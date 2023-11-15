الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة ملزمة بصفقة أسرى الآن

هآرتس -(الغد)
هآرتس -(الغد)

 أسرة التحرير

حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو ملزمة بان تعيد المخطوفين الى الديار. هي ملزمة بذلك للمخطوفين أنفسهم، نحو 240 امراة، ورجلا، وطفلا، رضيعا، شيخا، مدنيين وجنود محتجزين منذ 40 يوما في أسر حماس. هي ملزمة بذلك لابناء عائلاتهم، الذين أصبحت حياتهم جحيما على الأرض، كابوسا لا يستيقظون منه، وهم يخرجون عن اطوارهم من شدة القلق والشوق لاعزائهم. هي ملزمة بذلك لاعضاء الجماعات الاهلية التي ينتمون اليها – جماعات أهلية كاملة تتمزق إربا، أحرقت بيوتها، خرج عالمها عليها في ذاك السبت اللعين، وابناؤها يعيشون كلاجئين في بلادهم. هي ملزمة بذلك لآلاف أبناء عائلات القتلى والجرحى، الذين دمهم على أيديها. هي ملزمة بذلك لكل مواطني إسرائيل الذين فشلت في قيادتهم.اضافة اعلان
لقد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس عن وفاة العريف نوعا مرتسيانو، مجندة المراقبة في ناحل عوز التي اختطفت الى قطاع غزة في 7 أكتوبر. وجاء البلاغ بعد يوم من نشر منظمة حماس شريطا لها. مع بلوغ نبأ الشريط نشر الجيش الإسرائيلي بلاغا جاء فيه ان "حماس تواصل ممارسة إرهاب نفسي وتتصرف بشكل غير انساني، عبر اشرطة وصور المخطوفين، مثلما فعلت في الماضي أيضا". لا شك أن حماس تمارس الإرهاب النفسي. لكن كيف يفترض بهذه الحقيقة التافهة ان تخفف عن أبناء عائلات المخطوفين الذين لا يريدون الا ان تعيد الحكومة اعزاءهم بينما هم ما يزالون على قيد الحياة؟
شارك امس مئات الأشخاص في مهرجان في ميدان المخطوفين الذي في ساحة متحف تل أبيب وفي ختامه بدأوا يسيرون نحو القدس في نداء لتحرير المخطوفين. يوفال هيرن، الذي سبعة من أبناء عائلته اختطفوا الى غزة قال في المهرجان ان "للمخطوفين في غزة لا يوجد وقت، لنا لا يوجد وقت"، وذكر بما هو واضح لكل مواطن ومواطنة هنا: "كل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر".
على إسرائيل أن تركز جهودها على تحرير المخطوفين، وعلى الدفع قدما بصفقات لتحرير المخطوفين – حتى لو كانت تنطوي على تحرير سجناء محتجزين في إسرائيل أو على هدن إنسانية. لقد أعلنت إسرائيل بان لها هدفين في الحرب في غزة: اسقاط حماس وإعادة المخطوفين. حتى الان اخضعت الهدف الثاني للأول. اما الان فعليها ان تغير سلم أولوياتها وان تخضع الهدف الأول للثاني. في إسرائيل يبحثون كثيرا في "ساعة الرمل السياسية"، لكن الحكومة تتجاهل ساعة رمل حياة المخطوفين، الآخذة في النفاذ في كل دقيقة تمر. شيلي شيم طوف، التي اختطف ابنها عومر من حفلة الطبيعة في رعيم، صرخت امس عن حق: "39 يوما مرت وعلى الطريق نحن نفقد أناسا، وأطفالا". ان موت مرتسيانو في اسر حماس هو خسارة رهيبة، وعلى حكومة إسرائيل ورئيسها أن يفعلا كل ما هو ممكن كي يمنعا خسائر أخرى. صفقة أسرى الآن.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

صفقة.. وهدنة محدودة

منذ1 ساعة
هآرتس

المستوطنون يصعدون عنفهم

منذ1 ساعة
شموئيل إلياهو

ابتسم ودعا لإبادتها بالنووي.. حاخام يؤيد خيار إسقاط قنبلة فوق غزة

منذ8 ساعة
دبابتان في طريقهما إلى غزة - (وكالات)

"إلى أين تقود المناورة؟"

14 تشرين الثاني 2023
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

غزة.. قرارات صعبة وسيناريوهات أليمة

14 تشرين الثاني 2023
هآرتس

إما السلطة الفلسطينية أو سموتريتش

14 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

العرب وغزة.. تعاطف أم إيمان؟

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا لو انقطع الغاز الإسرائيلي؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف نواجه تحديات العدوان الاقتصادية؟

رعد التل |اليوم

الضفة الغربية.. قصة لم تبدأ

سميح المعايطة |اليوم

في المفاهيم المرتبكة وحق الحياة

مالك العثامنة |اليوم

الهيدروجين بديل لغاز الاحتلال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 