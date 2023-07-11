الدولة تعمل على خطة بناء واسعة لليهود في شرقي القدس

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: نير حسونالقيم العام في وزارة العدل يعمل على خطة بناء واسعة لليهود في شرقي القدس، في منطقة فلسطينية مأهولة، التي قدمتها شركة عقارات يديرها نشطاء من اليمين. في نفس الوقت فإن المنطقة المخصصة للخطة توجد في اجراء التسوية، الذي يستهدف بالتحديد خدمة الفلسطينيين، الذي يقوم به موظف التسوية والخاضع أيضا لوزارة العدل. خطة البناء التي تشمل 450 وحدة سكنية وتمتد على مساحة 12 دونما سيتم طرحها في الأسبوع المقبل للنقاش في لجنة التخطيط والبناء. هذه إحدى الخطط الكبرى التي يتم العمل عليها لصالح اليهود في شرقي القدس، والتي بحسبها سيتم إقامة حي مع جدار في منطقة مفتوحة بين قرية أمليسون وقرية جبل المكبر.إجراء تسوية الأرض بدأ كجزء من الخطة الخمسية لشرقي القدس، التي تهدف إلى التسهيل على الفلسطينيين للبناء في شرقي القدس. ولكن حسب منظمات محلية وجمعية "عير عاميم" فإنه منذ بداية الإجراء فإن موظف التسوية ركز على مناطق فيها أراض بملكية اليهود، وأصبح أداة تخدم منظمات المستوطنين خلافا للهدف الأصلي. في قرية امليسون القريبة من الحي المخطط لاقامته لا توجد أراض فلسطينية أخرى مخصصة للتسوية. موعد بدء الإجراء، قبل بضعة أشهر على تقديم خطة البناء الجديدة، يثير الاشتباه بأن يتم استغلاله لشرعنة الأرض من أجل اقامة المستوطنة.في السنوات الأخيرة نجحت شركة العقارات "توبوديا" في شراء قسم من الأراضي التي يخطط لاقامة الحي عليها. وحسب سجل الحقوق على الأرض فإنها تسيطر فقط على قسم صغير من الأرض، والقسم الآخر مسجل على اسم يهود، كما يبدو ورثة أصحاب الأرض منذ عشرات السنين. الشركة تدعي بأنها اشترت %80 من الأراضي من أصحابها الأصليين، وقدمت للصحيفة وثائق تدل على شراء جزء من قطع الأراضي في الحي.في السنوات الأخيرة أصبح قسم القيم العام، المسؤول عن إدارة الأملاك اليهودية التي بقيت وراء الخط الأخضر في 1948، إلى جسم مهم لاقامة المستوطنات اليهودية، وتم توجيه انتقاد شديد للمساعدة التي قدمها لجمعيات اليمين التي تعمل على تهويد القدس.شخص بارز في مشروع تهويد شرقي القدس، أحد أصحاب رؤوس الأموال اليهود من استراليا والذي يعمل كمدير في شركة "توبوديا"، هو كفين برمايستر. مدير آخر في الشركة هو يهودا ريغونس، الذي كان في السابق المتحدث بلسان جمعية العاد التي تعمل على توطين اليهود في سلوان، ومدير عام صحيفة "مكور ريشون".ريغونس هو أيضا المدير العام لشركة "شمني" للعقارات، التي تعمل على توسيع حي نوف تسيون القريب. وهذا مشروع آخر يشارك فيه برمايستر. في العام 2018 تم الكشف في "هآرتس" بأن أحد سكان نوف تسيون، حننئيل غور بنكال، تم تعيينه رئيسا لقسم القيم العام، الذي يعمل على اقامة الحي الجديد. غور بنكال، الناشط اليميني والعضو في حزب البيت اليهودي، قام بتأسيس جمعية طالبت بتهويد القدس.في العام 2021 نشر أن القيم العام يعمل على خطة بناء لليهود على أراض تحت مسؤوليته في شرقي المدينة. وفي هذا الاطار فقد دفع قدما بإقامة حي جفعات هشكيد القريب من قرية شرفات في جنوب القدس. وساعد على اقامة حي كدمات تسيون في جنوب شرق القدس بالتعاون مع جمعية عطيرت كوهانيم. هذا رغم أن تنفيذ جزء من الخطة مرهون باخلاء سكان فلسطينيين يسكنون في عقارات يديرها القيم العام منذ عشرات السنين. وضمن أمور أخرى يتم الآن فحص خطط بناء لليهود قرب قرية صور باهر في جنوب القدس وقرب الشيخ جراح."هذه هي المرة الثالثة خلال سنتين التي يستغل فيها القيم العام منصبه المؤقت باقامة مستوطنة في داخل حي فلسطيني"، قال افيف سترسكي من جمعية "عير عاميم". "في هذه المرة التعاون بين القيم العام وبين اعضاء المستوطنة يجتاز الخطوط الحمراء الواضحة. ومثل جميع سكان شرقي القدس فان سكان امليسون يعانون من خنق تخطيطي يؤدي الى النقص في السكن وفي المباني العامة الحيوية. بدلا من أن تعمل تسوية الاراضي على تقديم رد على مثل هذه الضائقة فانه يتم استغلالها مرة اخرى برعاية القيم العام من اجل بناء مستوطنة كبيرة ستشكل تهديدا على سكان الحي.من وزارة العدل جاء بأن "شركة توبوديا لديها الاغلبية المطلقة من القسائم في اراضي الخطة. الشركة توجهت الى القيم العام وطلبت منه الدفع قدما بخطة لتغيير استخدام الأراضي. وبحكم وظيفته فانه يعمل بكل القوة لصالح أصحاب الأرض. على خلفية ذلك قرر القيم العام الانضمام للخطة كما فعل أصحاب الأراضي الخاصة الآخرين. غور بنكال، مدير الوحدة الاقتصادية المسؤولة عن إدارة الأملاك في شرقي القدس، يشارك في هذه العملية، ولا يوجد أي تضارب مصالح".