلي، بل فقط شروط، وغمزة واضحة لولي العهد السعودي ابن سلمان، الزعيم القوي في العالم العربي، للمعونة وللمساعدة. لعل إعادة السلطة الى غزة تؤدي الى تقارب متجدد إسرائيلي – سعودي وهكذا تتمكن إسرائيل من الحصول على تعهد او ضمانة لاعادة السلطة، لإزالة المسؤولية عن كل الموضوع المدني في غزة ووعد بتمويل إعادة بناء القطاع.
من يطلع على وسائل الاعلام الدولية ويشاهد المظاهرات الدائمة لعشرات الدول في العالم، يرى بان الشرعية التي تلقتها إسرائيل في بداية الحرب تنفد فيها كلها، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
التأييد لإسرائيل هو من الحكومات أكثر مما هو من الشعوب، مما سيجعل استمرار الحرب صعبا. سيكون صعبا فك الارتباط عن الضغط الذي سيخلقه الاحتجاج على الزعماء في العالم، ولا سيما في العالم العربي. في البداية بعث الرئيس بايدن بحاملة طائرات الى شواطيء إسرائيل. اما الآن فيرفض توريد مروحيات قتالية لإسرائيل. الحرب ستنتهي بتقديري مع نهاية الشهر القادم. العمليات الموضعية ستستمر لكن مع نهاية الحرب لن تتمكن حكومة إسرائيل من إدارة الظهر للقيادة الفلسطينية ورفض المفاوضات لتسوية سياسية. لن تتمكن من ان تواصل رؤية السلطة الفلسطينية كمقاول فرعي أساسا عمله تنسيق امني وإدارة بلدية للبلدات الفلسطينية. انها مصلحة إسرائيلية ان تكون السلطة الفلسطينية قوية، لا تنفذ فقط تعليماتها الأمنية مقابل أموال الضرائب.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس

هذه هي هزيمتنا الثانية

منذ1 ساعة
معاريف

تقليص الخلافات

منذ1 ساعة
المغني زوهر آرجوف

المطرب شنق نفسه.. ما قصة الأغنية العبرية في فيديو "شاؤول آرون"؟

منذ10 ساعة
فلسطيني وأطفاله في غزة يتحلقون حول جذوة نار يتدفؤون عليها ويطهون لهم قليلا من الطعام -(وكالات)

التجويع المتعمد.. جريمة حرب

27 كانون الأول 2023
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

تفضلو­ا قرروا

27 كانون الأول 2023
هآرتس

مقارنة خطيرة أخلاقيا

27 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
 