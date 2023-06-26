الحلقة الضعيفة

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بقلم: شلومو شمير 26/6/2023رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوق بشدة لان يتلقى دعوة رسمية لزيارة البيت الابيض؛ يتطلع لعقد اتفاق سلام أو تسوية سياسية مع السعودية؛ ويأمل في أن يؤثر على مضمون الاتفاق النووي الجديد الذي ينسج بين الولايات المتحدة وإيران. لكن كل قرار اتخذه مؤخرا وكل تصريح له يبعده فقط عن تحقيق هذه الأهداف ويخرب على كل أمل له في أن يحققها.صحيح أن تصريح رئيس الوزراء حول الدفع قدما بتنفيذ الإصلاح القضائي لم ينتج رد فعل رسميا من البيت الأبيض، لكن لا شك في أنه اذا ما تحقق، فيمكن لنتنياهو أن ينسى الدعوة الرسمية لزيارة البيت الأبيض والحديث مع الرئيس بايدن.نتيجة متوقعة لاستمرار مقاطعة البيت الأبيض لنتنياهو من شأنها أن تكون أن يتنكر حاكم السعودية لفكرة الدفع قدما باتفاق سلام مع إسرائيل. فإسرائيل المنبوذة من البيت الأبيض ليست شريكا مناسبا ومرغوبا فيه. دبلوماسيون كبار في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يدعون بأن التقارير عن اتصالات متقدمة بين إدارة الرئيس بايدن ومسؤولين سعوديين عن تحقيق تطبيع بين اسرائيل والسعودية – مبالغ فيها "بشكل هاذ". "لا احتمال لتحقيق أي اتفاق بين إسرائيل والسعودية"، قال نائب رئيس وفد عربي. "هذا لن يحصل، ولا حتى بعد وقت".صحيح أن رئيس الوزراء يمكنه وينبغي له أن ينتقد الاتفاق النووي المتجدد مع ايران، والذي حسب التقارير تعمل الولايات المتحدة على تحقيقه. لكن لمعارضته للاتفاق لن يكون أي معنى عملي. فدبلوماسيون كبار في الأمم المتحدة يشيرون إلى خطوات التقارب بين إيران ودول الخليج كدليل على ما يعرفونه كـ "نجاح إيران في رفع مكانتها في المنطقة مقارنة بانعدام وجود إسرائيل في مجال الاتصالات المتقدمة لتحقيق اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة، القوى العظمى وإيران.كما أن مسؤولين كبارا في الجالية اليهودية في نيويورك ممن يطورون علاقات مع محافل رفيعة المستوى في إدارة بايدن يعربون عن القلق من الوضع بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء نتنياهو. "لا اتذكر وضعا كهذا، بينما يقف في رئاسة الوزراء شخص يعرف جدا امريكا"، قال في حديث معه مسؤول يهودي كبير.ليس في الساحة السياسية في اسرائيل اي سياسي يعرف واشنطن على هذا القدر من القرب أكثر من بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، ليس في اسرائيل اليوم اي سياسي يتصرف بشكل يلحق ضررا لا مرد له بهذا القدر في قنوات الحوار بين الإدارة الأميركية ودولة إسرائيل.