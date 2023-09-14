الحكومة ملزمة بخط سياسي أمني واضح

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بقلم: تل ليف راميسعى الوزيران ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لان يترجما قوتهما السياسية الى تغيير في مفهوم امن إسرائيل في يهودا والسامرة. ربما حتى أكثر مما في مسائل الإصلاح القضائي، فان فوارق المواقف الأمنية غير قابلة للجسر ستواصل على مدى الزمن ضعضعة استقرار الحكومة التي تجد صعوبة في هذا الواقع أن ترسم خطا سياسيا – امنيا واضحا دون أن تعلق كل أسبوع في مواجهة صاخبة في داخلها. تارة يكون هذا موضوع السجناء الأمنيين لبن غفير، وتارة أخرى في اعقاب نقل تسع مركبات مدرعة وردها الأميركيون لأجهزة الامن الفلسطينية.يسعى أحد طرفي الحكومة الى البراغماتية والى خطوات بناء ثقة مع السلطة الفلسطينية، بينما في الخلفية أيضا يضغط الأميركيون، اما الطرف الاخر في الحكومة فيسعى لتعريفهم كمنظمة إرهابية ويطالب بنزع سلاحهم. في مثل هذا الواقع فانه صعب حتى متعذر بلورة سلوك سياسي وأمني مرتب على مدى الزمن.لاجل محاولة تفكيك اللب السياسي الأخير اضطر رئيس الوزراء لان ينشر شريطا نفى فيه المنشورات التي جاء فيها انه فضلا عن المركبات المدرعة نقلت أسلحة أيضا ما تبين كتقرير غير صحيح. هذه المرة يشهد الرد السريع من جانب رئيس الوزراء الذي وقع في الماضي على أسلحة اهم في السلطة الفلسطينية أكثر من أي شيء آخر على مدى تفجر المسألة السياسية. يرى الجناح البراغماتي في الحكومة، مثل الحكومات السابقة، في السلطة الفلسطينية اهون الشرور المفضل على كل إمكانية أخرى. وحسب هذا المفهوم، فبسبب مصالح إسرائيلية ينبغي تعزيز السلطة وأجهزة الامن الفلسطينية في النظر أساسا الى عدو مشترك مركزي، في شكل حماس، وفي اعقاب التخوف من سيطرتها على المناطق التي توجد تحت السلطة الفلسطينية، مثلما حصل في قطاع غزة. بمعنى أن صورة واقع واعية بموجبها اذا انهارت السلطة الفلسطينية فان إسرائيل ستكون غارقة حتى الرقبة في تصعيد امني اخطر وفي عناية مباشرة بملايين المواطنين الفلسطينيين.اذا ما تحقق مثل هذا السيناريو من ناحية إسرائيل فستكون الرابحة الأكبر من ذلك هي حماس التي تسعى لان تخلق الفوضى في المناطق، لكن اكثر تعقيدا من ذلك – فان الربح الصافي سيكون لإيران وحزب الله في أن تحرف إسرائيل جل انتباهها ومقدراتها نحو ما يجري في المناطق وستكون عرضة لضغط دولي لا يتوقف. في هذا السياق، لا فرق بين حكومات إسرائيل الأخيرة التي قاد معظمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.بلا افق سياسي منظور للعيان، في وضع يجد الاميركيون فيه صعوبة في أن يروا حلا سياسيا، في اطار ما يسمى إدارة النزاع، فان هشاشة العلاقات بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية تقوم على أساس التنسيق الأمني. في هذا السياق، يأخذ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالموقف التقليدي لجهاز الامن في أن لإسرائيل مصلحة في تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية.