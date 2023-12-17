الحوثيون يجعلون البحر الأحمر تهديدا

هآرتس

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تسفي برئيل 17/12/2023إن انزلاق الحرب في غزة الى البحر الأحمر وانضمام الحوثيين للمعركة ضد إسرائيل، تطورت وأصبحت تهديدا إستراتيجيا إقليميا، الذي يمكن أن يتحول الى حرب مستقلة لن تكون متعلقة بالضرورة بالتطورات في القطاع. اذا كانت النظرة لتهديد الحوثيين في بداية الحرب نظرة هامشية وحظيت فقط برد تكتيكي مثل اعتراض مسيرات وصواريخ اطلقت من اليمن نحو ايلات وعلى السفن التي ابحرت في البحر الاحمر، فانه خلال فترة قصيرة كان لا مناص من القول بأنه لا يوجد على تهديد الحوثيين في هذه الاثناء أي رد حقيقي.إن وجود مدمرات اميركية وسفن اسرائيلية في البحر الاحمر، وايضا ارسال سفينة حربية فرنسية الى المنطقة، لم يجعل الحوثيين يتراجعون. في يوم الخميس فشلت محاولة لضرب سفينة مارسيك غبلرتار التي كانت في الطريق الى قناة السويس. ولكن قرار اصحاب هذه السفينة، شركة النقل البحري مارسيك، تجميد استخدامها للطريق البحرية في البحر الاحمر، وفي اعقابها ايضا سارت شركة هافاغ لويد، التي تمت مهاجمة سفينة لها أول من أمس، يبين أن الهجمات التكتيكية ضد الحوثيين مثل قصف محدد لمنصات اطلاق الصواريخ أو فرض العقوبات الاقتصادية على من يساعدونهم خارج اليمن غير كافية. الولايات المتحدة قررت تسريع تشكيل التحالف الدولي الذي سيعمل في البحر الاحمر من اجل ضمان حرية الملاحة، لكن يبدو أنه بالذات من يمكنهم المساعدة بشكل فوري لا يسارعون الى الانضمام لهذا التحالف.مصر، التي اعلنت أمس بأنها قد اسقطت جسم طائر قرب مدينة دهب في شبه جزيرة سيناء، لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن نيتها الانضمام للتحالف. في العام 2015 عندما شنت السعودية الحرب ضد الحوثيين، مصر بالذات كانت من اوائل الدول التي انضمت للتحالف العربي الذي شاركت فيه ايضا دولة الامارات والبحرين والسودان، حتى لو كانت مشاركتها في حينه بالاساس اعلانية.الآن في الوقت الذي فيه مصر هي المتضررة الرئيسية من حرب الحوثيين ضد اسرائيل، قناة السويس ادخلت لها في السنة الماضية حوالي 9.5 مليار دولار، 34 في المائة اكثر مما في العام الذي سبقها، يمكن أن تخسر معظم مداخيلها. لذلك فان مصر ما تزال مترددة. حسب رأيها الانضمام لهذا التحالف برئاسة اميركا ضد الحوثيين لا يتساوق مع جهودها في أن تظهر كمؤيدة لسكان غزة في ضائقتهم، وكدولة تريد التوسط من اجل التوصل الى حل سياسي. دولة الامارات، شريكة السعودية في الحرب ضد الحوثيين، انسحبت من الساحة في نهاية 2019، ومنذ ذلك الحين، بعد التوقيع على اتفاقات تعاون مع ايران، تحررت من تهديد الحوثيين. في آب 2022 اعادت أبو ظبي فتح سفارتها في طهران واصبحت الشريكة التجارية الاكثر اهمية لايران في الشرق الاوسط رغم تطبيع علاقاتها مع اسرائيل.السعودية نفسها ايضا لا تظهر أي حماس للانضمام الى التحالف الاميركي بسبب الخوف، وبحق، من أنه يمكن أن تتحول مجددا الى هدف للحوثيين بعد أن منحها وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في نيسان 2022 فترة هدوء طويلة.السعودية تنشغل في هذه الاثناء في استكمال مسودة اتفاق سلام مع الحوثيين، وهي العملية التي تؤيدها الولايات المتحدة التي استجابت حتى الآن لطلب السعودية عدم تصعيد ردها ضد الحوثيين. يضاف الى اعتبارات السعودية ايضا الرغبة في الحفاظ وحتى تحسين علاقاتها مع ايران كما اعلن نائب وزير الخارجية أول من أمس في لقاء ثلاثي في بكين مع نظيريه الايراني والصيني.امام شبكة مصالح دول الخليج ومصر – الدول العربية الاساسية التي تضررت من نشاطات الجناح اليمني لمحور المقاومة – فان الولايات المتحدة تقف في مكان المنافسة وليس كدولة عظمى من شأن تعاون حلفائها أن يكون أمر مفهوم ضمنا.في موازاة هذه القوى يوجد شريك رئيسي وهو ايران، التي اعلن وزير الدفاع فيها، محمد رضا شتياني، أمس بأن "التحالف الدولي المناهض للحوثيين يتوقع أن يواجه مشكلات كبيرة اذا بدأ العمل في منطقة نتمتع فيها بالتفوق". اذا كانت ايران حتى الآن سعت الى تقديم نفسها كمتفرج لا ينخرط عسكريا في المشهد، سواء في غزة أو لبنان أو اليمن، ويبدو أنها تكتفي فقط بالتعبير عن دعمها للمقاومة وللتحركات الدبلوماسية التي ستؤدي الى وقف اطلاق النار، فان تصريح شتياني يضع ايران، للمرة الاولى، كدولة مواجهة مباشرة، ومنطقة البحر الاحمر كمنطقة نفوذ لايران.هذه الخطوة قد تكون لها تأثيرات بعيدة المدى في ساحة متفجرة اخرى وهي الخليج العربي. الطريقة التي سترد فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها على تهديد الحوثيين في البحر الاحمر ستكون نقل رسالة حاسمة ضد تهديدات ايران والمس بالملاحة في مضيق هرمز. في تشرين الاول الماضي هدد عضو البرلمان المحافظ، حسن نيروزي، بأنه "إذا تدخلت الولايات المتحدة في الحرب في غزة... فانه يوجد لقوات المقاومة في الشرق الاوسط وفي غرب آسيا القوة للرد. ومن غير المستبعد ايضا أنه يمكننا اغلاق المضيق. واذا ساعدت الولايات المتحدة اسرائيل بشكل مباشر فسنقوم باغلاق مضيق هرمز".