الرقم الأكثر سرية

هآرتس

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يوسي كلاينالرقم الأكثر سرية في البلاد هو 34 ألف. محظور التحدث عنه ومحظور ذكره. وإذا خرج بالخطأ من فم أي شخص في هيئة معينة فيجب عليه أن يضيف بازدراء "حسب المصادر الفلسطينية". 34 ألف هو عدد القتلى في غزة حسب المصادر الفلسطينية. بالنسبة لنا لا يوجد أي مصدر آخر. وبالنسبة لنا نحن لا نقوم بإحصاء عدد الذين قمنا بقتلهم. إما أننا لم نقتل أي أحد أو أن جميع القتلى، لا يهم عددهم، هم مقاتلون . ما المخيف إذا في هذا الرقم؟ لماذا لا توجد مصادر خاصة بنا حول عدد القتلى.الرقم 34 ألف هو رقم مشوش. نحن لا نعرف إذا كان يجب التفاخر به أو الخجل منه. ولكن هذا أصبح أقل أهمية، لأن الحكم صدر. لقد تمت إدانتنا. نحن أصبحنا في مرحلة مناقشة العقاب. من قتل المقاتلين تمت تبرئتنا. وتمت إدانتنا بقتل النساء والأطفال. إلى جانب الاعتراف بالتهمة طرحنا ظروف مخففة: قتل وحشي لرجال ونساء وأطفال واغتصاب وسلب واختطاف. العالم سيقرر إذا كانت هذه الظروف تبرر النتائج. العالم سيقرر هل الضحية ستتم إدانتها بقتل من كان يعذبها. العالم أيضا سيقرر إذا كان الحديث يدور عن الانتقام أو عن الدفاع عن النفس.الفرق بين الانتقام والدفاع عن النفس هو الفرق بين الـ 13 ألف قتيل (حسب المصادر الفلسطينية) وبين الـ 9 آلاف طفل والـ 6 آلاف امرأة قتلى. قتل المهاجمين هو دفاع عن النفس. قتل النساء والأطفال هو انتقام. نحن نتفاخر بالدفاع عن النفس وننفي الانتقام. الانتقام هو للمتهورين وليس لدولة سليمة. الآن اذهب وأقنع العالم بأنك بهذه الطريقة أنت تدافع عن نفسك. هذا حوار طرشان. العالم يتساءل عن الدمار والجوع ونحن نرد بوصف عمليات اغتصاب مخيفة.ربما خوفا من أن نكتشف أن صور الدمار والقتل بالذات تسرنا بالفعل؟ أو العكس: صور الدمار والجوع ستثير فينا الشعور بالذنب. أو حتى الأسوأ من ذلك: التعاطف مع العدو سيضر بدافعية قتله. وربما تذكرنا صور الدمار أن من قام بدك غزة هم جنودنا الأبطال وطيارونا المثيرون للإعجاب، الذين حرصنا دائما على الفصل بينهم وبين قادتنا الفاسدين. هذا ليس لأننا نريد رؤية كل شيء. لا تشاهدوا الجثث الممزقة ولا تبحثوا عن الأسرار العسكرية ولا تمسوا بعائلات المخطوفين. قوموا بحظر الصور وليس الآراء. المحللون العسكريون سيدعون بالطبع إلى "إعادة المخطوفين" ولكنهم لن يقولوا ما يعرفه الجميع وهو أنه فقط وقف الحرب هو الذي سيعيدهم. هم لن يقولوا إنه سيكون بديل لكل "قائد كبير" تمت تصفيته، وأن من سيُقتل من بيننا بسبب التصفية لن يكون له بديل.نحن نجلس أمام الشاشات مثل الأطفال الذين يحظر عليهم مشاهدة أفلام البالغين، لكن نحن لسنا ساذجين، لا يجب القول لنا بأنه في الحروب يقتل أبرياء. نحن نعرف أن قتل الأبرياء يهدف إلى الضغط على القادة والتوجه إلى ضمائرهم. نحن نعرف أن هذا لا ينفع مع حماس، ولا معنا أيضا. السنوار لا يتراجع بسبب عدد القتلى، مثلما لا يتراجع نتنياهو بسبب معاناة المخطوفين والمخلين. من يقوم بتحديد الثمن لم يكن في أي يوم هو الذي يدفعه. فهو لن يتم قصفه ولن يتم إخلاؤه من بيته وابنه لم يكن القتيل الـ 600.نحن لا نعرف ما الذي يحدث حقا. معلومات موثوقة تصل من مصادر موثوقة ويتم دعمها بتقاطع معلومات من مصادر أخرى لا يوجد لدينا، مصدر المعلومات الوحيد وغير الموثوق لدينا هو الجيش الإسرائيلي. لا يوجد مصدر آخر ولا توجد معلومات تتقاطع معه. ولكن نحن يتم اغراقنا بالمعلومات. معظمها غير ذات صلة، من فوق رأسها ينقلون رسائل غير موجهة الينا. من يدري إذا كان الحديث عن "الاستعداد لاحتلال رفح" يستهدف حتلتنا أو تضليلهم. وإلى من حقا يتحدث دانييل هجاري، لنا أو لهم.ليست لدينا أي فكرة عن كيفية اتخاذ القرارات هنا. التحليلات عن السنوار يوجد لدينا بالاطنان، لكن ماذا عن نتنياهو، ابنه وزوجته؟. في نهاية المطاف في قيصاريا وفي ميامي يتم حسم المصائر. في بريطانيا يوجد في وسائل الإعلام مراسل لشؤون العائلة المالكة. عندنا لا يوجد مراسل خاص للعائلة المالكة لدينا. مطلوب مراسل لشؤون اليهود، شخص يعرف ما الذي يوجد في عقل نتنياهو، مثلما يحزقيلي يعرف ما الذي يوجد في عقل السنوار.