حتى لو ادعت القيادة السياسية الان بان الاذن بنقل تسع مركبات مدرعة وردها الاميركيون هو تنفيذ لاتفاقات قديمة من عهد الحكومة السابقة، في جهاز الامن يوضحون بان نقل المدرعات هو مصلحة امنية صرفة لإسرائيل بعد ان تعهد الفلسطينيون أمام الأميركيين بان يبدوا تصميما اكبر في مكافحة المنظمات التي تضعضع عمليا الاستقرار الأمني في المنطقة.وعليه، ففي المحادثات التي تجرى بحميمية من خلف الكواليس في المثلث الذي بين محافل امن إسرائيلية، أميركية وفلسطينية، تدعي الأخيرة بانها بحاجة أيضا الى تعزيز قدراتها لاجل العمل في مخيمات اللاجئين. مركبات مدرعة، بالتالي، هي فقط جزء من قائمة أطول معنية السلطة بها. الاميركيون من جهتهم مستعدون لان يعطوا اكثر، بينما تأذن إسرائيل باقل، لكن بالاجماع لا يوجد حقا جديد تحت الشمس. هكذا، عمليا، تعمل الآلية – تدريب، تزويد بالعتاد والسلاح للوحدات الفلسطينية على مدى سنوات طويلة، منذ تدريب وتشكيل كتائب دايتون يجري على ايدي الأميركيين.الوزيران بن غفير وسموتريتش أيضا يعرفان هذا جيدا، إذ إن العتاد العسكري النوعي لا يأتي على أي حال بالتهريب عبر الحدود الأردنية. ما تغير عمليا هذه المرة هو معادلة الضغط السياسي على استقرار الحكومة بما في ذلك المسائل الأمنية من جانب الشركاء من اليمين. في هذه المجالات يكاد الانضباط الائتلافي لا يكون موجودا. محاضر مداولات الكابينت السياسي – الأمني يسرب بشكل غير مسبوق، حتى بالنسبة للسنوات الأخيرة التي كانت سائبة هي الأخرى، وذلك في صالح استخدامات سياسية مؤقتة.حتى الازمة الأخيرة كان هذا وزير الامن القومي هو الذي سار رأسا برأس امام كل الحكومة تقريبا في مسألة السجناء الأمنيين. مثلما في المرات السابقة بقي بن غفير أساسا مع الهواء وجولات العلاقات العامة في وسائل الاعلام، لكن أيضا مع صدع آخر نشأ في داخل الحكومة وأدى الى ان تكون قيادة السجناء راضية عن انها نجحت في خلق جلبة داخل الحكومة حتى دون أن تحتاج الى أي خطوة.مقابل بن غفير، نجح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش في أن يترجم قوته السياسية في الحكومة الحالية الى تغييرات جوهرية عمليا في كل ما يتعلق بمسائل الإدارة المدنية، البناء والرقابة في يهودا والسامرة. في الماضي أيضا كان وزراء وأعضاء حكومة التفوا على رئيس الوزراء من اليمين لكن هذا لم يؤثر على سياسة الحكومة، وبشكل عام فان الخط البراغماتي لطف أيضا موقف حتى من كان يتبنى اراء أخرى، مثل وزير الدفاع الأسبق نقتالي بينيت.سوتريتش، يقال في صالحه، مخلص لطريقه السياسي. فالاتفاقات الائتلافية بناها بحكمة كبيرة على طريقته، وفي قبعته المزدوجة كوزير مالية وكوزير في وزارة الدفاع بنى لنفسه سندا سياسيا قويا انطلاقا من الفهم بانه سيتمكن هذه المرة من ان يحرك الحكومة نحو اليمين بالقوة. وذلك، بخلاف سلوك حكومات نتنياهو منذ الأزل.غير أن هذه المصالح التي تسعى لان تضع في رأس سلم الأولويات مسائل يهودا والسامرة والصراع ضد السلطة الفلسطينية تقف في تضارب واضح مع المصاعب الواضحة الأخرى لإسرائيل حيال الأميركيين، في الرغبة في التقدم الى اتفاق مع السعودية ومن ناحية امنية ان تكون إسرائيل تركز على المعركة مع ايران. في واقع أزمة داخلية عميقة في إسرائيل على خلفية الإصلاح القضائي وموجة العنف المتصاعدة فإن الفوارق الهائلة في داخل الحكومة تجعل من الصعب جدا أن تؤدي مهامها الجارية في المجال السياسي والأمني أيضا. في هذه التشكيلة، من الصعب أن نرى وضعا يكون فيه اتفاق تطبيع مع السعودية ممكنا.