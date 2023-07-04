الخروج في الوقت المناسب

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تل ليف رام 4/7/2023في وقت كتابة هذه السطور يقترب الجيش من ناحيته من استيفاء أهدافه، كما حددتها له القيادة السياسية، لحملة اجتياح موضعية في مخيم اللاجئين في جنين.يدور الحديث عن حجم قوات من نحو لواء بمساعدة تغطية من الجو بهدف ضرب البنى التحتية للعنف والتي حددت مسبقا كاهداف في عملية جمع المعلومات وتركيزها استغرق بعضها اشهرا طويلة في قيادة المنطقة الوسطى.مثال على ذلك هو مختبرات المتفجرات، كالمختبر الأكثر أهمية الذي اكتشفه امس مقاتلو مجلن، او اهداف نوعية أخرى. وكله بهدف ضرب قدرات منظمات في مخيم اللاجئين وكذا لتحقيق هدف الردع والاظهار بان الجيش الإسرائيلي قادر ومتمكن من الوصول الى قلب مخيم اللاجئين وضرب المنظمات. الاستجوابات التي نفذت في الميدان امس وحجم نحو 30 مشبوها في المشاركة في القتال ممن نقلوا الى إسرائيل لمواصلة التحقيق لدى الشاباك – المخابرات- كفيلة بان تقدم للجيش وللشباك قطعا أخرى في لوحة المعلومات الناقصة في صورة وضع العنف الحقيقية في مخيم اللاجئين. في هذا المعطى كفيل بان تكون أهمية كبرى قبيل حملات أخرى في جنين، اذا ما وعندما. ومنذ أمس كانت عدة حالات استغلت فيها الفرص لاكتشاف بنى تحتية لم تكن معروفة من قبل. ضربة الافتتاح من الجو وكمية المقاتلين الكبيرة التي اجتاحت جنين، هي التي قدمت للجيش في نهاية الامر عنصر المفاجأة. وذلك رغم أن في مخيم اللاجئين فهموا على ما يبدو قبل ساعات من ذلك بان مقاتلي الجيش الإسرائيلي سيجتاحون مخيم اللاجئين أول من امس ليلا. الى جانب الرضى من أداء القوات ومن أن مستوى المقاومة ادنى مما قدروا، في الجيش يفهمون جيدا، مثلما يفهم أيضا وزير الدفاع يوآف غالنت كم سريعا من شأن صورة المعركة ان تتغير. وبخاصة حين يكون عدم تماثل واضح بين قدرات ومزايا الجيش الإسرائيلي وبين منظمات في جنين.توصيفات الاجتياح متواضعة والفهم هو أن حملة واحدة، مهما كانت ناجحة، لن تحل مشكلة العنف في يهودا والسامرة. وذلك حين تكون المسألة العسكرية هي فقط عنصر واحد في مسائل معقدة أخرى تؤثر على الاستقرار الأمني في الميدان فيما أن في شمال السامرة واساسا في جنين – فقدت السلطة الفلسطينية سيطرتها السلطوية والأمنية في المنطقة.لقد تحددت اهداف الاجتياح بتواضع لدى الجيش وأقرت من وزير الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في نقطة البدء لم تعرف إسرائيل العملية كحملة واسعة وبالتأكيد ليس السور الواقي 2، كما أنها غير معنية بان تنجر الى مثل هذه الحملة – لا في يهودا والسامرة وبالتأكيد لا في قطاع غزة. يدور الحديث عن تحديد نوايا الى جانب ضرب قدرات عملياتية في غابة العنف في جنين واشارة الى أن من ناحية إسرائيل – بعد اكثر من سنة ونصف من العمليات، وحين يوصف حجم القتال في الأشهر الأخيرة في الجيش بانه الأخطر والأكثر فتكا منذ حملة السور الواقي – فقد حان الوقت للارتفاع درجة في شدة عمل الجيش في قلب المدن الفلسطينية.لكن هنا أيضا نصل الى معضلة إسرائيل. فتصعيد إضافي في يهودا والسامرة يقف على نقيض تام مع مصالح امنية – سياسية أخرى لإسرائيل والرابح الأساس من هذا هو ايران.في الجيش الإسرائيلي يعتقدون ان حماس مثلا ستبذل جهودا كي لا تنجر وتجر قطاع غزة الى الجلبة في جنين. لكن حتى لو كان هذا التحليل صحيح وحماس، لمصالحها، غير معنية بمواجهة أخرى مع غزة فان كلما استمرت الحملة لزمن أطول وكان عدد القتلى الفلسطينيين أعلى، فبالنسبة لها سيتقلص مجال المناورة والضغط عليها للرد بالصواريخ سيتعاظم.منذ حملة حارس الاسوار نجحت المنظمة في تعليل قراراتها في الا تدخل غزة لمواجهات أخرى مع إسرائيل. لكن في محافل الامن أيضا كان هناك من قدروا امس في تقويمات الوضع في المستويات العليا بانه كلما ارتفع عدد القتلى، يمكن أن ترتفع إمكانية اطلاق الصواريخ من محافل المنظمات.ان تحديد نقطة الخروج تصبح معضلة هامة على نحو خاص، عندما تعتبر العملية – حتى الان – ناجحة وتخلق اغراء للتمديد بزمن أطول. حتى لو لم يقال هذا صراحة، فان التقدير هو أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على اخراج قواته اليوم، ان لم يكن قد فعل هذا في الليل.حتى حينئذ بالطبع يمكن أن تقع احداث شاذة، مثلما هو الوضع في حالات من هذا النوع، يمكن لها أن تجعل الاجتياح حدثا عملياتيا مركبا وأكثر تعقيدا بكثير. إسرائيل غير معنية بهذا، والإنجازات حتى الان تعطيها بالتأكيد نقطة خروج مريحة.