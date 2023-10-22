الدخول البري: بانتظار الأمر

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إسرائيل هيوميوآف ليمور2/10/2023أنهى الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع استعداده للمعركة البرية في قطاع غزة. في القيادة السياسية – الأمنية يعتقدون أن هذه معركة ستستغرق بضعة اشهر، سيكرس قسمها الأول للسيطرة على المنطقة ولاحقا للضرب المنهاجي للبنى التحتية العملياتية والسلطوية لحماس.تنقل مسؤولو الجيش الإسرائيلي أمس بين الوحدات المختلفة التي ستنضم الى الحرب ونقلوا لها رسالة مشابهة: هذه ستكون معركة قاسية، في منطقة مكتظة ومعقدة، مع الكثير من المفاجآت التي تعدها حماس – من العبوات والصواريخ المضادة للدروع وحتى البيوت المخففة وشبكة متفرعة من الانفاق التحت أرضية. بالمقابل يصل الجيش الإسرائيلي الى هذه المعركة بكل قوته البرية، الجوية والبحرية، مع تفوقه النوعي والعددي. في الجيش الإسرائيلي وان كانوا لم يتحدثوا بتعابير الغضب والثأر لكنهما كانا حاضرين في الاحاديث. "تذكروا في رؤوسكم الصور والمشاهد والشهداء ما قبل أسبوعين"، قال رئيس الأركان هرتسي هليفي في حديث مع قادة لواء غولاني.في إسرائيل يأملون في أنه الى جانب الأهداف المعلنة لحملة سحق الذراع العسكري لحماس وتحييد قدرتها على الحكم في غزة، سيتحقق في سياقها هدفان آخران: الأول: تحسين الظروف العملياتية لتحرير المخطوفين، او على الأقل الحصول على مكانهم ووضعهم. وقال الناطق العسكري في عدة مناسبات في الأيام الأخيرة انه تبلورت صورة لا بأس بها بالنسبة للمخطوفين، وان كان ما يزال يوجد عدم وضوح كم من المخطوفين احياء أو اموات. يمكن التعرف على هذا أيضا من المعطيات المتغيرة باستمرار حين قرروا في إسرائيل يوم امس بان حماس تحتجز 210 مخطوفين.الهدف الثاني هو تصفية القيادة السياسية والعسكرية لحماس. صحيح ان هذا كان على رأس سلم الأولويات في كل حملة في القطاع لكن هذه المرة هذه حرب بحجم مختلف. حتى الان صفي أربعة من بين 20 عضو مجلس الشورى في حماس، بضعة قادة من مستويات وسطى وكذا مسؤول كبير واحد – ايمن نوفل، الذي كان رئيس استخبارات حماس وقاد منطقة مخيمات الوسط في المنظمة. لكن واضح لإسرائيل بان الحملة يجب أن تنتهي قبل كل شيء بتصفية الثلاثي الأعلى في المنظمة – يحيى السنوار، محمد ضيف ومروان عيسى – وبالتوازي كل واحد من رؤساء القيادة السياسية والدينية في غزة. في الشاباك يعملون أيضا على تصفية كل من كان مشاركا في هجمة 7 أكتوبر، معظمهم نشطاء قوة النخبة في المنظمة ممن سيكونون من الان فصاعدا هدفا للتصفية.تبعا لذلك ستكون إسرائيل مطالبة بان تحسم اذا كانت ستوسع المعركة ضد حماس من خارج حدود القطاع أيضا. في السنة الأخيرة هدد صالح العاروري كمشكلة هامة، بعد أن اقام في لبنان قوة قتالية لحماس وبالتوازي دحرج من لبنان ومن تركيا عمليات في الضفة. كما أن القيادة السياسية لحماس برئاسة إسماعيل هنية وخالد مشعل تتمتع بالحصانة في ضوء اقامتها في قطر ومعقول أن تعمل إسرائيل لدى الولايات المتحدة ودول أوروبية لممارسة الضغط الذي يؤدي الى إخراجهم من هناك. وكما نشر في "إسرائيل اليوم" اول من أمس، في إسرائيل يعتقدون ان بالتوازي مع تعميق الحملة في غزة فان من المتوقع لحزب الله أن يرفع درجة أعمالهم في الشمال. التقدير في إسرائيل بقي كما كان: حزب الله يسعى لان يساهم في ذلك في الصراع في غزة لكنه سيفعل ذلك مع الامتناع عن التصعيد الى حرب ستوقع الخراب على لبنان. ومع ذلك واضح أن حزب الله يبذل جهدا للمس بمقاتلين وباهداف عسكرية وذلك لجذب الجيش شمالا وفرض المصاعب على المناورة المرتقبة في غزة.الجهود لتعقيد العمل الإسرائيلي واضحة في ساحات أخرى أيضا تعمل بالهام إيراني واضح. فقد تبين في نهاية الأسبوع ان الحوثيين في اليمن اطلقوا في ليل يوم الخميس أربعة صواريخ جوالة و 15 مسيرة مسلحة نحو إسرائيل. وجاء هذا في موجتين واحبطته سفينة حربية أميركية. كل الوسائل القتالية التي اطلقت هي من انتاج إيراني اعطي للحوثيين كجزء من الجهد الإيراني لضرب خصومها في المنطقة (في الماضي السعودية والامارات واليوم في إسرائيل).عين الى العراقفي إسرائيل يعتقدون أن الحوثيين سيحاولون اطلاق صواريخ ومسيرات أخرى نحو إسرائيل. وان المليشيات الشيعية في العراق أيضا كفيلة بان تنضم الى القتال وتطلق نحو إسرائيل صواريخ ومسيرات من أراضي العراق.ويفترض بهذا التهديد الصاروخي أن تعنى به منظومة حيتس، بينما تهديد المسيرات الذي يعد اكثر تحديا كونها تطير على ارتفاعات منخفضة وببطء واصعب على الكشف – فقد عنيت بها حتى الان أساسا طائرات ومروحيات قتالية.