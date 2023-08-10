الدولة تغض النظر عن المال الأسود للحريديين

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: ناتي توكرهذا لغز من أكبر الألغاز في إسرائيل، الذي لا يجد أي أحد حلا له حتى الآن: كيف أن المجتمع الحريدي الذي هو مجتمع فقير في إسرائيل ينجح في تمويل نفسه بنسبة عالية كهذه من الشقق؟.إذا نظرنا الى استطلاع النفقات والمداخيل الحديث جدا لمكتب الإحصاء المركزي في العام 2020 فإن اللغز يزداد. الدخل الخام لعائلة حريدية هو فقط نحو 60 % من دخل عائلة علمانية، 13.600 شيكل في الشهر لعائلة حريدية مقابل 22.200 شيكل في الشهر لعائلة علمانية. الحريدي يعتمد بدرجة كبيرة على الآخرين، تقريبا ثلث دخل العائلة الحريدية يأتي من مساعدات أخرى مقابل 10 % للعائلة العلمانية.رغم الموارد المتدنية للعائلة الحريدية، إلا أن نسبة أصحاب الشقق في أوساط العائلات الحريدية أعلى، 70 %، مقابل 58.4 % للعائلات العلمانية. سعر شقة العائلة الحريدية أقل في الحقيقة، لكن القسط الشهري المتوسط للعائلة الحريدية قريب من قسط العائلة العلمانية، 1470 شيكل في الشهر للعائلة الحريدية مقابل 1735 شيكل للعائلة العلمانية.هذه المعطيات مهمة بشكل خاص على خلفية الحوار الذي يجري مؤخرا حول شروط القرض السكني الذي يحصل عليه الحريديون من البنوك المختلفة. في حين أن العائلة غير الحريدية تضطر الى أن تعرض على البنك وثائق رسمية حول مستوى دخلها الشهري، يتبين أن بنوك مختلفة تعطي تسهيلات للعائلات الحريدية وتعتمد أيضا على تقارير شخصيات رفيعة في الطائفة، مثل القضاة.البنوك التي قامت بفعل ذلك أوضحت أنها لا ترى أي مشكلة في ذلك، وأن نسبة العجز عن السداد في أوساط الحريديين متدنية مقابل النسبة في أوساط السكان الآخرين. أيضا بنك إسرائيل أوضح أنه قام ببلورة تعليمات حول إدارة المخاطر في البنوك، وأنه يدرك أيضا الأسلوب الذي يتبعه بنك مزراحي، كما نشر مؤخرا.القضية الأساسية التي طرحت للنقاش فيما يتعلق بأسلوب البنوك ليست إدارة المخاطر في البنك، بل الطريقة التي تسمح فيها المنظومة المالية باستخدام المال الأسود -مداخيل ربما لم يتم الإبلاغ عنها- من أجل دفع قروض السكن. في حين أن حراس القانون لا يمكنهم التمتع بهذه التسهيلات.مداخيل الحريديين التي لا يتم الإبلاغ عنها تنقسم الى أنواع عدة. الدخل الأساسي والمتدني جدا هو منحة طالب المدرسة الدينية من المعهد الديني -وهو دخل يتكون من منحة طالب المدرسة الدينية الذي تدفعه الدولة، تقريبا 1300 شيكل، مع إضافة منح أخرى من التبرعات، التي يمكن أن تبلغ بضعة آلاف شواكل أخرى. هذا الدخل منخفض، وفي كل الحالات لا يصل الى مستوى دفع الضريبة.المشكلة الأساسية هي أن آلية المنح للمدارس الدينية هي ثغرة واسعة لدفع أجور أعلى لعدد من المهن في الطائفة -المعلمون في مجموعات خاصة، رؤساء مدارس دينية، مشرفون على الحلال وموظفون آخرون. الخوف هو من أنه في حالات كثيرة، فإن رواتب هؤلاء الموظفين يتم الإبلاغ عنها كمنح للتعليم، ولذلك هي لا تخضع للضريبة.إضافة الى ذلك، ولأنه كما يبدو جزء من هذه الرواتب لا يتم الإبلاغ عنها، فإن المزيد من الحريديين يمكنهم الاستفادة من تسهيلات مختلفة في دفعات الارنونا ومدفوعات أخرى مثل الحضانة. بحث أجرته الاقتصادية الأولى في وزارة المالية في العام 2019 أظهر كيف أن الحريدي الذي يذهب الى العمل يفقد تسهيلات تبلغ ثلثي الدخل مقابل تسهيلات تبلغ فقط ثلث ما فقده غير الحريدي، أي أن حجم هذه التسهيلات هو محفز سلبي مهم على التشغيل.الدولة تدرك أنه يوجد رأسمال أسود في المجتمع الحريدي. مثلا، في تقرير سلطة تبييض الأموال، تم التقدير بأن 2.4 % من المال الأسود في إسرائيل يأتي من مؤسسات خيرية وجمعيات. الحديث لا يدور عن مبلغ مرتفع، لكن هذا تقدير فقط.الدولة تقريبا لا تفعل أي شيء من أجل فحص حجم رأس المال الأسود في المجتمع الحريدي ولا تقوم بإنفاذ القانون. في 2022 تم تشكيل لجنة حكومية فحصت المال الأسود، برئاسة مدير عام وزارة المالية السابق، رام بلنكوف. اللجنة في الحقيقة أشارت في تقريرها الإجمالي، إلى أن المال الأسود ينتشر أيضا في المجتمع الحريدي. ورغم ذلك، إلا أن الاطلاع على الخطوط العريضة ونقاشات اللجنة تكشف أن المجتمع الحريدي بشكل عام لم يتم طرحه للنقاش. هيئة حماية الأموال ومصلحة الضرائب والشرطة، جميعها ركزت على المجتمع العربي وليس على الحريديين، رغم أن اللجنة كانت تعمل في ظل حكومة كان فيها الحريديون خارج الائتلاف، الأمر الذي يعني أنه ربما كان يوجد ضغط سياسي من أجل ترك الحريديين جانبا. "يوجد مال ليس فقط لدى الحريديين. فهناك إسرائيليون غير حريديين، للأسف، يخفون الضرائب"، قال الدكتور شوكي فريدمان، نائب رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي، والمحاضر في الحقوق في مركز بيرس الأكاديمي."أيضا لا توجد لدينا معطيات مباشرة عن المال الأسود في أوساط الحريديين، لكن بالتأكيد هناك معطيات تؤكد وجود أموال سوداء كبيرة بالتحديد في المجتمع الحريدي".عدد من الأبحاث أظهر أن هناك فجوة بين حجم التشغيل، في معطيات إدارية أو في استطلاعات مكتب الإحصاء المركزي، وبين الإبلاغ الذاتي للحريديين عن حجم تشغيلهم. الفجوة تدل على أن هناك حريديين يتم تشغيلهم داخل الطائفة من دون الإبلاغ عن ذلك.