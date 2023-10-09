الحكومة تقود رقصة جنون وخصومها كمنوا لها

يديعوت أحرونوت

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نداف ايال 9/10/2023من أجل ذكرى الموتى أكتب الأمور كما هي. بلا أي محاولة لتجميلها وبلا رقابة ذاتية. هكذا ينبغي الأمر حين لا تكون كلمات لوصف المفاجأة والفظاعة. في الصباح الذي فقدت فيه مئات العائلات في إسرائيل أعزاءها وتبكي ما كان ولن يعود.قبل إجراء الحساب ووصف القصور حماس هي العدو. وحتى الأخطاء الكثيرة التي لا تحتمل ودفعنا عليها ثمنا باهظا لا يجب أن تغطي هذه الحقيقة. حماس هي العدو، هذه المنظمة حاولت ونجحت بأن تدمر هنا كل فرصة للسلام، للتسوية أو حتى للتهدئة على مدى عشرات السنين. هي تنظيم يقوم على أساس رغبة التصفية لدولة إسرائيل والقتل الجماعي لمواطنيها.كان هناك من اعتقدوا أنه يمكن استخدام حماس لغرض الانقسام الفلسطيني الداخلي ولمنع دولة فلسطينية. آخرون اعتقدوا أنها ستعتدل مع السنين أو تكبح نفسها إذا ما تحسنت الحياة في قطاع غزة. حكومات نتنياهو، الواحدة تلو الأخرى، حاولت التعايش الى جانب حماس، مع "جولات" وحرب لا تنتهي. وها هو الأمر الأول الذي اكتشفناه قبل يومين، هذا متعذر. حتى لو كانت توجد تهدئة ويوجد عمال فلسطينيون يعملون في إسرائيل، حماس ستنتظر اللحظة المناسبة كي توقع مذبحة جماعية. العجوز كاتو، رجل روما، كان ينهي كل خطاب له بفريضة: قرطجة يجب إبادتها. أحيانا تصطدم الأمم بعدو مرير لدرجة أنه لا يمكن التعايش الى جانبه.لشدة الأسف، انكشفت أمور كثيرة أخرى بعد العملية. عن أنفسنا. اكتشفنا أن سلاح استخباراتنا الذي استثمرت فيه مئات مليارات الشواكل على مدى السنين والذي يعد فخر العقل الإسرائيلي البذرة التي نبتت منها صناعة التكنولوجيا العليا -لم ينجح في أن يوفر لدولة إسرائيل الأمر الأكثر أهمية وحرجا. الأخطار. التحذير من ضربة استراتيجية. بعد 50 سنة من مفاجئة أكتوبر، بعد الفشل الذريع لشعبة الاستخبارات، فشل مرة أخرى.في حينه، عشية حرب يوم الغفران دار جدال داخلي؛ طرح الموضوع على حسم القيادة السياسية، في ضوء أنباء عنيدة عن احتمال الحرب. في 2023، بقدر ما هو معروف لنا هذا الصباح، لم يجرِ جدال كهذا على الإطلاق. أمام ساحة بسيطة نسبيا، مكشوفة، قريبة وحرجة مثل قطاع غزة، انكشفت إسرائيل كعمياء تتحسس في الظلام. كيف يمكن الاعتماد على تقديرات الاستخبارات هذا الصباح -بالنسبة لإيران، حزب الله وكل ما تبقى- عندما يكون محمد ضيف العدو المرير ولكن المعروف، قد نجح في أن يخدعهم وبقدر كبير يخدع جهاز الأمن العام؟