الذراع الاستخباري لقوات الأمن ضد المهاجمين

يديعوت أحرونوت

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اليشع بن كيمون 26/9/2023في إطار استعدادات الذروة في فترة الأعياد، في فرقة المناطق يواصلون، الى جانب ملاحقة المهاجمين الذين نفذوا العمليات وفروا، جهود دفاعية متعاظمة في يهودا والسامرة في ضوء إحداث إطلاق النار الأخيرة.في خلفية التقارير عن تعزيز السلطة الفلسطينية سيواصلون في الجيش الإسرائيلي الإبقاء على عزل الساحات قدر الإمكان. في مناطق الخليل، عصيون وبنيامين يوجد هدوء نسبي. اما التركيز في هذه اللحظة فهو في منطقتي منشه والسامرة، المختلفة الواحدة عن الأخرى.في منطقة منشه (شمال السامرة) يعمل الجيش الإسرائيلي حيال تهديدات إطلاق النار، بشكل عام من خلايا ومسلحين، نحو المحاور، المواقع والحواجز التابعة للجيش الإسرائيلي. كما تطلق النار نحو شكيد، غان نير ومستوطنات أخرى. وذلك الى جانب تهديدات صواريخ محدودة جدا. مؤخرا رأينا الجيش الإسرائيلي يعمل في مدينة جنين ومخيمات اللاجئين وينفذ اعتقالات لنشطاء أطلقوا النار نحو القوات. كما أن السلطة الفلسطينية تحاول العمل في منطقة جنين ضد المسلحين إياهم، لكن عمليات إطلاق النار مستمرة.في منطقة السامرة الوضع مختلف قليلا. في الجيش يلاحظون انه يوجد عدد من خلايا إطلاق النار بدأت ترفع الرأس في القرى المجاورة لنابلس. الجيش والشاباك ما يزالان يطاردان المنفذ الذي قتل نحو شهر شاي سايلس نيجركر وأفيعاد نير في حوارة والمهاجم الذي أصاب إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار قرب حوارة قبل نحو أسبوع.ويشرح مصدر رفيع المستوى في فرقة المناطق بأنه فضلا عن المطاردة، فان الهدف هو خلق الردع هناك، ولهذا فانه يتم وضع اليد على وسائل قتالية واجراء اعتقالات واسعة وليس فقط اعمال موضعية. هكذا مثلا في ليلة واحدة الأسبوع الماضي حقق الجيش ومشط في منطقة السامرة اكثر من 450 هدفا. لا تأتي الاعمال الهجومية من فراغ. فكمية عمليات اطلاق النار اخذة في التزايد هذه السنة وتخلق غضبا في أوساط المستوطنين الذين يطالبون بإعادة الحواجز والتفتيشات في المداخل للمدن والقرى.الى جانب ذلك، في قيادة المنطقة الوسطى طوروا عنصر اغلاق الدائرة في حركة ضد المهاجمين. ففي اثناء الأشهر الأخيرة تثبت التعاون والارتباط بين غرفة عمليات الشاباك وغرفة عمليات الشرطة حتى مستوى المقاتل الذي يوجد في الميدان. فالمعلومات الاستخبارية تنتقل بشكل سريع وشامل في ظل استغلال وسائل تكنولوجية حديثة توجد تحت ستار من السرية."الاستخبارات تطورت جدا. تمر تفاصيل أكثر عن الأهداف وبسرعة اكبر، ونحن نرى النجاحات. نحن ننجح في أن نمسك بهم حيث هو مريح لنا"، يشرح مصدر كبير في قيادة المنطقة الوسطى.عندما ننظر الى الاعداد نفهم كم تطورت طريقة العمل. في كانون الثاني هذا العام نفذت 26 حملة لاغلاق الدائرة و كلها القبض على المقاتلين. في شباط نفذت 18 حملة ناجحة من هذا النوع. في اذار وفي الأشهر التالية نفذت 24، 12، 27، 34 حملة لإغلاق الدوائر. في آب نفذت 22 حملة ناجحة، وفي شهر أيلول نفذت 9 حملات، وامسك فيها بكل المخربين المستهدفين."التعاون الاستخباري بين القوات تحسن جدا. في الماضي كان يستغرقنا ربما 40 دقيقة حتى ننقل معلومة دقيقة الى الجندي في الميدان. اما اليوم ففي غضون دقيقة تقريبا تصل المعلومة الى المقاتل في الميدان بشكل مفصل، مع الكثير من المعطيات. ولا يتبقى له غير اعتقال المهاجم. وهذا ينجح"، هكذا يشرح برضى المصدر الأمني الكبير نفسه.