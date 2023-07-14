الديمقراطية في إسرائيل إلى الهاوية

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هآرتسبقلم: ايلانا هيمرمان14/7/2023كنا عدة مئات من الإسرائيليين نتوجه الى القرية الفلسطينية برقة التي تقع في شمال الضفة الغربية، من اجل الاحتجاج على شرعنة مستوطنة حومش والتنكيل اليوم للمستوطنين بسكان القرية. وصلنا في حافلات من أماكن مختلفة في البلاد. عندما كانت قافلة الحافلات على بعد 5 كم من القرية اقتربت منا من الخلف وبصافرات عالية سيارة عسكرية ولحقت بالحافلات وطوقتها والجنود الذين نزلوا منها منعوا السائقين من مواصلة السفر.نزلنا من الحافلات وبدأنا في السير مشيا على الاقدام في الشارع الضيق الذي يوصل الى القرية – نساء ورجال، شباب وشيوخ، بعضنا في العقد الثامن والتاسع من اعمارنا. قطعنا مسافة طويلة تحت اشعة الشمس الحارقة عندما ظهرت مرة أخرى سيارات عسكرية وأغلقت الطريق. من كانوا يسيرون في المقدمة انعطفوا عنها الى الجوانب وساروا في طرق ترابية بين الأشجار والاشواك وحقول الزيتون، ومئات المشاركين ساروا وراءهم. يصعدون الى ويهبطون في طرق وعرة. عدد غير قليل تخلفوا وراءنا ووجدوا صعوبة.ولكن مع ذلك صمموا وواصلوا السير. عندها سمعنا صوت الانفجارات الأولى للقنابل. وبعد لحظة، على اليمين وعلى اليسار، اندلعت السنة اللهب واندفعت السنة الدخان والغاز المسيل للدموع احرق العيون والحناجر. حتى الآن أنا اشعر في نفسي وعلى جسدي المفاجأة التي اصابتني عندما وقفت ونظرت الى النار المشتعلة والتي تتصاعد وتنتشر بسرعة بجانبي وخلفي وامامي.لكن هذا الوضع لم يكن مناسبا للتحديق والتساؤل. فسرعان ما استيقظت وانسحبت بذعر من بين السنة اللهب التي تقدمت نحوي والتي كانت تشق الطريق بسرعة بين الاشواك على سفح التلة. 2 متر أو 3 بعيدا عني خفتت النار وانطفأت مرة واحدة واشتعلت ببطء شعلة أخرى فوقها. "تقدموا، بسرعة"، هكذا حثتنا أصوات من يسيرون في المقدمة، وهنا انفجرت قنبلة أخرى ومن كل الجهات اشتعلت النار وخبت واشتعل غيرها، وعندما انطفأت خلفت دخان كثيف يتصاعد منها وقطع كبيرة من الأراضي اكتست باللون الأسود بسرعة.فقط قلائل منا وصلوا الى القرية. معظمنا رجعنا سيرا على الاقدام ونحن نشق الطريق بين بقايا الحرائق التي ما زالت مشتعلة وشاهدنا بحزن الاضرار الكبيرة التي لحقت باراضي القرية في اعقاب مجيئنا، وشاهدنا الجنود المسلحين بالبنادق والقنابل الذين اغلقوا الطريق امام رجال الإطفاء الفلسطينيين الذين تم استدعاؤهم الى المكان. غير بعيد من هناك على قمة تلة كان يمكن رؤية اسطح القرميد الحمراء ومنشآت اللهو والتسلية الملونة للأطفال في مستوطنة يعرف فقط ما هي هذه المستوطنة الملعونة. حومش؟ توسيع سريع لها؟ في نهاية المطاف هذه ما زالت فقط مدرسة دينية، اليس كذلك؟.ملعونة، نعم. ملعونة هي وملعونة كل اخواتها، من جنوب الضفة وحتى شمالها. ولكن الملعونة اكثر منها باضعاف هي دولة إسرائيل التي ترعاها منذ عشرات السنين. دولة، التي من ملجأ وبيت للاجئين اليهود من أوروبا، أصبحت دولة عظمى عسكرية مسلحة وتتسلح بدون توقف بجميع الأدوات المدمرة وأدوات القتل في هذا العصر الحديث، بما في ذلك قوة نووية وقدرة تكنولوجية. وبقوتها العظيمة هذه هي تدمر طوال هذه السنين حياة الكثيرين، داخلها وخارجها. دولة تعزز اكثر فاكثر قبضتها الحديدية على جيل وراء جيل من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعيش هنا. وتزيد الاكتظاظ والاحمرار بين قراهم ومدنهم بجيوب استيطانية وتغلق عليهم الطرق بواسطة الحواجز وتوطن مواطنيها على أراضيهم، وتسمح لهم بالتسلح والانتظام في مليشيات ومجموعات منفلتة ومتوحشة، وتجعل جيشها يشرف على كل ذلك. جيل بعد جيل من الجنود الشباب الذين يمتثلون بخضوع في البر والبحر والجو لهذه المهنة، التي أصبحت الآن تحت قيادة سياسية لفاشيين، الذين أصبحت الأمور السابقة هي ايديولوجيتهم العلنية.الجنود الذين يمارسون هذه المهنة في هذه الأيام شاهدتهم عن قرب في عملهم على سفوح قرية برقة. هؤلاء الذين يدافعون عن المسيرات الى حومش هم الذين قاموا بواسطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بتوقيفنا ونحن في طريقنا نحو القرية للتضامن مع سكانها. وكل سلاحنا كان اللافتات والطبول ومكبرات الصوت. نحن لم نعرض للخطر حياة أي أحد ولم تكن أي حاجة لوقفنا، وبالتأكيد ليس بمثل هذا العنف. ولكن عنف الجنود اكثر مما استهدف المس بنا فقد استهدف تدمير المزيد من أراضي القرية، التي سبق للمستوطنين أن زرعوا فيها الدمار كل يوم، يقتلعون ويخربون ويهددون والآن يحرقون، على أمل أن يصاب السكان باليأس ويغادروا، مثل سكان قرية عين سامية قبل شهرين تقريبا."يجب محو حوارة"، قال وزير يهودي في إسرائيل. في هذه الاثناء كان هناك المزيد من حوارة. واحراق البيوت والسيارات اصبح أداة روتينية في يد المستوطنين. هم يخرجون من بيوتهم بدون ازعاج من اجل الانقضاض والتمادي واحراق احياء كاملة في قرى الضفة. امر لا يصدق، يهود ينفذون مذابح برعاية الجيش اليهودي والحكومة اليهودية.