بخلاف حرب يوم الغفران لا يدور الحديث هنا عن خط حدود يقع على كل قناة السويس وهضبة الجولان. هذا قطاع غزة. وبخلاف الحرب إياها، هنا هؤلاء هم أساسا مدنيون اضطروا لأن يقاتلوا، وفي أحيان قريبة وحدهم، في سبيل حياتهم. في حرب 2023 مدنيون قتلوا، اختطفوا من بيوتهم، اقتيدوا الى قطاع غزة كشحنة بشرية، مع صور يتمزق لها القلب لم نظن أبدا أنها ستظهر في أي مرة في تاريخ إسرائيل. نساء وأطفال يؤسرون تحت تهديدات السلاح. جثث إسرائيلية محملة على تندرات وتنقل الى غزة لفرح الجماهير. ذبح أبرياء بسرعة وبحجم لا يشهد له مثيل هنا. احتفالات وبث حي من بلدات إسرائيلية. في 1973 أدار الجيش الإسرائيلي معارك ضارية في كل نقطة. وهكذا نجا المدنيون. حرب يوم الغفران؟ لا. ما رأيناه قبل يومين كان اعتداء جماعيا. حقيقيا. تجربة أدوات لقتل شعب. ليست المعركة في المزرعة الصينية بل كيشينيف.في حرب يوم الغفران، أساس القصور كان استخبارتيا. في 2023 كان قصور ضخم في كل مستوى يمكن التفكير فيه تقريبا. أساسا في قدرة التنفيذ والقتال في جهاز الأمن. ولنفترض أن الاستخبارات تقدر بأن حماس لن تهاجم. فهل يعني أن جهاز الأمن الفاخر لدينا والذي استثمرت فيه أفضل مقدراتنا أن يكون سكان غلاف غزة في مثل هذا الوضع متروكين لمصيرهم؟ على مدى نحو يوم كامل؟ مدنيات ومدنيون يتصلون، يبكون ويستجدون الصحفيين ويطلبون أن يصل الجيش الإسرائيلي إليهم، لساعات طويلة؟ يوم رعب؟ يخفون الأطفال بينما يحاول (المقاومون) اقتحام بيوتهم.هل الجيش الإسرائيلي العظيم، أحد الجيوش الأقوى في العالم زعما، لا يمكنه في غضون ساعتين-ثلاث ساعات أن يصل الى كل نقطة في إسرائيل يوجد فيها سيطرة لأعداء، حتى حين يكون الحديث يدور عن تسلل واسع؟ ربما ليس لحسم فوري في كل معركة، ربما ليس تصفية (المقاومين) لكن على الأقل مبادرة اشتباك وإدارة نار؟ فضلا عن الفقدان العظيم لحياة الإنسان، لا يمكن إلا أن نفكر كم إسرائيليا سيموتون بسبب أن أعداءنا، من طهران وحتى بيروت، لاحظوا ضعفا. اشتموا دم إخوتنا وأخواتنا المنتشر في الماء.أول من أمس، تحدثت مع رجل ذي تجربة جمة أمنية وعسكرية. كان في صدمة -الكلمة هي صدمة، من سلوك جهاز الأمن والحكومة. "في مثل هذا الوضع، قال "ننزل الى الجنوب كلما يطلق النار. لا نجري تخطيطا معقدا. هذه حالة طوارئ. نسعى الى الاشتباك مع (المقاومين) في كل بلدة، في كل نقطة. بسرعة. من ناحيتي فلينزلوا سرية مدفعيين من التدريب في الجولان. فليجلبوا جملة حرس مدني. أي ما نحتاج. ماذا حصل لهم؟ كيف لم يفهموا بأن الأساس هو استعمال القوة، إعداد، بقوة؟".لم يكن لدي جواب. وليس لدي جواب الآن أيضا. لا يوجد إلا شيء واحد مشترك مع ما وقع قبل يومين وما وقع في 1973: معجزة إسرائيل هي رجالها ونساؤها. أولئك الذين امتثلوا للخدمة، توجهوا للتبرع بالدم، فتحوا بيوتهم، أطلقوا النار على الأعداء الذين اختبأوا، ركضوا وأنقذوا، تجندوا وسيتجندون المرة تلو الأخرى. بطولة الإسرائيليين العديدين، من سديروت، زيكيم، بيئيري، رعيم، نيرعام، كفار عزا، نير عوز واوفاكيم، بطولة أفراد الشرطة والإطفائيين، جنود الجيش ورجال الشاباك، هي الضوء الذي انبلج في ظلام . لكن الظلام دامس جدا.