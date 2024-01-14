الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة تتورط في حرب بلا نهاية

معاريف
معاريف

بقلم: نتان فيسرمان  14/1/2024

بينما توجد الحرب في قطاع غزة في ذروتها، تتواصل مسألة اليوم التالي في اشغال بال الساحة السياسية وخلق استقطاب بين الائتلاف والمعارضة وبين عناصر مختلفة في داخل الهياكل السياسية. يحرك الاستقطاب النقد تجاه سياسة الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، على انه لا توجد عمليا خطة لليوم التالي، بل مجرد أقوال عامة في الا ينبغي للسلطة الفلسطينية ان تقود اليوم التالي. فضلا عن ذلك، لم يجر حتى الآن بحث معمق في الحكومة وفي الكابينت. في يوم الخميس الماضي طال أمد بحث الكابينت السياسي الأمني وانتهى في حوالي الساعة 1:00. لكن هذه المرة أيضا لم يبحث الوزراء في مسألة اليوم التالي في قطاع غزة. وحسب الحاضرين في الجلسة، أشار نتنياهو في بدايتها الى ان الجلسة ستعنى بمواضيع أخرى.اضافة اعلان
في أوساط منتقدي سياسة الحكومة يدعون بان عمليا ليس للحكومة سياسة مرتبة في الموضوع، حتى وان نتنياهو نفسه تملص من الانشغال في المسألة.
عندما يكون هذا هو وجه الأمور، يكون تخوف من ان يفرض على إسرائيل حل غير مريح. بزعمهم، فإن رفض قبول سلطة فلسطينية متجددة أو مختلفة سيكون في طالح إسرائيل. بالمقابل، في أوساط بعض أعضاء الائتلاف يوجد من يشير الى أنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين السلطة الفلسطينية وحماس.
أحد الأسئلة الصعبة هو الرقابة على عبور البضائع والمنتجات، حين يكون واضحا تماما ان كل آلية رقابة سابقة فشلت، والحقيقة هي أن حماس تعاظمت جدا. سؤال آخر هو بالنسبة لي حزام امني جديد اوسع من ذاك القائم يسمح أيضا بالسيطرة على المعابر بما فيها محور فيلادلفيا.
وعلى حد قول اوري افينتال، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع سابقا: "دون محافل محلية، اقليمية ودولية، تسيطر على المساعدة وتعمل على استقرار غزة، ودون جهد عاجل وتعاون عميق، بما في ذلك هندسي مع مصر، لسد مسارات وانفاق التهريب الى القطاع من سيناء – سيحكم على إسرائيل أن تجتذب الى داخل القطاع في كل مرة اكثر قليلا، حتى إقامة حكم عسكري مباشر.
"واضح أن الحكومة الحالية، التي يتصرف رئيسها في الحدود التي يمليها عليها أعضاؤها من اليمين المتطرف، غير قادرة على أن تسبق أي سيناريو إيجابي في غزة. سياستها التي تعمل على تفكيك السلطة في الضفة، وتعارض اشراكها في الحل في غزة، تؤدي الى إطالة الحرب بلا نهاية وتحمل إسرائيل وحدها عبء تجريد القطاع من السلاح والقضاء على حماس".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
معاريف

إعمار القطاع مقابل التطبيع مع السعودية

منذ2 ساعة
هآرتس

ما هي الإبادة الجماعية؟

منذ2 ساعة
ليبرمان

ليبرمان يُهدد جنوب أفريقيا: يجب أن يدفعوا ثمن المهزلة

منذ6 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

"سيّد الإخفاقات".. "هآرتس" تنتقد نتنياهو عشية 100 يوم من الحرب على غزة

13 كانون الثاني 2024
أحد جنود الاحتلال

فلنتعايش مع الهزيمة

12 كانون الثاني 2024
بتسلئيل سموتريتش

هآرتس: تصريحات سموتريتش تخدم جنوب أفريقيا

11 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

100 يوم صمود ومقاومة

جهاد المنسي |اليوم

مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

أحمد عوض |اليوم

الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شرق أوسط.. النسخة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

الركمجة السياسية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات | منذ24 ساعة
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 