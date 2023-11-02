الحقيقة المزعجة لغوتيريش

هآرتس

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بقلم: يوسي كلاينالحقيقة غير مهذبة. فهي وقحة ومزعجة. وهي تظهر في المكان غير الصحيح وفي الوقت غير الصحيح. انظروا إلى ما فعلته في الأسبوع الماضي لأمين عام الأمم لمتحدة انطونيو غوتيريش، الذي قال: "إن هجوم حماس لم يحدث من فراغ". وبسبب ذلك تعرض للانتقاد الشديد. كل كلمة قالها كانت صحيحة. حقيقة ثقيلة ومزعجة وفي التوقيت غير المناسب. الأمين العام أدان جرائم حماس، وكرر هذه الإدانة، لكن ذلك لم يساعده. فقد تم اتهامه بـ"تفهم القتل الجماعي".هجوم يوم السبت، لم يحدث من فراغ. الفظائع هناك كانت فصلا آخرا في قصة استمرت 57 سنة. ولكن محظور على غوتيريش قول ما نقوله ونكتب عنه منذ عشرات السنين. الجميع وصفوا وضعنا كمن يجلسون على "فوهة بركان يوشك على الانفجار" أو على "برميل متفجرات".عندما ينفجر البركان يخترعون حقيقة لتبرير التجاهل الغبي. الحقيقة المخترعة لا تعتبر حقيقة، بل هي تطمح إلى تحويل الأمنية إلى "واقع"، والأمنية كانت أنه لن يحدث أي شيء لنا إذا تجاهلنا الخطر الكامن في قمع 2.5 مليون إنسان. نحن اكتفينا بـ"لا يوجد حل"، كجواب مرض ومريح يمكننا من الجلوس فوق هذا الثقب الساخن والغرق في الأوهام.الأوهام ليست حقيقة. هناك فقط حقيقة واحدة وهي لم تحدث من فراغ. فمن انقض على أقوال الأمين العام للأمم المتحدة، يدعي بالفعل أن سكان غزة عاشوا في جيرة طيبة مع الإسرائيليين، وبعد ذلك، فجأة وبشكل مفاجئ، في 7 تشرين الاول (أكتوبر) أصيبوا بالجنون وقاموا بالقتل والاختطاف.ما الذي تريدونه؟ يقول نتنياهو. كيف يمكنني أن أعرف؟.هناك أشخاص مهمتهم أن يعرفوا. نتنياهو لم يعرف في أي مرة من المرات، سواء في نيرون أو في غزة. وواجب أن يعرف من ناحيته غير مشمول في مجال مسؤوليته. كيف يمكنني معرفة أن الفلسطينيين لا يحبون حصارنا، هكذا سيسأل لجنة التحقيق.بالنسبة له، عدم المعرفة هو الذريعة. بالنسبة له هو اعتراف بالذنب. من لا يعرف يكون هو المسؤول. ومن لا يسأل يكون هو المذنب. تحمل المسؤولية ليست بادرة حسن نية أخلاقية فارغة مثل القول: "أنا أعتذر إذا اصاب الضرر أي أحد". تحمل المسؤولية هو اعتراف بالذنب. من يعترف بالذنب يجب أن يعاقب. لو أن نتنياهو اعترف من تلقاء نفسه لكان يمكن أن نحكم عليه بعقوبة بسيطة: الاستقالة والذهاب إلى المنفى.ليس فقط نتنياهو هو الذي يختبئ وراء عدم المعرفة. نحن أيضا كذلك. نحن نختبئ وراء "ضباب المعركة". ما لا نراه من ناحيتنا هو أمر غير موجود، وغير الموجود هو غير مفهوم. لا يظهرون لنا أطفالا قتلى في غزة، ونحن لا نعرف لماذا يتظاهرون ضدنا حتى بعد فظائع 7 تشرين الأول (أكتوبر).عندما لا نرى فنحن لا نعرف. ومن لا يعرف فهو معفي من تأنيب الضمير والتساؤل. في حين أننا نقلق من فظائع يوم السبت، فإن العالم ينتقل إلى حالة الصدمة من فظائع أخرى. هو لا يميز بين أطفال اليهود والأطفال العرب. هو وبحق يميز بين غزة وحماس. أما نحن فلا نميز.7 تشرين الأول (أكتوبر) خلصنا من الاوهام. من الذي ما يزال يؤمن بعد يوم السبت ذاك بوهم "هم لن يتجرأوا"؟ ومن الذي ما يزال يعتقد أن الجيش الإسرائيلي الذي غفا في نوبة الحراسة، هو الجيش "الأفضل في العالم"؟ وهل ما يزال بالإمكان القول بعد ما حدث في بئيري "مستوطنات خط الحدود تحمي الدولة"؟.لكن هذا ما يزال لا شيء مقابل الوهم الأكبر من بينها جميعا وهو وهم "اليوم التالي". "اليوم التالي"، سيكون مثل اليوم الذي سبقه. لن يكون يوما للبداية، بل يوم للاستراحة والهدنة. طالما أننا لم نقم بحل مشكلة علاقتنا مع الفلسطينيين، فنحن سنعود مرة تلو الأخرى إلى المكان الذي كنا فيه. وإذا واصلنا تجاهل المشكلة "التي لا يوجد حل لها"، فدائما سيكون للفلسطينيين تنظيمات مقاومة.يوجد لنا حلم بحياة سلام وطمأنينة ولكننا غير قادرين على تحقيقه. لا توجد لدينا الشجاعة لمواجهة القضية الفلسطينية التي أنزلت علينا أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر). لا توجد لدينا القدرة على مواجهتها بسبب القومية المتطرفة والتحريض والكراهية والغطرسة والعنصرية. من دون مواجهة المشكلة سنجد أنفسنا نواجه كارثة."اليوم التالي"، سيكون مثل اليوم الذي اعقب عملية "الجرف الصامد"، وعملية "الرصاص المصبوب". الآلاف دفعوا الثمن بحياتهم من أجل العودة إلى ما كان. حماس سيتم تدميرها. والسؤال هو من الذي سندمره ونقضي عليه بعدها.