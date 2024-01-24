الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكمة قبل الثأر

معاريف
معاريف
بقلم: أفرايم غانور

لا يوجد اليوم إسرائيلي - يهودي على وجه الأرض لا تشتعل فيه نار الثأر ضد حماس. الذين فاجأونا، أهانونا وآذونا بهذا القدر القاسي في 7 أكتوبر. هذا تاريخ سيرافقنا لاجيال كأحد الأيام الظلامية، السفلى والاليمة الأكبر في تاريخ إسرائيل.اضافة اعلان
وفي محيط الألم ومشاعر الثأر الذي يغرق في هذه الساعات شعب إسرائيل محظور علينا أن نفقد سواء العقل والعقل السليم. توجد لحظات في حياة الشعب مطالب فيها أن يكون حكيما وليس محقا فقط. وفوق كل شيء محظور علينا أن نقع في الفخ الذي يعده لنا اعداؤنا. فهدف اعدائنا في هذه الحرب هو استنزافنا. وذلك بعلم واضح بان هذا الاستنزاف يفككنا أيضا، حين يكون واضحا ومعروفا بان قوتنا في وحدتنا وضعفنا في تفككنا.
غير قليل من الخبراء، العباقرة، المحللين والمحذرين على الأبواب لا يكفون عن تحذيرنا هذه الأيام من أن وقف الحرب في قطاع غزة سيمس بانجازات الجيش الإسرائيلي، سيمنع إسرائيل من انهاء مهمة القضاء على حماس وسيمس بقوة ردع الدولة. ولاستكمال الصورة يدعون بانه محظور تعريض امن شعب إسرائيل للخطر بسبب المخطوفين.
ترهات. اكثر من 100 سنة ونحن نكافح هذا الهجمات، مع توقفات ومع ارتفاعات وهبوطات في هذا الكفاح. غير مرة كانت لنا إنجازات تركت إحساسا بالنصر الذي سيجلب الهدوء والامن. فهل هذا أوقف القتل؟ هل اختفى اعداؤنا في اعقاب هذه الانتصارات في ميدان المعركة؟ هل منعت تصفية كبار المقاتلين الجدد من أن يقفوا في وجهنا؟ ينبغي لنا أن نسلم بالواقع. طالما كنا نعيش هنا فاننا سنضطر ان نعيش على حرابنا.
في هذا الكفاح الخالد ينبغي لنا أن نكون حكماء، مصممين واقوياء اكثر من اعدائنا. الا نغرق في الغرور وفي التعالي، وبالاساس – الا نقع في الإخفاق الافظع كذاك الذي جلب علينا المصيبة في 7 أكتوبر.
ان إعادة المخطوفين هي جزء مهم لا يتجزأ من كفاحنا. مثلما يعرف كل جندي في الجيش الإسرائيلي بانه لن يترك جريحا في ميدان المعركة، هكذا ينبغي لكل مواطن إسرائيلي أن يعرف بان الدولة لن تتركه لمصيره في ايدي مقاتلين اعداء. وعليه فواضح ان انهاء هذه الحرب دون أعادة مخطوفينا سيكون فشل، اخفاقا يسجل علينا الى الابد.
 بتسلئيل سموتريتش، ايتمار بن غفير وآخرون مثلهما، ممن لم يشموا ابدا رائحة رماد الحريق، جفاف الفم والعرق خوفا حين تكون تحت نار الرشاشات او الـ آر.بي.جي، يطالبان بحزم في جلسات الكابينت الأمني مواصلة الحرب بلا شروط – حتى النصر المنشود.
إذن لعناية كل المتحمسين والمسارعين الى المعركة: الجيش الإسرائيلي العظيم والقوي أيضا يحتاج الى مهلة زمنية، الى استراحة من هذه الحرب، بعد اكثر من ثلاثة اشهر. الجيش الإسرائيلي بحاجة الى الوقت كي يعيد احتساب المسار لمواصلة الكفاح ضد الهجوم الغزي، الذي لن نودعه بالسرعة التي ظنها غير قليل من الناس.
ان الدليل الأفضل على ذلك هو المصيبة في القطاع اول من أمس. هذا حدث يستوجب إعادة التفكير في مواصلة سلوك قواتنا في هذه الحرب الإشكالية. إحساس الثأر لدينا ضد حماس لن نتمكن من تلبيته من خلال القضاء التام عليها. فالعدد الهائل من الشهداء والجرحى، الى جانب صرخات النجدة لعائلات المخطوفين تجعل الثأر هامشيا، اقل أهمية في هذه الساعات.
اذا نجحنا في أن نعيد معظم مخطوفينا على اقدامهم واذا نجحنا – بمعونة الولايات المتحدة، مصر، قطر والسعودية، في أن نطرح في قطاع غزة حكما جديدا بدلا من حماس، فكفانا.
ان الثأر من يحيى السنوار، محمد ضيف وشركائهما في حماس يمكن تأجيله الى أيام أخرى. محظور ان ننسى بان قبل هذا الثأر ينتظرنا عشرات الاف النازحين في الجنوب وفي الشمال ممن يتطلعون للعودة الى بيوتهم وحقولهم وإعادة الحياة لهاتين المنطقتين من اجل المناطق التي لدينا.
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