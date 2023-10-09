الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومات طبخت للجيش الإسرائيلي ديناميكية غير محتملة

هآرتس -(الغد)
هآرتس
 تسفي برئيل   9/10/2023
شعار "الجيش الاسرائيلي مستعد لكل سيناريو" تحول الى كارثة مخيفة، وليس منذ المعركة الاخيرة. هذا الشعار كاذب في رغبته بإعطاء الثقة ليس فقط بقدرة الجيش الاسرائيلي، بل بالأساس بفهمه للسيناريوهات المحتملة. وهو شعار فارغ لأنه تنقصه ثلاث اجابات اساسية، التي بدونها لا يوجد قنبلة موقوتة. الاولى، هل الجيش الاسرائيلي مستعد، بل كيف هو مستعد لكل سيناريو. الثانية، ما الذي يحدث عندما لا يكون السيناريو المحتمل موضوع مطلق على طاولة التشريح. الثالثة، ما الذي يحدث عندما يتحقق السيناريو ولكن الحكومة ترفض تبنيه.اضافة اعلان
يبدو أن الهزيمة القاسية التي تلقتها اسرائيل وتواصل تلقيها، تلخص الاجابة على هذه الاسئلة. سيناريو أن تنطلق حماس في عملية اقتحام لأراضي اسرائيل لم يخطر أبدا ببال محللي المعلومات في الاستخبارات – الذين اصيبوا بعمى المفاهيم، هنا يكمن التناقض المنطقي المأساوي. لأنه بالتحديد جهات الامن هي التي حذرت وأنذرت، حتى لو لم تكن لديها معلومات ملموسة عن نية تنفيذ غزو. هم الذين وقفوا في جبهة المطالبة بالموازنة بين عبء الاحتلال والقمع الوحشي وبين ضرورة مساعدة السكان من اجل وقف الانفجار الجماهيري أو منع انتفاضة. لقد أيدوا مواصلة تحويل الاموال لحماس واعطاء تصاريح عمل لسكان غزة والضفة، وفهموا وطالبوا بتخفيف الحصار الذي فرض على غزة في 2006، وعارضوا القرارات الشعبوية الخطيرة التي يطمح وزير الامن القومي، ايتمار بن غفير، الى فرضها على السجناء.
قادة الجيش والشاباك كانوا يعرفون عن الفجوة بين الطموحات الخيالية للحكومة وبين الوضع على الارض. ليس في هذا ما يمكن أن يرفع عن الجيش وعن الشباك وعن جهات التحليل والمتابعة الاخرى، المسؤولية عن الفشل الشامل. ولكن هذا الفشل ولد من خلال ديناميكية ونتاجات أعدتها للجيش الاسرائيلي حكومات اسرائيل المتعاقبة، وليس فقط الحكومة الاخيرة.
الجيش الاسرائيلي واجه من موقف ضعف ليس فقط مفهوما تكتيكيا يقول بأن حماس معنية أو غير معنية بشن حرب، أو التقدير بأن حماس غير مستعدة لحرب من النوع الذي شنته في يوم السبت. على الجيش الاسرائيلي فرضت سياسة غير محتملة، طلب منه العمل فيها في ظل أن الاحتلال سيستمر بدون مقاومة أو بعصيان أو عمليات، وبالاساس دون أن تضطر اسرائيل الى دفع ثمن سياسي، الانسحاب من المناطق أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لقد فرض على الجيش الاسرائيلي أن يخلق واقعا كاذبا لا يمكن أن يتحقق في عالم حقيقي. ففي غزة طلب منه الاثبات بأنه يمكن فرض لسنوات حصار شديد على مليوني شخص، وفي نفس الوقت أن يمنع أي عملية مقاومة مدنية أو مسلحة. 
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