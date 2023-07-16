الدولة تمتنع عن إخلاء مستوطنين

هآرتس

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بقلم: هاجر شيزاف - 16/7/2023الجيش الإسرائيلي امتنع عن إخلاء مستوطنين مؤخرا من بيت في الخليل رغم أنه عُرف كمنطقة عسكرية مغلقة، والدولة ادعت في السابق أمام المحكمة العليا بأنه غير مأهول. البيت يوجد في مركز الالتماس الذي قدمه فلسطينيون ادعوا بأنه بملكيتهم وأن مستوطنين قاموا باقتحامه قبل سنة. جمعية للمستوطنين قالت إنها اشترت البيت. وفي مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق قالوا بأنهم يفحصون وثائق تدل على حق الإسرائيليين كما يبدو بالبيت. ولكن حسب أقوال مصدر في جهاز الأمن فإن دخول المستوطنين إلى البيت تم بدون الحصول على التصاريح المطلوبة لذلك.في شهر تموز الماضي أعلنت جمعية "وسّعي خيمتك" التي تعمل على شراء البيوت في الخليل، عن شراء البيت مدار الخلاف. البيت القريب من مغارة الماكفيلا (الحرم الإبراهيمي) أعطته الجمعية اسم "بيت الحرية". في الصيف الماضي بدأ مستوطنون يشغلون البيت، لكن بعد بضعة أيام من ذلك قاموا بإخلائه. ويبدو أنهم قد دخلوا إليه وخرجوا منه على التوالي. في شهر كانون الثاني قدم فلسطينيان التماسا للمحكمة العليا وطالبا مساعدة الدولة على طرد الغزاة من البيت. ولكن في شهر شباط ردت الدولة بأن الجولة التي أجرتها في البيت أظهرت بأنه غير مأهول. لذلك تم رفض الالتماس. الآن علمت "هآرتس" بأنه مؤخرا دخل المستوطنون مرة أخرى إلى البيت.على الفلسطينيين في الخليل تسري قيود من قبل الجيش، التي تمنعهم من الوصول الى البيت بشكل مستقل. لذلك، طلب الملتمسان اللذان يمثلهما المحامي سامر شحادة بإجراء جولة في المكان للتأكد من أنه تم إبعاد المقتحمين منه. هذه الجولة لم يتم إجراؤها، وفي الشهر الماضي أمرت القاضية غيلا كنفي – شتاينيتس بأن تتم مناقشة الالتماس أمام هيئة قضاة. وقد تم الاقتراح قبل ذلك بأن يتم إجراء جولة مشتركة في البيت وتم الطلب من الدولة إبلاغ المحكمة حتى نهاية الشهر عن تنسيق هذه الجولة.شراء العقارات من قبل الإسرائيليين في الضفة الغربية مرهون بالحصول على "إذن صفقة". ايضا يجب اجراء تسجيل بمصادقة الادارة المدنية قبل إشغال العقار. في السابق كان إعطاء إذن صفقة عاديا تحت مسؤولية وزير الدفاع، لكن الآن هذه الصلاحية توجد في يد الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش. وبسبب الحساسية الأمنية التي ترافق هذا الأمر في الخليل فإن المصادقة على إشغال عقارات في المدينة يحتاج ايضا الى التنسيق مع وزير الدفاع. مصدر في جهاز الامن قال للصحيفة إن مكوث المستوطنين في "بيت الحرية" غير مدعوم بالأذونات المطلوبة.مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق قال ردا على ذلك: "مؤخرا، رغم أمر إغلاق عسكري، دخل إسرائيليون إلى البيت المسمى "بيت الحرية" في الخليل وسكنوا فيه. بعد الدخول تم نقل إلى الإدارة المدنية وثائق تدل على حقوق ظاهرية لإسرائيليين بخصوص البيت. وهذه الوثائق هي قيد الفحص الآن".من حركة "السلام الآن" جاء: "الحديث يدور عن مستوطنة غير قانونية. المستوطنون يستغلون ضعف الحكومة على فرض القانون عليهم، ويدخلون مرة أخرى إلى بيت بدون المصادقة المطلوبة.