اكتشفنا شيئا ما آخر: يوجد ثمن للتسيب. الصمت عيب، والحقيقة يجب أن تقال عن الحكومة الأكثر تطرفا وقومجية في تاريخ دولة إسرائيل. فقد تبينت كضعيفة، عليلة وفاسدة. أين كان رئيس الوزراء على مدى ساعات طويلة صباح العملية، وفي واقع الأمر أين كانت الحكومة كلها، التي لا تتميز بالصمت؟ نفتالي بينيت ذهب الى خدمة الاحتياط وتسلح. يئير غولان لبس البزة ونزل جنوبا، لينقذ بنفسه إسرائيليين من الميدان. ماذا فعل من أجل شعب إسرائيل كل الأبطال العظام من نمط ستروك، بن غفير، سموتريتش؟ وزيرة الإعلام لم تنجح حتى في أن تصدر تغريدة معقولة بالإنجليزية.قبل 15 سنة وعد نتنياهو بإسقاط حكم حماس. كم واسعة هي القطيعة بين تصريحاته المنتفخة وبين واقع سكان غلاف غزة، الذين كانت قراهم، مدنهم وكيبوتساتهم مزروعة بالجثث. لعل هذا يرتبط بأن نتنياهو محوط بحكومة أناس (في معظمهم) عديمي التجربة الأمنية والإنجازات العملياتية؛ في أنه يحرص على أن تجرى اللقاءات الصحفية معه فقط وحصريا في الشبكات الأجنبية أو مع الصحفيين المتزلفين. أي من هؤلاء لا يسأله أسئلة عسيرة، في أي مرة. حكام من هذا النوع ليسوا فقط مغلقي الحس؛ هم أيضا يقودون الى أداء سيئ. الى الفشل والقصور.يحتمل أن تكون حماس ستشن هجومها حتى من دون الأزمة العميقة في إسرائيل. تلك التي بدأت بسبب محاولة نتنياهو، سمحا روتمن ويريف لفين أحداث الانقلاب النظامي. لكن مشكوك جدا أنها كانت ستعتقد أن إسرائيل على هذا القدر من الضعف من دون هذه المبادرة المصائبية. لقد أخطأت شعبة الاستخبارات أمان خطأ جسيما في تقديرها التكتيكي، لكن في الصورة الكبرى: في نهاية تموز (يوليو) 2013 حُذر رئيس الوزراء في أربع رسائل شاذة بعث بها رئيس شعبة الاستخبارات، من أنه يوجد مس حاد في الردع وأن أعداء إسرائيل إيران وفي الشمال يلاحظون "نقطة ضعف تاريخية". هذه القصة رفعها المحلل العسكري لـ"يديعوت احرونوت" يوسي يهوشع في العنوان الرئيس للصحيفة.عندما تعاظمت قوة إيران، واصل حزب الله استعداداته للهجوم وأعدت حماس في قطاع غزة سرا للهجمة التي قامت بها -عنيت الحكومة أساسا بالمسألة الجوهرية الآتية: هل سيكون الحريديون أول من يحصلون على الإعفاء من التجنيد أم ربما لفين هو الذي سيحصل على تغيير لجنة تعيين القضاة. في الأدبيات الكلاسيكية كتب: "أولئك الذين تريد الآلهة تدميرهم، يكونون هم أول من يصبحون مجانين". لقد قادت حكومة إسرائيل رقصة جنون في الوقت الذي كمن لها خصومها في الظلام. لا شك، في هذه الظروف، أن هناك حاجة الى إقامة حكومة طوارئ وطنية، مع أناس أكفاء وجديرين، ذوي مواقف مركزية وإنجازات مثبتة. دفعنا ثمنا باهظا على التسيب، التطرف والانقسام.