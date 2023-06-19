الحكومة تقر تقصير إجراءات البناء في المستوطنات

هآرتس

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بقلم: هاجر شيزاف وآخرينالحكومة صادقت أول من أمس على اجراءات تقصر عملية الحصول على المصادقة على البناء في المستوطنات، وستحول للوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، صلاحية المصادقة على جميع المراحل في هذه العملية. هذا تغيير في الآلية القائمة منذ 27 سنة.في الاسبوع المقبل سيناقش المجلس الاعلى للتخطيط الدفع قدما ببناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات. في السلطة الفلسطينية اعلنوا ردا على ذلك بأنه ستتم مقاطعة جلسة اللجنة الاقتصادية المشتركة مع اسرائيل التي عقدت في آخر مرة قبل عشر سنوات، وكان يجب أن تعقد اليوم.حتى الآن كل مرحلة من المصادقة على البناء في المستوطنات احتاجت الى مصادقة المستوى السياسي. قرار الحكومة سيقلص تدخل المستوى السياسي بحيث إنه بدلا من أن يحتاج ذلك الى مصادقة الوزير سموتريتش على خمس مراحل، سيصادق فقط على مرحلتين. الآن مجلس التخطيط الاعلى يمكنه مناقشة الخطط الهيكلية حتى بدون مصادقة المستوى السياسي، باستثناء مرحلة اعطاء التفويض للتخطيط ونشر المناقصة.الآلية التي كانت قائمة حتى الآن مكنت المستوى السياسي من وقف البناء في المستوطنات في مراحل مختلفة. وخلال السنين تدخل رئيس الحكومة ووزير الدفاع من اجل تعويق البناء طبقا للاعتبارات السياسية وبسبب الاتصالات مع المجتمع الدولي. قرار الحكومة سيزيل عددا من هذه الكوابح وسيسرع البناء وسيعطي صلاحية المصادقة على التخطيط لبتسلئيل سموتريتش، الوزير الثاني في وزارة الدفاع، بدلا من وزير الدفاع. تقصير الاجراءات وعد به سموتريتش في اطار الاتفاقات الائتلافية. اضافة الى ذلك هذا التغيير سيلغي الحاجة الى تقديم سياسة شق الشوارع من اجل المناقشة واتخاذ قرار في الحكومة.في غضون ذلك فان مجلس التخطيط الاعلى اعلن بأنه يخطط للدفع قدما في الاسبوع القادم الى مرحلة التخطيط الاولى، بناء 4560 وحدة سكنية في الضفة الغربية منها 390 وحدة في بيتار عيليت و340 في معاليه ادوميم و371 في عيلي و330 في حلميش و287 في ادورا و264 في عيتس افرايم و196 في تيلم و184 في مغداليم و152 في متساد و150 في حشمونئيم و120 في كريات اربع و104 في كرنيش ومرون و98 في اريئيل وفي مفو دوتان. اضافة الى ذلك المجلس سيقدم في يوم الاربعاء القادم للمصادقة النهائية خطط بناء في مستوطنات جفعات زئيف (787 وحدة سكنية)، ارفافا (381)، الكنا (343)، كرمل وحرمش.ردا على خطوات الحكومة اعلنت السلطة الفلسطينية بأنها ستقاطع انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع اسرائيل. عقد اللجنة حصل على تشجيع الادارة الأميركية في السنة الماضية والاتصالات من اجل عقدها بدأت في فترة الادارة الأميركية السابقة، بمصادقة رئيس الحكومة في حينه يئير لبيد. نتنياهو صادق على الاستمرار في الاتصالات حول هذا الشأن بعد تسلم منصبه، لكن الآن يبدو أن اللقاء سيتم الغاءه بسبب احتجاج الفلسطينيين. السكرتير العام للجنة التنفيذية في م.ت.ف، حسين الشيخ، اشار الى أن القيادة الفلسطينية ستفحص اتخاذ خطوات اخرى تتعلق بالعلاقات مع اسرائيل.وزارة الخارجية في الاردن نشرت اعلان ادانة في اعقاب قرار الحكومة الاسرائيلية، وقالت إن هذا "خرق فاضح ومس بالقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي". ودعت الى العمل على الفور لوقف "الخطوات الاسرائيلية احادية الجانب".رئيس المجلس الاقليمي غوش عصيون ورئيس مجلس "يشع" شلومو نئمان، باركا قرار الحكومة وقالا إن "الشعب اختار مواصلة البناء في يهودا والسامرة وغور الاردن، وهذا ما يجب أن يكون. بعد تجميد في ظل الحكومة السابقة بناء آلاف الوحدات السكنية، ولدت الحاجة الى اعادة وتيرة العمل كما كان متبعا في العقد السابق".في حركة "السلام الآن" قالوا في المقابل إن "الحكومة المتطرفة والاكثر خطورة في تاريخ الدولة تعطي الوقود لمشعل الحرائق وتضع المصالح السياسية والامنية في يد من أمل محو قرية (حوارة) ويمثل أقلية ضئيلة مسيحانية وخطيرة". عضو الكنيست جلعاد كريب (العمل) قال: "في الوقت الذي يتم فيه تركيز الاهتمام على الانقلاب النظامي الخطير تقود حكومة نتنياهو انقلاب آخر لا يقل خطرا على مستقبل اسرائيل، وهو انقلاب الضم الزاحف نحو الدولة ثنائية القومية".